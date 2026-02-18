Polska policja przygotowuje się na nowe wyzwania po zakończeniu wojny na Ukrainie

Komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń ostrzega przed wzrostem przestępczości po zakończeniu wojny na Ukrainie, w tym przestępczości z użyciem broni z frontu.

Policja przewiduje problemy psychiczne u Ukraińców wracających z frontu i możliwość wykorzystania ich doświadczenia bojowego przez zorganizowane grupy przestępcze.

W odpowiedzi na nowe zagrożenia, tworzone są wydziały do zwalczania aktów terroru kryminalnego i cyberprzestępczości w komendach wojewódzkich oraz planowane jest powołanie Narodowego Biura Śledczego (NBŚ).

NBŚ ma połączyć zwalczanie przestępczości w sieci i w realu, a także rozpoznawać i zwalczać zorganizowane grupy przestępcze działające globalnie.

Zakończenie konfliktu zbrojnego na Ukrainie, choć upragnione, może nieść za sobą szereg wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Komendant główny policji, gen. insp. Marek Boroń, podczas spotkania z dziennikarzami we wtorek (17 lutego), przedstawił strategiczne plany i obawy dotyczące przyszłej sytuacji. „Musimy się przygotować na to, co się wydarzy po zakończeniu wojny na Ukrainie” – podkreślił Boroń, wskazując na konieczność adaptacji służb do nowych realiów.

Jednym z głównych zagrożeń, na które zwraca uwagę gen. insp. Marek Boroń, jest wzrost przestępczości z użyciem broni. Po demobilizacji wojsk ukraińskich, znaczna ilość uzbrojenia, która dotychczas służyła na froncie, może trafić w niepowołane ręce.

„Przewidujemy wzrost przestępczości przy pełnej świadomości, że będzie demobilizacja wojsk na terenie Ukrainy. I również ta broń, która przestanie już być używana na froncie, może zostać wykorzystana przez zorganizowane grupy przestępcze do swoich działań” – wyjaśnił komendant.

To zjawisko, obserwowane już po innych konfliktach zbrojnych, takich jak wojna na Bałkanach, stanowi poważne wyzwanie dla organów ścigania.

Wyzwania społeczne i psychologiczne powracających żołnierzy

Oprócz zagrożeń związanych z obiegiem broni, gen. insp. Marek Boroń zwrócił uwagę na aspekt społeczny i psychologiczny. Po zakończeniu wojny do Polski wrócą ukraińscy żołnierze, którzy walczyli na froncie.

„Musimy się przygotować na to, czy i w jaki sposób oni są w stanie funkcjonować w normalnym świecie poza frontem. Przewidujemy, że część z tych osób będzie miała problemy psychiczne, więc na ten temat rozmawiamy” – powiedział komendant.

Weterani, często zmagający się z traumą wojenną, mogą być bardziej podatni na angażowanie się w działalność przestępczą lub sami potrzebować wsparcia. Ich doświadczenie bojowe, choć cenne na froncie, może zostać wykorzystane przez zorganizowane grupy przestępcze.

„Ci, którzy dzisiaj mają doświadczenie frontowe, są najlepszymi żołnierzami dla zorganizowanych grup przestępczych. Mają to doświadczenie bojowe, więc ich nie trzeba do niczego szkolić, tylko z nich skorzystać” – zauważył Boroń, rysując analogię do sytuacji po wojnie na Bałkanach.

Reorganizacja służb i walka z cyberprzestępczością

W odpowiedzi na te prognozy, polska policja przygotowuje się do gruntownych zmian strukturalnych i operacyjnych. Kluczowym elementem tych przygotowań jest przeorganizowanie Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBCK). Celem jest stworzenie jednego, kompleksowego Narodowego Biura Śledczego (NBŚ).

„Zespół ma rozwiązywać problemy zarówno te w sieci, jak i te w realu związane z przestępczością zorganizowaną” – podkreślił szef KGP.

Gen. insp. Marek Boroń wskazał na rosnące znaczenie cyberprzestępczości i jej powiązania z działalnością w świecie rzeczywistym. Obecne CBŚP nie posiada wystarczającego komponentu do rozpoznawania przestępczości w sieci.

„A dzisiaj dobrze wiemy, że ta przestępczość ma bezpośredni wpływ na przestępczość w realu. Czyli inwestowanie poprzez kryptowaluty, pozyskiwanie tam informacji czy pozyskiwanie zleceń” – wyjaśnił komendant.

W ramach reformy, policja planuje również tworzenie wydziałów do zwalczania aktów terroru kryminalnego i przestępczości cyfrowej w komendach wojewódzkich, a w przyszłości także w komendach miejskich, aby skutecznie diagnozować i zwalczać przestępczość na każdym poziomie. Równolegle z powołaniem Narodowego Biura Śledczego, w Komendzie Głównej Policji powstanie Biuro do walki z Cyberprzestępczością oraz rozbudowane zostanie dotychczasowe Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, z naciskiem na walkę z korupcją.

Wzrost przestępczości narkotykowej – kolejne wyzwanie

Kolejnym obszarem, w którym przewiduje się wzrost przestępczości, jest rynek narkotykowy. Gen. insp. Marek Boroń zaznaczył, że obecnie narkotyki są wykorzystywane na froncie.

„Gdy wojna się skończy, grupy przestępcze, które dzisiaj zarabiają na tego typu działalności, będą chciały wejść też w inne rodzaje przestępczości i czerpać z tego zyski” – ostrzegł komendant.

Ten scenariusz wymaga od policji zwiększonej czujności i skutecznych działań prewencyjnych oraz represyjnych.

Polska policja staje przed poważnymi wyzwaniami, które wynikają z dynamicznej sytuacji geopolitycznej. Przygotowanie na potencjalne zagrożenia po zakończeniu wojny na Ukrainie, w tym wzrost przestępczości zorganizowanej, przestępczości narkotykowej i cyberprzestępczości, jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Planowane reformy i reorganizacja struktur policyjnych mają na celu skuteczne przeciwdziałanie tym nowym wyzwaniom, dostosowując metody działania do zmieniającego się świata.