Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 (WZL-1) rozpoczęły produkcję kontenerów startowych dla rakiet PAC-3 MSE w ramach programu Wisła. Jest to efekt zobowiązań offsetowych wynikających z umowy między Polską a Lockheed Martinem.

W czerwcu 2024 roku w Dęblinie uruchomiono linię produkcyjną, która jest wyposażona w specjalistyczne technologie, w tym autoklawy do utwardzania struktur kompozytowych. Linia ta umożliwia produkcję kontenerów startowych, które są główną obudową konstrukcyjną dla rakiet PAC-3 MSE, będące głównym efektorem systemu Patriot.​ WZL-1 uzyskały certyfikaty od rządu USA oraz Lockheed Martin, co pozwala na rozpoczęcie produkcji i włączenie się do globalnego łańcucha dostaw systemu Patriot.​

W czerwcu 2023 roku Lockheed Martin złożył dwa zamówienia na kontenery startowe. Produkcja pierwszych egzemplarzy zakończyła się we wrześniu następnego roku.

Uczestnictwo w Programie WISŁA jest jednym z przykładów wsparcia Sił Zbrojnych RP przez WZL-1. Działania te wpływają również na rozszerzenie możliwości technicznych i logistycznych w zakresie usług serwisowych oraz produkcyjnych realizowanych przez WZL-1 dla nowo pozyskiwanego sprzętu, wzmacniając jednocześnie bezpieczeństwo Polski.

Linia wyposażona jest w technologię i sprzęt umożliwiający produkcję kontenerów startowych. Zakłady uzyskały certyfikaty Rządu USA oraz Lockheed Martin uprawniające do rozpoczęcia produkcji.