Przyszłość Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1. Kluczowe spotkanie z udziałem władz państwowych i samorządowych

Jak przekazał wiceminister Cezary Tomczyk za pośrednictwem platformy X, w rozmowach o przyszłości Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 wzięły udział najważniejsze osoby z władz, regionu i miasta.
W spotkaniu uczestniczyli:
- Dorota Ryl – Wojewoda Łódzka, reprezentująca administrację rządową w terenie.
- Joanna Skrzydlewska – Marszałek Województwa Łódzkiego, odpowiedzialna za rozwój regionalny.
- Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi.
- Adam Pustelnik – Wiceprezydent Miasta Łodzi, nadzorujący m.in. inwestycje.
- płk Jacek Goszczyński – Prezes Zarządu WZL-1 S.A.
WZL-1: Filar polskiego lotnictwa wojskowego
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi i oddziałem w Dęblinie to firma o ponad 80-letniej tradycji, która dziś jest jednym z liderów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Spółka specjalizuje się w remontach, modernizacjach i obsłudze technicznej statków powietrznych, będąc kluczowym partnerem dla Sił Powietrznych RP.
Główny profil działalności zakładów obejmuje:
- Naprawy główne i modernizacje śmigłowców, w tym maszyn z rodziny Mi, takich jak Mi-8, Mi-17 i Mi-24.
- Obsługę silników lotniczych, co zapewnia niezależność i bezpieczeństwo eksploatacji wojskowego sprzętu.
- Produkcję i serwisowanie szerokiej gamy komponentów lotniczych, w tym kompozytowych i metalowych.