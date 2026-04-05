Polska zbrojeniówka podbije Rumunię? Grupa WB otwiera nową spółkę w Bukareszcie

Juliusz Sabak
Juliusz Sabak
2026-04-05 5:06

Polski przemysł obronny wzmacnia pozycję na południowej flance NATO. Grupa WB zapowiedziała utworzenie spółki WB Romania, co stanowi strategiczny krok mający na celu wsparcie rumuńskich sił zbrojnych oraz dalszą ekspansję polskich systemów w Unii Europejskiej.

Autor: Grupa WB/ Materiały prasowe Flyeye bezzałogoowiec rozpoznawczy
  Polska Grupa WB umacnia swoją pozycję na południowej flance NATO.
  • Firma ogłosiła utworzenie WB Romania, swojej pierwszej spółki zależnej w państwie członkowskim UE poza Polską.
  • To strategiczny krok mający na celu wsparcie rumuńskich sił zbrojnych i dalszą ekspansję polskich systemów w Europie.
  • Jakie korzyści przyniesie ta decyzja i co oznacza dla przyszłości polskiego przemysłu obronnego?

Decyzja o powołaniu WB Romania to kamień milowy w rozwoju polskiej Grupy WB. Jest to pierwsza spółka zależna tego podmiotu zlokalizowana w państwie członkowskim UE poza granicami naszego kraju. Nowe struktury w Rumunii mają na celu zacieśnienie współpracy z lokalnym ministerstwem obrony oraz przemysłem.

Grupa WB od lat dostarcza zaawansowane rozwiązania, takie jak systemy łączności FONET czy drony rozpoznawcze i uderzeniowe (m.in. FlyEye i Warmate), które sprawdziły się w najtrudniejszych warunkach bojowych. Sprzęt zdobywa kolejnych klientów zarówno w NATO jak i poza nim. Ekspansja na rynku europejskim, jako stała obecność, a nie zawieranie pojedynczych umów, pokazuje siłę polskiej marki. Nie ma wątpliwości, że Unia jest jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków i tworzenie tu podmiotów zależnych to sygnał solidnej pozycji i dużych ambicji.

Dla Bukaresztu, który intensywnie modernizuje swoją armię w obliczu zagrożenia ze Wschodu, polska technologia oferuje unikalne połączenie nowoczesności, interoperacyjności z NATO oraz doświadczeń wyciągniętych z konfliktu za naszą wschodnią granicą. Jak podkreśla Grupa WB, współpraca Polski i Rumunii w obszarze przemysłu zbrojeniowego jest naturalnym skutkiem silnej współpracy obronnej, obecności sił zbrojnych Rumunii w Polsce oraz coraz częstszej współpracy w ramach ćwiczeń i szkoleń. Ekspansja w tym kraju może być dla Grupy WB fundamentem pod kolejne kontrakty w regionie Trójmorza, budując pozycję Polski jako hubu technologicznego dla całego regionu.

