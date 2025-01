Strzelcy wyborowi w Wojsku Polskim mają w czym wybierać. W karabinach zachodniej i krajowej produkcji

Każdy, z którego można oddać celny strzał. Nie ma uniwersalnego karabinu wyborowego. Wybór takiej broni zależy od zadań, które ma wykonać strzelec. Oferta na rynku jest przeogromna...

Radziecka ikona popkultury w towarzystwie amerykańskiego karabinu

Gdyby popularność oceniać wyłącznie przez liczbę wyprodukowanych karabinów wyborowych, to prym wiodłyby dwa. A wszystko inne jest za nimi i długo, długo jeszcze tak będzie.

Mowa o karabinie wyborowym radzieckim/rosyjskim Dragunowa (kb SWD) oraz Remingtonie 700 w wersji snajperskiej, znanym również jako M24 Sniper Weapon System (SWS).

Pierwszy to nie tylko broń, ale ikona tzw. popkultury. Taka sama jak AK-47. SWD produkuje się od początku lat 60. XX. Szacuje się, że powstało (w ZSRR, Rosji, Rumunii i Chinach) co najmniej milion sztuk, acz często podaje się, że i 2 miliony. Dziś można je kupić za ok. 9-10 tys. zł.

Remingtonów 700/SWS-ów wyprodukowano „tylko” 100 tys. Remingtony są tańsze od SWD, a SWS – kilkakrotnie droższe.

To teraz, tytułem przypomnienia notki techniczne o wzmiankowanych karabinach.

Karabin SWD. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych karabinów snajperskich, który zyskał ogromną popularność dzięki swojej niezawodności, prostocie i łatwości konserwacji. Producent: Iżewska Fabryka Broni.

A oto podstawowe parametry techniczne: zasilany amunicją 7,62 × 54 mm R (radziecka amunicja snajperska), 10 nabojów w magazynku. Prędkość wylotowa pocisku: do 870m/s. Skuteczny zasięg ognia: 800-1000 m. Samopowtarzalny. Waga: 4,55 kg. Wady: obecnie uważany za mnie ergonomiczny od nowszych konstrukcji.

Remington 700 (i jego wersje rozwojowe). Producent: Remington Arms (USA). A oto podstawowe parametry techniczne: zasilany amunicją 7,62 × 51 mm NATO (.308 Winchester), 5 nabojów w magazynku. Prędkość wylotowa pocisku: do 1000 m/s. Skuteczny zasięg ognia: 800-1000 m. Powtarzalny. Waga: do 5 kg. Wersje rozwojowe:M24 SW i M40A1/A. Wady: ograniczona odporność na korozję, choć Remington 700 w wersji podstawowej jest stosunkowo tani, to koszt ulepszeń (np. nowa lufa, osada, spust, montaż lunety) może znacznie podnieść całkowity wydatek. Uwaga: jak w przypadku każdej broni precyzyjnej waga podawana jest bez dodatkowego osprzętu.

Autor:

Od Mausera przez Mosiny po Dragunowa

Przypomnieć należy, że pierwsi snajperzy (we współczesnym rozumieniu tego pojęcia) pojawili się podczas amerykańskiej wojny o niepodległość (1775–1783). Sto lat minęło nim powstał pierwszy, z prawdziwego zdarzenia, karabin wyborowy.

Był to niemiecki, jednostrzałowy i odtylcowy, Mauser 1871. Zyskał popularność dzięki zastosowaniu w nim celownika optycznego. Stanowił punkt wyjścia dla rozwoju karabinów wyborowe.

Wersją rozwojową, używaną w Wojsku Polskim II RP był karabin wyborowy Mauser wz. 98. To polska wersja Mausera 98 (K98k).

Po wojnie w (ludowym) WP strzelcy wyborowi mieli na wyposażeniu przede wszystkim radzieckie karabiny (Mosin Nagant 1891/30) i… amerykańskie (M1Garand). Od 1963 r. polski strzelec wyborowy był związany z radzieckim Dragunowem. Taka „zażyłość” to już przeszłość, choć – podobno – armia ma na stanie prawie 200 sztuk tych karabinów...

Dziś strzelcy wyborowi Wojska Polskiego mają w czym wybierać

Teraz wyposażeni są w broń różnych producentów i przeznaczenia, tak krajowej, jak i zachodniej produkcji. Oto niektóre z nich…

• ZBROYAR Z-15 (w wersji snajperskiej). Typ amunicji: 7,62 × 51 mm NATO. Producent: ZBROYAR (Ukraina). Waga: Około 3,1–3,4 kg. Zasięg ognia skutecznego: ok. 600 m. Formalnie ujmując jest to broń szturmowa, klon AR-15, ale po odpowiednim doposażeniu może być używana jako broń precyzyjna.

• Accuracy International L96A1 (w wersji L115A3). Typ amunicji: .338 Lapua Magnum lub 7,62 × 51 mm NATO. Powtarzalny. Producent: Accuracy International (Wielka Brytania). Waga: 6,8 kg. Zasięg ognia skutecznego: do 1500 m. Karabin skonstruowany do strzelania precyzyjnego. Uznawany za jeden z najbardziej precyzyjnych karabinów snajperskich na świecie. Ze względu na swoją konstrukcję, L115A3 działa niezawodnie w różnych warunkach pogodowych. Może być używany w trudnym terenie, na dużych wysokościach, czy w rejonach o zmiennych warunkach atmosferycznych.

• Sako (m.in.) TRG-22 i TRG-42. Typ amunicji: .308 Winchester (TRG-22) lub .338 Lapua Magnum (TRG-42). Powtarzalny. Producent: Sako (Finlandia). Waga: 3,8 kg (TRG-22), 5,5 kg (TRG-42). Powtarzalny. Zasięg skuteczny ognia: 800 m (TRG-22), 1500 m (TRG-42). Oba modela cenione są za niezawodność działania, nawet w najtrudniejszych warunkach i – rzecz jasna – za celność. Ten drugi, dzięki amunicji .338 Lapua Magnum, uznawany jest za jeden z najskuteczniejszych karabinów snajperskich do strzelania na dystansie ponad 1000 metrów.

Mamy też polskie konstrukcje karabinów wyborowych. Między innymi:

• Grot-7,62N. Dzieło FB Łucznik Radom. Wariant rozwojowy (samopowtarzalny) Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej (MSBS Grot). Do strzelania w cele odległe do 800 m.

• Bor 7,62. Producent: Zakłady Mechaniczne Tarnów. Powtarzalny, zasilany jest nabojem 7,62 mm x 51 NATO. Do prowadzenia skutecznego ognia na dystansie do 1200 m, choć producent podaje, że nawet i do 1600 m.

• Karabiny SKW 308 i 338. Kolejny produkt dla strzelców wyborowych w portfolio ZM Tarnów. Pierwszy zasilany nabojem .308 Winchester (7,62 x 51 mm), a drugi znacznie mocniejszym 8,6 x 70 mm NATO (.338 Lapua Magnum).Karabiny samopowtarzalne. Zasięgi: odpowiednio 800 i 1500 m.

• WKW Wilk (Tor). Karabin o „słusznym” kalibrze 12,7 mm produkowany w Tarnowie. Zasilany amunicją 12,7 mm x 99 NATO (.50 BMG). „Przeznaczony jest do precyzyjnego niszczenia ważnych obiektów przeciwnika (np. specjalistycznego sprzętu technicznego, stanowisk dowodzenia, obiektów łączności, zbiorników materiałów pędnych, stacji radiolokacyjnych) i do obezwładniania jego sprzętu bojowego na dystansie 2000m i większym. Może być używany w działaniach kontrsnajperskich do skutecznego eliminowania strzelców terroryzujących otocznie” – prezentują ten 17-kilogramowy wielkokalibrowy karabin ZM Tarnów. To odpowiednik karabinów:

• Barrett M82/M107,

• McMillan TAC-50 czy

• Steyr HS .50.

Ponad nie wybija się monstrualny, ukraińskiej produkcji, Snipex Alligator kalibru 14,5 mm! Ma zasięg skuteczny 2000 m. I z tej odległości przebija 10-mm opancerzenie.

Warto pamiętać, że WKW przede wszystkim służą do eliminacji różnorakiej techniki wojskowej, a w dalszej kolejności do likwidowania siły żywej. Jednak tylko z takich „snajperek” można zabić człowieka z odległości 3800 m, jak miał to uczynić ukraiński strzelec wyborowy, ustanawiając tym samym swoisty rekord świata...