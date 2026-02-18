Wojsko Polskie wprowadza zakaz wjazdu dla chińskich samochodów. To odpowiedź na ryzyko szpiegostwa

Szef Sztabu Generalnego WP wprowadził zakaz wjazdu pojazdów wyprodukowanych w Chinach na tereny chronionych obiektów wojskowych z powodu obaw o bezpieczeństwo danych.

Ograniczenia obejmują również inne pojazdy wyposażone w urządzenia rejestrujące obraz, dźwięk lub położenie, które będą mogły wjechać po wyłączeniu określonych funkcji i zastosowaniu środków prewencyjnych.

Szef sztabu wystąpił z wnioskiem o stworzenie warunków prawnych i technicznych dla producentów pojazdów, które umożliwią uzyskanie homologacji w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego.

Służba Ochrony Państwa wprowadziła podobny zakaz, a Policja analizuje wprowadzenie analogicznych ograniczeń.

Decyzja Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukuły, o wprowadzeniu zakazu wjazdu pojazdów wyprodukowanych w Chińskiej Republice Ludowej na tereny chronionych obiektów wojskowych jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące obawy dotyczące bezpieczeństwa danych. Informacje o planowanym zakazie pojawiły się już w połowie stycznia, a jego formalne ogłoszenie nastąpiło we wtorek (17 lutego). Jak poinformował rzecznik Sztabu Generalnego WP, płk Marek Pietrzak, decyzja ta jest wynikiem „przeprowadzonej analizy ryzyka związanego z rosnącą integracją systemów cyfrowych w pojazdach oraz potencjalnej możliwości niekontrolowanego pozyskiwania i wykorzystywania przez te systemy danych”.

Dlaczego chińskie samochody budzą obawy?

Nowoczesne samochody, zwłaszcza te pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, są wyposażone w zaawansowane systemy cyfrowe, czujniki i kamery, które zbierają ogromne ilości danych. Obejmują one między innymi lokalizację pojazdu, obraz otoczenia oraz dźwięk. W rękach niepowołanych osób lub służb wywiadowczych nieprzyjaznych państw, takie dane mogłyby zostać wykorzystane do „tworzenia map jednostek, monitorowania ich otoczenia czy śledzenia żołnierzy”. Co więcej, analitycy z Ośrodka Studiów Wschodnich ostrzegają przed „możliwym wykorzystaniem samochodów do przeprowadzania zdalnie aktów terrorystycznych”.

Paulina Uznańska, autorka raportu OSW w rozmowie z PAP, podkreśla, że choć wszystkie koncerny samochodowe rozwijają technologie „inteligentnych samochodów”, to Chiny stają się globalnym liderem w tym obszarze. Dynamiczny wzrost sprzedaży chińskich aut w Polsce, gdzie ich udział w rynku osiągnął około 7% po pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku, a w samym październiku przekroczył 10%, tylko potęguje te obawy. Dane Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR pokazują, że w grudniu 2025 roku zarejestrowano w Polsce 9821 nowych chińskich samochodów, co stanowi wzrost o 427% w porównaniu do grudnia 2024 roku. W całym ubiegłym roku nabywców na polskim rynku znalazło 49 161 chińskich aut.

Jakie ograniczenia wprowadza Sztab Generalny WP?

Zakaz wjazdu pojazdów wyprodukowanych w Chińskiej Republice Ludowej to tylko część szerszych ograniczeń. Dotyczą one również innych pojazdów „wyposażonych w integralne lub dodatkowe urządzenia umożliwiające rejestrację położenia, obrazu lub dźwięku”. Takie samochody będą mogły wjechać na teren jednostek wojskowych tylko pod warunkiem wyłączenia określonych funkcji oraz „przy zastosowaniu odpowiednich środków prewencyjnych wynikających z zasad ochrony obiektu”.

Dowódcy jednostek będą mieli obowiązek zorganizowania bezpiecznych miejsc postojowych poza chronionym terenem, gdzie właściciele pojazdów będą mogli je zaparkować. Ważne jest, że wprowadzone ograniczenia nie będą dotyczyć powszechnie dostępnych obiektów wojskowych, takich jak szpitale, ani pojazdów należących do wojska i innych służb, np. podczas akcji ratowniczych.

Co dalej z bezpieczeństwem informacyjnym pojazdów?

Sztab Generalny WP nie tylko wprowadza zakazy, ale również aktywnie działa na rzecz stworzenia odpowiednich ram prawnych. Szef sztabu wystąpił do przełożonych z resortu obrony z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu stworzenie warunków prawnych i technicznych, które umożliwią producentom pojazdów uzyskanie homologacji w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego. Celem jest „wprowadzenie przejrzystych i niedyskryminacyjnych mechanizmów weryfikacji bezpieczeństwa pojazdów oferowanych na rynku polskim, z uwzględnieniem wymogów ochrony infrastruktury wrażliwej”.

Decyzja Wojska Polskiego może mieć szerokie konsekwencje. Już teraz wiadomo, że podobny zakaz wprowadziła Służba Ochrony Państwa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że Policja „na razie analizuje, czy zakaz wjazdu chińskich aut powinien zostać wprowadzony. A jeśli tak, to w jakim zakresie”. To pokazuje, że kwestia bezpieczeństwa danych zbieranych przez nowoczesne pojazdy staje się priorytetem dla wielu służb w Polsce.