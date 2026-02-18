Przyszłość Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1. Kluczowe spotkanie z udziałem władz państwowych i samorządowych

2026-02-18

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował o kluczowym spotkaniu dotyczącym przyszłości Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A., które odbyło się 17 lutego 2026 roku. Rozmowy z udziałem przedstawicieli rządu, władz wojewódzkich i miejskich oraz zarządu spółki koncentrowały się na strategicznych kierunkach rozwoju jednego z najważniejszych podmiotów polskiego przemysłu obronnego.

Autor: Cezary Tomczyk/ X (Twitter)

Jak przekazał wiceminister Cezary Tomczyk za pośrednictwem platformy X, w rozmowach o przyszłości Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 wzięły udział najważniejsze osoby z władz, regionu i miasta. 

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Dorota Ryl – Wojewoda Łódzka, reprezentująca administrację rządową w terenie.
  • Joanna Skrzydlewska – Marszałek Województwa Łódzkiego, odpowiedzialna za rozwój regionalny.
  • Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi.
  • Adam Pustelnik – Wiceprezydent Miasta Łodzi, nadzorujący m.in. inwestycje.
  • płk Jacek Goszczyński – Prezes Zarządu WZL-1 S.A.

WZL-1: Filar polskiego lotnictwa wojskowego

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi i oddziałem w Dęblinie to firma o ponad 80-letniej tradycji, która dziś jest jednym z liderów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Spółka specjalizuje się w remontach, modernizacjach i obsłudze technicznej statków powietrznych, będąc kluczowym partnerem dla Sił Powietrznych RP.

Główny profil działalności zakładów obejmuje:

  • Naprawy główne i modernizacje śmigłowców, w tym maszyn z rodziny Mi, takich jak Mi-8, Mi-17 i Mi-24.
  • Obsługę silników lotniczych, co zapewnia niezależność i bezpieczeństwo eksploatacji wojskowego sprzętu.
  • Produkcję i serwisowanie szerokiej gamy komponentów lotniczych, w tym kompozytowych i metalowych.
