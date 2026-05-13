Amerykańska delegacja odwiedziła "Tarczę Wschód"

Amerykańska delegacja zapoznała się z infrastrukturą rozwijaną w ramach programu, w tym systemami zabezpieczenia granicy polsko-białoruskiej, magazynami elementów zapór inżynieryjnych oraz rozwiązaniami z zakresu kontrmobilności i logistyki wojskowej. Dokonała również obserwacji zapory stałej podczas patrolu mobilnego wzdłuż granicy. Podczas wydarzenia odbyła się też konferencja prasowa. W jej trakcie Cezary Tomczyk mówił: "Tarcza Wschód razem z Bałtycką Linią Obrony staje się dziś fundamentem bezpieczeństwa Polski, Unii Europejskiej i całego NATO".

Minister zaznaczył również znaczenie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi oraz obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Wskazał, że program łączy klasyczne fortyfikacje z nowoczesnymi technologiami, w tym systemami antydronowymi.

"Największy w Europie system antydronowy rozwijany na wschodniej flance NATO powstaje we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi" - podkreślił Cezary Tomczyk.

Thomas G. DiNanno zwrócił z kolei uwagę na znaczenie partnerstwa transatlantyckiego: "Praca wykonywana tutaj jest przykładem partnerstwa, które chcemy rozwijać również w przyszłości" - mówił. Dodał także, że każde suwerenne państwo ma prawo chronić swoje granice i decydować o tym, kto przekracza jego terytorium i podkreślił, że "Stany Zjednoczone i Polska podzielają wspólne przekonanie, że bezpieczne granice i ścisła współpraca są kluczowe dla bezpieczeństwa naszych narodów", określając relację polsko-amerykańską jako "jeden z najważniejszych sukcesów partnerstwa transatlantyckiego".

"Tarcza Wschód" sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa

Program "Tarcza Wschód" jest jednym z najważniejszych projektów wzmacniających bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Inwestycja realizowana jest m.in. we współpracy z państwami bałtyckimi rozwijającymi projekt Baltic Defence Line. Jak informuje MON, aktualnie program znajduje się w fazie intensywnej realizacji infrastrukturalnej. Do końca 2026 r. zabezpieczonych inżynieryjnie zostanie ok. 260 km granicy państwowej. Zakres prowadzonych prac obejmuje budowę systemów fortyfikacyjnych, rowów przeciwczołgowych, zapór inżynieryjnych, magazynów materiałowych oraz infrastruktury logistycznej i rozpoznawczej.

Równolegle rozwijane są systemy obserwacji, łączności wojskowej oraz rozwiązania przeznaczone do przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym. Elementem programu pozostaje również rozwój infrastruktury zabezpieczenia medycznego i logistycznego dla wojsk operujących na wschodniej flance.