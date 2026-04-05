Polska Grupa WB umacnia swoją pozycję na południowej flance NATO.

Firma ogłosiła utworzenie WB Romania, swojej pierwszej spółki zależnej w państwie członkowskim UE poza Polską.

To strategiczny krok mający na celu wsparcie rumuńskich sił zbrojnych i dalszą ekspansję polskich systemów w Europie.

Jakie korzyści przyniesie ta decyzja i co oznacza dla przyszłości polskiego przemysłu obronnego?

Decyzja o powołaniu WB Romania to kamień milowy w rozwoju polskiej Grupy WB. Jest to pierwsza spółka zależna tego podmiotu zlokalizowana w państwie członkowskim UE poza granicami naszego kraju. Nowe struktury w Rumunii mają na celu zacieśnienie współpracy z lokalnym ministerstwem obrony oraz przemysłem.

Grupa WB od lat dostarcza zaawansowane rozwiązania, takie jak systemy łączności FONET czy drony rozpoznawcze i uderzeniowe (m.in. FlyEye i Warmate), które sprawdziły się w najtrudniejszych warunkach bojowych. Sprzęt zdobywa kolejnych klientów zarówno w NATO jak i poza nim. Ekspansja na rynku europejskim, jako stała obecność, a nie zawieranie pojedynczych umów, pokazuje siłę polskiej marki. Nie ma wątpliwości, że Unia jest jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków i tworzenie tu podmiotów zależnych to sygnał solidnej pozycji i dużych ambicji.

Dla Bukaresztu, który intensywnie modernizuje swoją armię w obliczu zagrożenia ze Wschodu, polska technologia oferuje unikalne połączenie nowoczesności, interoperacyjności z NATO oraz doświadczeń wyciągniętych z konfliktu za naszą wschodnią granicą. Jak podkreśla Grupa WB, współpraca Polski i Rumunii w obszarze przemysłu zbrojeniowego jest naturalnym skutkiem silnej współpracy obronnej, obecności sił zbrojnych Rumunii w Polsce oraz coraz częstszej współpracy w ramach ćwiczeń i szkoleń. Ekspansja w tym kraju może być dla Grupy WB fundamentem pod kolejne kontrakty w regionie Trójmorza, budując pozycję Polski jako hubu technologicznego dla całego regionu.