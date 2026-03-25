Produkcja amunicji 155 mm w Polsce nabiera tempa. Niewiadów PGM i czeska Explosia podpisują umowę

Niewiadów Polska Grupa Militarna podpisała memorandum o współpracy z czeską spółką Explosia a.s.

Porozumienie dotyczy dostaw materiałów wysokoenergetycznych (RDX i PETN) niezbędnych do produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm w Niewiadowie.

Współpraca ma na celu budowę kompleksowego łańcucha technologiczno-produkcyjnego amunicji 155 mm w Polsce i obejmuje również badania oraz rozwój.

Podpisane memorandum o współpracy między Zakładami Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów, wchodzącymi w skład Niewiadów Polska Grupa Militarna, a czeską, państwową spółką Explosia a.s., jest fundamentem dla bezpieczeństwa dostaw kluczowych surowców. Jak wynika z komunikatu na platformie X Niewiadów, porozumienie dotyczy przede wszystkim „zabezpieczenia dostaw kluczowych materiałów wysokoenergetycznych oraz ładunków modułowych, w szczególności takich jak RDX i PETN, niezbędnych do planowanej produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm w Niewiadowie”. Te komponenty są absolutnie niezbędne do wytwarzania nowoczesnej amunicji, a ich stabilne źródło jest gwarantem ciągłości produkcji.

— Niewiadów Polska Grupa Militarna (@grupaniewiadow) March 24, 2026

Budowa kompleksowego łańcucha produkcyjnego

Memorandum to nie tylko kwestia dostaw, ale także ważny element szerszej strategii Niewiadów Polska Grupa Militarna. Ma ono na celu „budowę kompleksowego łańcucha technologiczno-produkcyjnego amunicji artyleryjskiej 155 mm w Polsce”. Model ten jest ambitny i zakłada integrację wszystkich etapów: od projektowania, przez badania i testowanie, aż po finalną produkcję amunicji. W ramach tej inicjatywy, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU) odgrywa kluczową rolę, odpowiadając za „opracowanie konstrukcji, prowadzenie badań balistycznych oraz walidację rozwiązań”. Z kolei Niewiadów PGM koncentruje się na rozwijaniu zaplecza produkcyjnego i wdrożeniowego. Współpraca z Explosia a.s. idealnie uzupełnia ten model, zapewniając dostęp do brakujących, lecz krytycznych materiałów i komponentów.

Współpraca badawczo-rozwojowa i standardy NATO

Porozumienie z czeską firmą wykracza poza samą kwestię dostaw. Obejmuje ono również intensywną współpracę w obszarze badań i rozwoju. Istotnym aspektem jest także wykorzystanie istniejącej infrastruktury badawczej ZSP Niewiadów. W jej skład wchodzi „poligon przystosowany do prowadzenia badań balistycznych amunicji – także kalibru do 155 mm – zgodnie ze standardami NATO”. Oznacza to, że Polska nie tylko będzie produkować amunicję, ale także będzie ją testować i rozwijać, dbając o zgodność z najwyższymi międzynarodowymi normami sojuszu. To kluczowe dla interoperacyjności i skuteczności polskiego wojska w ramach NATO.