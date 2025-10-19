Ukraina, Bliski Wschód, Azja – popyt na broń rośnie. Boeing zwiększa produkcję kluczowych głowic PAC-3 dla systemów Patriot

Piotr Miedziński
2025-10-19 8:00

Boeing podpisał wieloletnie kontrakty o wartości około 2,7 miliarda dolarów na produkcję ponad 3000 głowic Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), które będą dostarczane do 2030 roku w tempie do 750 sztuk rocznie. Decyzja ta jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące globalne zapotrzebowanie na systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, wynikające z konfliktów na Ukrainie, Bliskim Wschodzie oraz w regionie Indo-Pacyfiku. Głowice PAC-3 są kluczowym elementem pocisków przechwytujących Patriot, zdolnych do identyfikacji, śledzenia i zwalczania zaawansowanych zagrożeń, w tym pocisków hipersonicznych, balistycznych i manewrujących.

W obliczu napiętej sytuacji geopolitycznej, w tym konfliktu na Ukrainie, niestabilności na Bliskim Wschodzie oraz wzrastających napięć w regionie Indo-Pacyfiku, popyt na zaawansowane systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej gwałtownie wzrósł. Jak podaje Boeing, „Popyt ten zwiększył presję na amerykańskich producentów, którzy muszą zadbać o to, aby amerykańskie zapasy nie uległy wyczerpaniu”. Systemy Patriot odegrały kluczową rolę w obronie Ukrainy przed rosyjskimi atakami rakietowymi i dronami, a także są istotnym elementem przygotowań Tajwanu na potencjalny atak Chin.

Podpisane przez Boeinga kontrakty na produkcję ponad 3000 głowic PAC-3 są odpowiedzią na te wyzwania. Zgodnie z umowami, dostawy będą realizowane w tempie do 750 sztuk rocznie aż do 2030 roku.

Inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych

Boeing ściśle współpracuje z głównym wykonawcą, firmą Lockheed Martin, oraz armią USA, aby jeszcze bardziej zwiększyć tempo produkcji i osiągnąć nowe cele dla pocisku przechwytującego PAC-3. Jak podkreśla Jim Bryan, dyrektor wykonawczy Boeing Integrated Air & Missile Defense, „Nasz zespół nigdy nie był lepiej przygotowany, aby odpowiedzieć na apel narodu o lepszą obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową”. Dodał również, że „Te wieloletnie nagrody są wyrazem uznania dla poczynionych przez nas postępów i pozwolą nam sprostać rosnącemu globalnemu zapotrzebowaniu na głowicę samonaprowadzającą PAC-3”.

W celu sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu, Boeing podjął szereg działań mających na celu modernizację i rozbudowę swoich linii produkcyjnych. W 2025 roku firma ustanowiła nowe miesięczne i 12-miesięczne rekordy średniej produkcji. Planowane jest osiągnięcie rekordowej liczby 650–700 samolotów do końca roku. Te osiągnięcia są efektem:

  • Wieloletnich inwestycji wewnętrznych,
  • Modernizacji linii produkcyjnych,
  • Zacieśnionych partnerstw z dostawcami,
  • Ukończenia rozbudowy fabryki o powierzchni około 3200 m² w Huntsville w Alabamie.

Te działania mają kluczowe znaczenie dla skalowania mocy głowic naprowadzających i zapewnienia ciągłości dostaw.

MSPO2025: Boeing Apache

Rola głowic PAC-3 w globalnej obronie

Zbudowane przez Boeinga głowice samonaprowadzające PAC-3 są integralnym elementem systemów przechwytujących Patriot. Umożliwiają one identyfikację, śledzenie i zwalczanie szerokiego spektrum zaawansowanych zagrożeń, w tym:

  • Pocisków hipersonicznych,
  • Wrogich samolotów,
  • Pocisków balistycznych,
  • Pocisków manewrujących.

Od 2000 roku Boeing dostarczył armii USA ponad 6000 coraz bardziej zaawansowanych głowic samonaprowadzających PAC-3, działając jako podwykonawca firmy Lockheed Martin. Produkcja odbywa się w zakładach w Huntsville w Alabamie. Obecnie siedemnaście krajów, w tym Stany Zjednoczone, korzysta z głowic przechwytujących PAC-3 w celu ochrony swojej ludności, personelu wojskowego i strategicznej infrastruktury.

We wrześniu armia USA przyznała firmie Lockheed Martin kontrakt o wartości 9,8 miliarda dolarów na produkcję pocisków przechwytujących PAC-3 MSE i towarzyszącego im sprzętu, co dodatkowo podkreśla strategiczne znaczenie tych systemów.

