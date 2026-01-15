Chiny inwestują w broń kwantową. Armia testuje innowacyjne rozwiązania, które mogą zmienić oblicze wojny

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza intensywnie pracuje nad ponad 10 eksperymentalnymi narzędziami do cyberwojny, wykorzystując technologie kwantowe.

Komputery kwantowe mają zrewolucjonizować przetwarzanie danych z pola walki i usprawnić podejmowanie decyzji.

Nowe technologie mają wykrywać samoloty stealth i zapewniać precyzyjną nawigację odporną na zagłuszanie.

Chiny dążą do osiągnięcia pełnej "informatyzacji" do 2027 roku, stawiając na przewagę technologiczną.

Rewolucja w cyberwojnie: Jak komputery kwantowe zmieniają strategię Chin?

Dowódcy Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ALW) pokładają duże nadzieje w komputerach kwantowych, które mają umożliwić przetwarzanie ogromnych ilości danych z pola walki w ciągu zaledwie kilku sekund. To znacząco usprawni proces podejmowania decyzji i alokację zasobów, co jest kluczowe w dynamicznym środowisku współczesnych konfliktów. Nowo powstałe narzędzia mają również służyć do pozyskiwania danych wywiadowczych z publicznej cyberprzestrzeni, co rozszerzy możliwości wywiadowcze Chin.

Niewidzialne samoloty i precyzyjna nawigacja: Kwantowe technologie na froncie obrony

Jak informuje dziennik „Keji Ribao”, wydawany przez chińskie ministerstwo technologii i nauki, nowe rozwiązania mają „uszczelnić obronę powietrzną poprzez wykrywanie samolotów typu stealth, których nie widzą tradycyjne radary, oraz zapewnić precyzyjną nawigację odporną na zagłuszanie”. To oznacza znaczący postęp w zdolnościach obronnych, pozwalający na wykrywanie dotychczas niewidzialnych zagrożeń i utrzymanie operacyjności systemów nawigacyjnych nawet w obliczu wrogich zakłóceń.

Anonimowy oficer, w rozmowie z gazetą, podkreślił, że głównymi czynnikami branymi pod uwagę przy tworzeniu nowego cyberuzbrojenia są „szybkość i zmiana”. „Żeby zaprojektować dobrą broń, trzeba najpierw pomyśleć o formacie przyszłej wojny” – zaznaczył wojskowy, wskazując na konieczność wyprzedzania trendów militarnych. To podejście podkreśla strategiczne myślenie Chin o przyszłości konfliktów zbrojnych i ich determinację w utrzymaniu przewagi technologicznej.

Współpraca z oddziałami liniowymi: Nowe modele świadomości pola walki

Liu Wei, badacz z Sił Wsparcia Informacyjnego ALW, poinformował, że jego zespół aktywnie pracuje nad „nowymi modelami świadomości pola walki, opartymi na zasadach cyberbezpieczeństwa”. Działania te są ściśle koordynowane z oddziałami liniowymi, aby w pełni zrozumieć ich potrzeby operacyjne. Taka bliska współpraca ma zapewnić, że rozwijane technologie będą praktyczne i efektywne w rzeczywistych warunkach bojowych.

Rozwój technologii kwantowej jest jednym z filarów strategii modernizacji sił zbrojnych Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). Kraj ten wyznaczył sobie ambitny cel osiągnięcia pełnej „informatyzacji” do 2027 roku. Inwestycje w broń kwantową i zaawansowane technologie cybernetyczne są kluczowym elementem tej strategii, mającej na celu umocnienie pozycji Chin jako potęgi militarnej.