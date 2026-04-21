Niewiadów Polska Grupa Militarna debiutuje na GPW. Polska firma zbrojeniowa wkracza na parkiet

Dzisiejszy debiut Niewiadów Polska Grupa Militarna na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie to moment przełomowy. Spółka jest pierwszym prywatnym producentem uzbrojenia i środków bojowych, który zadebiutował na "dużym parkiecie", co ma ogromne znaczenie dla krajowego rynku kapitałowego. Jak podkreśla Adam Januszko, Prezes Zarządu Niewiadów Polska Grupa Militarna,

„Wejście na Główny Rynek GPW to kamień milowy w naszej historii. Dołączamy do elitarnego grona największych podmiotów sektora obronnego notowanych na giełdach europejskich, takich jak brytyjskie BAE Systems, niemiecki Rheinmetall czy czeska Czechoslovak Group. Obecność na parkiecie obok takich liderów to nie tylko prestiż i potwierdzenie naszych kompetencji, ale przede wszystkim zobowiązanie do utrzymania najwyższych standardów transparentności oraz dalszej budowy potencjału, który wzmacnia bezpieczeństwo Polski i sojuszników w ramach NATO, tym bardziej, że z większością z nich prowadzimy współpracę”

Strategiczne inwestycje w polski przemysł obronny

Grupa Niewiadów, poprzez inwestycje oraz współpracę z krajowym i międzynarodowym zapleczem przemysłowym i badawczym, konsekwentnie buduje w Polsce realne zdolności produkcyjne. Działania te mają na celu zwiększenie skali działalności, co bezpośrednio przekłada się na wzmocnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw dla sektora obronnego. Rozbudowa mocy produkcyjnych jest bezpośrednią odpowiedzią na wyzwania współczesnego pola walki i ma na celu wypełnienie luk produkcyjnych, które wymagają od krajowego przemysłu obronnego elastyczności i wysokiej wydajności. W kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej, takie strategiczne inwestycje są kluczowe dla zapewnienia niezależności obronnej kraju.

Amunicja kalibru 155 mm i 40 mm: Nowe fabryki i moce produkcyjne

Kluczowym elementem strategii rozwoju Grupy jest inwestycja w fabrykę amunicji artyleryjskiej, w tym tak strategicznego kalibru jak 155 mm, w Niewiadowie. Projekt ten ma zabezpieczone finansowanie na poziomie 250 mln zł, co gwarantuje jego terminową realizację. Obecnie w zakładzie trwają zaawansowane prace budowlane i modernizacyjne hal, magazynów oraz infrastruktury. Planowany montaż i rozruch wcześniej zakontraktowanych linii produkcyjnych ma nastąpić w III kwartale 2026 roku, co umożliwi rozpoczęcie produkcji seryjnej w IV kwartale 2026 roku. Docelowe moce produkcyjne zakładów wyniosą imponujące 180 tys. sztuk amunicji rocznie.

Równolegle, Grupa zabezpieczyła finansowanie na poziomie 60 mln zł dla projektu budowy fabryki amunicji kalibru 40 mm. Jest również przygotowana do wykorzystania posiadanego potencjału technologicznego i produkcyjnego w obszarach wymagających szybkiego zwiększenia zdolności wytwórczych, w tym w segmencie min przeciwpiechotnych. Te kierunki rozwoju wpisują się w strategię elastycznego rozwoju oraz wzmacniania krajowych kompetencji produkcyjnych w sektorze obronnym, zapewniając Polsce większą samodzielność w produkcji kluczowych środków bojowych.

Niezależność technologiczna i rozwój innowacji

Istotnym aspektem rozbudowy mocy produkcyjnych w Niewiadowie jest wykorzystanie i rozwój technologii wypracowanych w Polsce przez instytuty wojskowe. Firma stawia na ich komercjalizację i dalsze doskonalenie, co ma na celu ograniczenie przyszłych zobowiązań licencyjnych wobec zewnętrznych dostawców. Takie podejście stanowi znaczący krok w kierunku budowy długoterminowej niezależności technologicznej i produkcyjnej Polski w sektorze obronnym. Inwestowanie w rodzime innowacje i ich praktyczne zastosowanie jest kluczowe dla zapewnienia suwerenności obronnej i konkurencyjności na międzynarodowym rynku zbrojeniowym.

Na podstawie komunikatu prasowego Niewiadów Polska Grupa Militarna