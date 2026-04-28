Deficyt rakiet w Ukrainie? Ihnat: brakuje pocisków przeciw Kindżałom i Iskanderom

Ukraińska obrona powietrzna boryka się z poważnym deficytem rakiet, zwłaszcza tych do przechwytywania pocisków balistycznych i hipersonicznych.

Intensywne ataki Rosji zimą, w tym ponad 700 uderzeń rakietowych, znacząco uszczupliły zapasy pocisków do systemów takich jak Patriot.

System Patriot jest kluczowy do zestrzeliwania pocisków balistycznych, a dostawy z USA są ograniczone z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Prezydent Zełenski wyraża obawy o przyszłe dostawy i ich konsekwencje dla obrony Ukrainy.

Zimowe ataki i ich konsekwencje dla ukraińskiej obrony

Zima okazała się być okresem szczególnie trudnym dla Ukrainy, która doświadczyła ponad 700 rosyjskich ataków rakietowych. Jak podał pułkownik Ihnat, znaczną część z tych pocisków stanowiły rakiety balistyczne i hipersoniczne, takie jak Kindżał i Iskander, a także północnokoreańskie KN-23. To masowe użycie zaawansowanych pocisków doprowadziło do znacznego uszczuplenia zapasów rakiet do systemów obrony powietrznej, w tym Patriot, NASAMS i IRIS-T. „Zima była dla nas szczególnie ciężka. Przeciwnik użył w tym czasie przeciwko nam ponad 700 rakiet” - zaznaczył Ihnat.

System Patriot i kluczowe pociski PAC-3

Wśród dostępnych systemów obrony, to właśnie Patriot jest „faktycznie jako jedyny w stanie zestrzeliwać pociski balistyczne”. Deficyt dotyczy zwłaszcza pocisków w wersji PAC-3, które posiadają największe możliwości w zwalczaniu tego typu zagrożeń. Chociaż „nie jest tak, że w ogóle nie mamy rakiet, ale jest poważny deficyt” - podkreślił rzecznik, wskazując na krytyczną sytuację.

Pociski do systemów Patriot są produkowane w USA, a ich dostawy zostały znacząco ograniczone w wyniku wojny między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem z Iranem. Już w połowie kwietnia administracja USA informowała o możliwych opóźnieniach w dostawach, również w ramach inicjatywy PURL (Priority Ukraine Requirements List).

Warto przypomnieć, że według doniesień "The New York Times" z marca 2026 r. w pierwszych dniach wojny z Iranem, która rozpoczęła się 28 lutego, Izrael i kraje Zatoki Perskiej zużyły więcej pocisków przechwytujących Patriot, niż Ukraina otrzymała przez cały okres pełnoskalowej inwazji Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz komisarz UE ds. obrony Andrius Kubilius informowali wówczas, że w początkowej fazie konfliktu na Bliskim Wschodzie użyto ponad 800 pocisków Patriot. Służyły one do obrony przed zmasowanym atakiem, obejmującym około 2000 irańskich dronów i ponad 500 pocisków balistycznych.

Dla porównania, doradca prezydenta Ukrainy Dmytro Łytwyn ujawnił w rozmowie z „The New York Times”, że od początku pełnoskalowej wojny Kijów otrzymał łącznie około 600 pocisków do systemu Patriot. Według szacunków Bundeswehry, Ukraina zużywa około 60 pocisków Patriot miesięcznie w odpieraniu rosyjskiej inwazji. Większość z nich została dostarczona przez kraje europejskie, jednak każda taka operacja wymagała zgody Stanów Zjednoczonych jako producenta systemu. Oznacza to, że w ciągu zaledwie kilku dni na Bliskim Wschodzie zużyto o jedną trzecią więcej rakiety Patriot, niż Ukraina dostała na przestrzeni ponad czterech lat walki z rosyjską agresją.

Reakcja Ukrainy i obawy o przyszłe dostawy

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wyraził swoje zaniepokojenie możliwym wstrzymaniem dostaw. „Mam nadzieję, że prezydent USA rozumie wszystkie konsekwencje ewentualnego wstrzymania dostaw lub podobnych decyzji. Mam nadzieję, że rozumie to nie tylko on, ale cały jego zespół” - powiedział Zełenski. Sytuacja jest tym bardziej napięta, że w ciągu ostatniej doby Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy 123 bezzałogowce, z których obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 95. Utrzymanie zdolności obronnych Ukrainy w obliczu ciągłych ataków jest kluczowe, a deficyt rakiet stanowi poważne wyzwanie dla stabilności regionu.