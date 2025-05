Spis treści

W panelu "Nowe fundamenty systemu obronnego. ReArm Europe szansą na zbrojeniową niezależność" oprócz Kosiniaka-Kamysza uczestniczyli również minister obrony Chorwacji Ivan Anušić, a także Dovilė Šakalienė, minister obrony Litwy, szef polskiego MON-u. Politycy rozmawiali o zwiększaniu wydatków na europejskie siły zbrojne, rozwijaniu przemysłu zbrojeniowego na starym kontynencie, a także o jego bezpieczeństwie.

"Dobrze, że Europa inwestuje. Trwają teraz negocjacje, na co pójdą te pieniądze, jak je spożytkujemy" - mówił Kosiniak-Kamysz. Według niego największym wyzwaniem, przed którym stoi obecnie Europa w tym zakresie, jest stworzenie wspólnych konsorcjów zakupowych i wskazanie sprzętu, który będzie kupowany. "Szczególnie w tym gronie, w którym jesteśmy - wschodniej flanki NATO, państw bałtyckich, ale też naszych przyjaciół z Czech, Słowacji, Chorwacji, Rumunii będziemy chcieli szukać partnerów do wspólnych zakupów" - wyjaśnił wicepremier.

"Pierwszy rok będzie łatwiejszy, będzie możliwość zakupów własnych przez państwa członkowskie [red. Unii Europejskiej] wskazanych potrzeb sił zbrojnych. Kolejne lata będą premiowane, jeśli ktoś połączy swoje zdolności. Piorun jest tu dobrym przykładem. Z kilkoma państwami jesteśmy w sprawie Pioruna dogadani. Wóz minowania narzutowego Baobab to też produkt, którym interesuje się kilka państw. Oczywiście wierzę też w to, że Borsuk może stać się projektem eksportowym, tylko zdolności jego produkcji muszą być większe i szybkość jego produkcji musi być na wyższym poziomie" - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podczas panelu Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że wciąż trwają negocjacje w sprawie ostatecznego kształtu planu dozbrajania Europy.

"Ambasadorowie przy Komisji Europejskiej pracują nad tym projektem. Później będzie etap akceptowania przez szefów rządów i głowy państw. My zgłaszamy swoje uwagi, chcemy premiować te produkty, które oczywiście są wytwarzane w Europie, w Polsce. Chcemy też budować spółki joint venture na rzecz pozyskania środków. To musi być jak najbardziej elastyczny mechanizm. To pierwszy raz w historii Europy, kiedy tworzymy tego typu inicjatywę, więc Europa też się uczy, nie ma doświadczenia. Nie może być tak, że potencjał państw, które wydają najwięcej na zbrojenia, zostanie ograniczony, a my jesteśmy w tym gronie [...], więc na pewno mamy prawo skorzystać z tych środków na potrzeby, które mamy" - mówił.