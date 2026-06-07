FN Browning przejmuje legendarną markę brytyjskich snajperów. Accuracy International bliżej Europy?

Belgijski FN Browning Group przejął Accuracy International, producenta kultowych karabinów snajperskich używanych m.in. przez polski GROM.

W ten sposób FN tworzy dominującą siłę na rynku broni strzeleckiej NATO, wypełniając lukę w portfolio i zwiększając moce produkcyjne.

Dowiedz się, jak ta konsolidacja wpływa na europejskie bezpieczeństwo i dlaczego Polska może na niej zyskać w obliczu rosnących zagrożeń.

Rynek zbrojeniowy w Europie przechodzi tektoniczne przesunięcie, a wojna w Ukrainie bezpowrotnie zmieniła reguły gry. Dziś licencje i rozproszona produkcja ustępują miejsca konsolidacji. Najlepszym tego dowodem jest ogłoszone właśnie przejęcie brytyjskiej ikony – firmy Accuracy International (AI) – przez holding FN Browning Group (zarządzający takimi markami jak FN Herstal czy Browning).

Accuracy International od lat cieszy się wręcz statusem kultowej marki karabinów dla najbardziej wymagających strzelców. Założona przez dwukrotnego złotego medalistę olimpijskiego, Malcolma Coopera, firma zrewolucjonizowała rzemiosło snajperskie. Ich flagowa seria karabinów powtarzalnych – z legendarnym modelem L96A1 oraz wielkokalibrowym AW (Arctic Warfare) na czele – stała się synonimem absolutnej precyzji w najtrudniejszych warunkach klimatycznych. Z rozwiązań brytyjskich inżynierów korzystają m.in. brytyjskie siły zbrojne, niemiecka Bundeswehra, a także polskie jednostki specjalne, w tym GROM.

Strategiczne domknięcie portfolio

Z perspektywy biznesowej FN Browning Group zamyka w ten sposób swoją jedyną lukę produktową. Choć belgijski koncern z Herstal jest absolutnym liderem w segmencie wojskowej broni krótkiej, karabinków automatycznych (jak modułowe karabiny i karabinki SCAR czy kultowy i powszechnie używany w NATO karabi maszynowy Minimi), brakowało mu w ofercie najwyższej klasy ciężkich, powtarzalnych karabinów wyborowych. Chodzi o broń, która wymaga ręcznego przeładowania po każdym strzale. Oznacza to znacznie większą precyzję strzału kosztem niższej szybkostrzelności.

Dzięki przejęciu Accuracy International, Belgowie stają się producentem „kompleksowym” – są w stanie wyposażyć nowoczesnego żołnierza piechoty oraz operatora sił specjalnych w absolutnie każdy rodzaj broni strzeleckiej. Co niezwykle istotne, transakcja zakłada utrzymanie dotychczasowych struktur Accuracy International. Zakłady produkcyjne w Portsmouth w Wielkiej Brytanii oraz amerykańska filia w Fredericksburgu będą działać dalej, zachowując swoją unikalną tożsamość i zespoły inżynierskie. Wsparcie finansowe i logistyczne ze strony centrali FN Browning w Brukseli pozwoli im jednak na skokowe zwiększenie mocy produkcyjnych, które obecnie w Europie są towarem deficytowym.

Europejska konsolidacja w erze post-Brexit

Wydarzenie to ma również ogromny wymiar geopolityczny. Po Brexicie relacje obronne między Wielką Brytanią a Unią Europejską stały się skomplikowane i pełne biurokratycznych barier. Wprowadzenie brytyjskiej spółki technologicznej w strukturę kapitałową giganta z Unii Europejskiej pozwala ominąć część tych problemów. Integracja ta ułatwi wspólne ubieganie się o wielomiliardowe kontrakty w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF) oraz unijnych programów modernizacji armii.

Europa powoli zdaje sobie sprawę, że w dobie masowego konfliktu konwencjonalnego mniejsi, niszowi producenci broni nie są w stanie przetrwać samodzielnie ani zaspokoić gigantycznego popytu generowanego przez armie stające w obliczu zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. Droga do budowy silnego, europejskiego filaru przemysłowego NATO wiedzie właśnie przez takie fuzje.

Dla państw flanki wschodniej oznacza to większą stabilność łańcuchów dostaw kluczowych komponentów uzbrojenia, łatwiejszy dostęp do serwisu i szybszy transfer technologii wewnątrz struktur sojuszniczych. W ten sposób Europa buduje swój własny, zintegrowany kompleks wojskowo-przemysłowy, który w konsekwencji może uniezależnić stary kontynent od możliwości produkcyjnych i kaprysów politycznych USA.