USNS "Ruth Bader Ginsburg" – kolejny etap budowy nowej jednostki logistycznej US Navy

Symboliczne rozpoczęcie służby jednostki imienia Ruth Bader Ginsburg

Ceremonia położenia stępki przyszłego USNS "Ruth Bader Ginsburg" (T‑AO 212) odbyła się 13 lutego 2026 roku w stoczni General Dynamics NASSCO w San Diego i została określona przez US Navy jako kluczowy kamień milowy w budowie jednostki typu John Lewis. Tradycja położenia stępki oznacza przejście projektu ze sfery dokumentacji technicznej do fizycznej konstrukcji okrętu, a z chwilą spawania płyty z inicjałami osoby patronującej jednostce okręt zyskuje swoją symboliczną tożsamość.​

Rolę matki chrzestnej USNS "Ruth Bader Ginsburg" powierzono Jane Ginsburg, córce zmarłej sędzi Sądu Najwyższego, która własnoręcznie przyspawała inicjały do stalowej płyty przeznaczonej do trwałego zamocowania w kadłubie jednostki. Gest ten wpisuje przyszły tankowiec we współczesną politykę nazewniczą amerykańskiej floty, w ramach której zbiornikowce serii T‑AO otrzymują imiona postaci życia publicznego i ruchu praw obywatelskich.

Nadanie imienia Ruth Bader Ginsburg – drugiej kobiety w historii Sądu Najwyższego, znanej z konsekwentnego wspierania równości płci i walki z dyskryminacją – przedstawiciel Departamentu Marynarki określił jako świadome podkreślenie roli kobiet w strukturach sił zbrojnych i w amerykańskim społeczeństwie, nawiązujące do wcześniejszych decyzji o upamiętnieniu Johna Lewisa, Roberta F. Kennedy’ego, Lucy Stone czy Sojourner Truth w nazwach jednostek tej serii.

Logistyczny kręgosłup globalnej projekcji siły US Navy

Program zbiornikowców floty T‑AO, obejmujący klasy Henry J. Kaiser oraz John Lewis, stanowi jeden z filarów tzw. Combat Logistics Force, odpowiedzialnej za utrzymanie okrętów bojowych w długotrwałej działalności operacyjnej na akwenach oddalonych od stałych baz. Jednostki te podlegające Military Sealift Command, obsadzone przez cywilnych marynarzy, zaopatrują grupy lotniskowcowe, zespoły uderzeniowe i zgrupowania desantowe w paliwo okrętowe, paliwo lotnicze, wodę, żywność oraz niezbędne zaopatrzenie, umożliwiając pozostawanie sił na morzu przez okres liczony w tygodniach bez konieczności zawijania do portu.

Typ John Lewis, do którego należeć będzie przyszły USNS "Ruth Bader Ginsburg", to najnowsza generacja zbiornikowców zaopatrzeniowych floty (ang. fleet replenishment oilers), projektowana jako następca wysłużonych jednostek typu Henry J. Kaiser. Okręty tej serii o długości około 227,3 m, mogą przewozić do 162 000 baryłek paliwa okrętowego i lotniczego, a także znaczące ilości ładunków chłodzonych i suchych, obsługując do pięciu stanowisk przekazywania zaopatrzenia w marszu (ang. Replenishment at Sea, RAS) .

W ramach programu John Lewis amerykańska marynarka planuje pozyskać 20 jednostek o numerach od T‑AO 205 wzwyż, z czego "John Lewis", "Oscar V. Peterson", "Earl Warren", "Robert F. Kennedy" oraz "Lucy Stone" zostały już przekazane do służby, natomiast kolejne – "Sojourner Truth", "Thurgood Marshall", "Ruth Bader Ginsburg", "Harriet Tubman", "Dolores Huerta", "Joshua L. Goldberg" i "Thomas D. Parham" – znajdują się w różnych fazach budowy bądź kontraktowania. Podwójny kadłub tych jednostek – złożony z dwóch warstw poszycia – zewnętrznej i wewnętrznej – oddzielonych przestrzenią ochronną – zapewnia spełnienie wymagań środowiskowych ustawy Oil Pollution Act oraz umożliwia zwiększenie pojemności, poprawę ergonomii i rozwinięcie możliwości samoobrony, w tym przystosowanie do montażu systemów SeaRAM oraz nowoczesnych środków przeciwdziałania torpedom.

Keeping the fleet in the fight. 🌊An underway replenishment is a complex naval operation on the high seas. It's the lifeline that allows our warships to stay on mission without missing a beat.Whether it's a Replenishment-at-Sea (RAS) connecting ships side-by-side, or a… pic.twitter.com/1Rh08XoQmK— U.S. Navy (@USNavy) January 22, 2026

Charakterystyka typu John Lewis

Konstrukcja typu John Lewis zapewnia kompromis pomiędzy ekonomicznością eksploatacji a wymogami utrzymania tempa działań zespołów okrętowych na oceanicznych teatrach działań. Jednostki te projektowano tak, aby oprócz podstawowego zadania – transportu paliwa – mogły w ograniczonym zakresie przejąć funkcje pomocniczej jednostki zaopatrzeniowej, dysponując odpowiednimi przestrzeniami ładunkowymi, zapleczem chłodniczym i lądowiskiem dla śmigłowców i wiropłatów V‑22 wykorzystywanych w pionowych operacjach zaopatrzeniowych.

Przyszły USNS "Ruth Bader Ginsburg" (T‑AO 212) sytuuje się w drugiej partii jednostek tego typu budowanych przez stocznię NASSCO, obok (m.in.) "Sojourner Truth", "Thurgood Marshall" i "Harriet Tubman", zamówionych na podstawie kontraktów rozszerzających pierwotne zamówienie z 2016 roku. Zastosowanie podwójnego kadłuba, wzmocnionych zbiorników balastowych i paliwowych oraz wbudowanych systemów bezpieczeństwa odzwierciedla doświadczenia US Navy w zakresie ochrony środowiska morskiego i ograniczania ryzyka skażeń podczas intensywnych operacji logistycznych na wodach przybrzeżnych i oceanicznych.

Jednostki typu John Lewis, w tym przyszły USNS "Ruth Bader Ginsburg", pozostają formalnie jednostkami pomocniczymi, lecz ich znaczenie operacyjne odpowiada „kręgosłupowi logistycznemu” floty – bez regularnego uzupełniania paliwa i zaopatrzenia nawet najbardziej zaawansowane jednostki utraciłyby zdolność do długotrwałej obecności na kluczowych akwenach globu. Program ten, łącząc uhonorowanie postaci życia publicznego z inwestycją w nowoczesne zdolności zaopatrzeniowe, wpisuje się w szerszą strategię USA, zakładającą utrzymanie globalnej projekcji siły na morzu przy jednoczesnym podnoszeniu standardów bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska morskiego.