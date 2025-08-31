- GRUPA WB rozpoczęła produkcję bezzałogowych systemów powietrznych FlyEye na Ukrainie, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie ukraińskich sił zbrojnych.
- System FlyEye, sprawdzony w warunkach bojowych od 2015 roku, jest jedną z nielicznych zachodnich konstrukcji formalnie wprowadzonych do wyposażenia armii ukraińskiej.
- Nowa linia produkcyjna w zakładach WB Ukraina zwiększa dostępność tych kluczowych platform rozpoznawczych, wzmacniając obronność regionu.
FlyEye, opracowany przez spółkę Flytronic (część GRUPY WB), jest używany w konflikcie ukraińskim już od dekady, a jego produkcja w ukraińskim zakładzie WB Ukraina od początku 2025 roku znacząco wzmacnia współpracę obronną między Polską a Ukrainą. Ostatnio zakłady te odwiedził Piotr Łukasiewicz, szef polskiej misji dyplomatycznej w Ukrainie, podkreślając wagę tej inicjatywy dla bezpieczeństwa regionalnego.
FlyEye to zaawansowany bezzałogowy system powietrzny, który od 2015 roku jest na wyposażeniu ukraińskich sił zbrojnych. Jest to jedna z nielicznych zachodnich konstrukcji bezzałogowych, która została formalnie wprowadzona do wyposażenia sił zbrojnych Ukrainy. System ten charakteryzuje się jedną z najwyższych przeżywalności przy wykonywaniu misji, co czyni go jednym z najbardziej intensywnie użytkowanych na froncie.
Na początku 2025 roku, na podstawie podpisanej wcześniej umowy, rozpoczęto wytwarzanie platform FlyEye w jednym z zakładów przedsiębiorstwa WB Ukraina. To ukraińska spółka, działająca od końca lat 2010., wchodząca w skład GRUPY WB. Firmę wyróżnia kadra specjalistów z unikalnymi doświadczeniami bojowymi w operowaniu systemami bezzałogowymi podczas konfliktu o wysokiej intensywności. Od początku działalności WB Ukraina zapewniała serwis, naprawy i dostawy części zamiennych. Od kilku miesięcy spółka dostarcza gotowe systemy FlyEye. Firma ściśle współpracuje z resztą podmiotów GRUPY WB w zagadnieniach związanych z eksploatacją, wymianą doświadczeń i rozwojem systemów bezzałogowych.
Innowacyjność i mobilność FlyEye – co wyróżnia polskiego drona?
FlyEye to motoszybowiec o napędzie elektrycznym ze śmigłem ciągnącym, zaprojektowany z myślą o minimalnym obciążeniu logistycznym dla użytkownika. Może być przenoszony w zaledwie dwóch plecakach, co znacząco ułatwia jego transport i deployment. Jedną z kluczowych cech, podkreślonych w depeszy, jest fakt, że nie wymaga do startu i lądowania specjalistycznego wyposażenia, jak katapulty i siatki. Startuje niemal pionowo z ręki, a ląduje automatycznie na ograniczonej przestrzeni, zapewniając dodatkową ochronę dla modułu misyjnego.
Charakteryzuje się prostą i intuicyjną obsługą, wysoką przeżywalnością na polu walki i długim czasem lotu. Energia akumulatora zużywana jest tylko do startu i następnie zmiany wysokości lotu. Przez resztę czasu płatowiec szybuje, bez włączonego silnika i ruchu śmigła, dzięki czemu jest trudniej wykrywalny dla stacji radiolokacyjnych. To innowacyjne rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo misji i zmniejsza ryzyko wykrycia przez przeciwnika.
FlyEye jest bezzałogowym systemem powietrznym z wymiennym modułem misyjnym. Dzięki temu użytkownik dobiera zasobnik do wykonywanego zadania. Moduł misyjny może zawierać:
- głowicę z kamerą dzienną i termowizyjną,
- głowicę termowizyjną,
- głowicę obserwacyjną,
- zestaw do retransmisji,
- inne specjalistyczne wyposażenie.
Ta modułowość sprawia, że FlyEye jest niezwykle wszechstronny i może być adaptowany do różnorodnych potrzeb operacyjnych na polu walki.
Strategiczne znaczenie współpracy polsko-ukraińskiej w produkcji dronów
Informacje o rozpoczęciu produkcji FlyEye w Ukrainie były dotąd niepublikowane ze względów bezpieczeństwa, a także z uwagi na nasilone ataki na infrastrukturę przemysłu obronnego w Ukrainie. Niedawna wizyta Piotra Łukasiewicza, szefa polskiej misji dyplomatycznej w Ukrainie, w zakładach produkcyjnych, podkreśla strategiczne znaczenie współpracy przemysłów obronnych obu państw w kontekście budowy bezpieczeństwa regionalnego. To ważny sygnał wsparcia i zacieśniania więzi w obliczu trwającego konfliktu.
FlyEye od lat pozostaje jednym z kluczowych komponentów bezzałogowych zdolności rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych RP. Pierwszym użytkownikiem były Wojska Specjalne i nadal pozostaje w ich wyposażeniu. Co więcej, FlyEye jest eksportowany do odbiorców wojskowych z Europy i Azji, co świadczy o jego globalnym uznaniu i efektywności. Jest to jeden z najliczniej produkowanych systemów bezzałogowych w swojej klasie, co dodatkowo potwierdza jego znaczenie na rynku obronnym. Wspólna produkcja w Ukrainie nie tylko zaspokaja pilne potrzeby obronne tego kraju, ale także wzmacnia pozycję GRUPY WB jako kluczowego gracza na międzynarodowej arenie zbrojeniowej.