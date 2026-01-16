Polski przemysł obronny wzmacnia pozycję w UE. GRUPA WB nowym członkiem ASD

GRUPA WB w strukturach kluczowej organizacji europejskiej

Po jednogłośnym zatwierdzeniu przez Zarząd, Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe (ASD) przyjęło dwóch nowych członków: GRUPĘ WB z Polski i Czechoslovak Group z Czech. Nowe członkostwa weszły w życie 4 grudnia 2025 roku.

Serdecznie witam nowych członków w naszej rodzinie. Ich doświadczenie i kompetencje technologiczne będą cennym wkładem i dodatkowo wzmocnią ASD. Szczególnie cieszy mnie rosnące zaangażowanie bazy przemysłowej Europy Środkowo-Wschodniej, która odgrywa ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i odporności Europy - powiedziała Camille Grand, Sekretarz Generalna ASD.

Członkostwo w ASD to naturalny krok dla GRUPY WB - polskiej firmy, dynamicznie rozwijającej się na rynkach międzynarodowych – i jednocześnie odzwierciedlenie naszych silnych europejskich korzeni. Od blisko trzech dekad dostarczamy zaawansowane, sprawdzone w warunkach bojowych bezzałogowce, amunicję krążącą oraz systemy dowodzenia i łączności odpowiadające realnym potrzebom użytkowników - powiedział Piotr Wojciechowski, prezes GRUPY WB.

ASD stawia na Europę Środkowo-Wschodnią

Działania ASD skoncentrowane są na zagadnieniach związanych z lotnictwem cywilnym, obronnością, bezpieczeństwem i sektorem kosmicznym. Stowarzyszenie wspiera swoich członków poprzez wypracowywanie wspólnych stanowisk w kwestiach kluczowych dla branży i współpracę z instytucjami Unii Europejskiej przy tworzeniu ram regulacyjnych.

ASD zapewnia swoim członkom dostęp do aktualnych informacji o międzynarodowych projektach i programach rozwojowych, tworząc platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w sektorze wysokich technologii.

Rosnąca liczba naszych członków oraz ich zróżnicowane profile podkreślają tożsamość ASD jako prawdziwie europejskiego stowarzyszenia, reprezentującego szeroki ekosystem firm wspierających suwerenną i bezpieczną Europę - dodała Camille Grand.

GRUPA WB jest zaangażowana w rozwój konkurencyjnego europejskiego przemysłu obronnego. Jednocześnie wzmacniamy nasz udział w międzynarodowych i europejskich programach przemysłowych i rozwojowych - oświadczył Piotr Wojciechowski.

Po przyłączeniu GRUPY WB i CSG stowarzyszenie ASD z siedzibą w Brukseli liczy 28 przedsiębiorstw i 23 stowarzyszenia z 21 państw europejskich, grupujących ponad cztery tysiące podmiotów. Stanowi to 99% całkowitego obrotu i 94% zatrudnienia w tej branży w Europie. ASD reprezentuje kluczowych producentów i dostawców w sektorze wysokich technologii.

Stowarzyszenie odgrywa istotną rolę w kształtowaniu warunków funkcjonowania europejskiej bazy przemysłowo-technologicznej, wspierając konkurencyjność, innowacyjność oraz rozwój wspólnych inicjatyw badawczo-rozwojowych. Organizacja skupia największe europejskie koncerny oraz krajowe stowarzyszenia branżowe, stanowiąc wspólny głos przemysłu w kontaktach z instytucjami Unii Europejskiej oraz partnerami międzynarodowymi.

Na podstawie komunikatu prasowego GRUPY WB