Remont ukraińskich F-16 i MiG-29 w Bydgoszczy? WZL nr 2 są gotowe

PGZ prowadzi rozmowy z Ukrainą dotyczące remontu samolotów F-16 i MiG-29, co stanowiłoby przełom w wojskowej współpracy.

WZL nr 2 w Bydgoszczy, dzięki unikalnym kompetencjom i doświadczeniu, są gotowe zapewnić kluczowe wsparcie.

Sprawdź, dlaczego ukraińskie lotnictwo pilnie potrzebuje pomocy Polski i jakie korzyści przyniesie ta strategiczna współpraca dla naszych zakładów.

Informacje na temat negocjacji prowadzonych z Ukrainą pojawiły się podczas konferencji, którą zorganizowano w Bydgoszczy na temat przyszłości WZL nr 2. Na miejscu obecny był nie tylko prezes zakładów, Jakub Gazda, ale również prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz oraz wiceprezes Piotr Zawieja.

Zacieśnianie związków z Bułgarią

Podczas spotkania omówiono wiele kwestii związanych z dalszą przyszłością i znaczeniem bydgoskich zakładów, między innymi w kontekście współpracy zagranicznej. Pojawił się tutaj na przykład wątek podpisanego podczas targów Hemus 2026 w Bułgarii porozumienia o współpracy pomiędzy Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 S.A. a bułgarską spółką AVIONAMS. Współpraca ma dotyczyć wspólnych działań w obszarze wsparcia eksploatacji samolotów F-16 oraz systemów bezzałogowych.

Bułgaria jest jednym z najnowszych użytkowników F-16 i to w najnowszej wersji Block 70. Dostawy rozpoczęły się niedawno, i dlatego Sofia jest zainteresowana współpracą z krajami, które mają „nieco więcej doświadczenia”. Nie jest też bez znaczenia fakt, że nasze F-16 Jastrząb będą modernizowane do bardzo podobnego standardu.

Ukraińskie F-16 i MiGi-29 w Polsce?

Jeśli chodzi o Ukrainę, to rąbka tajemnicy uchylił prezes PGZ, Adam Lezkiewicz, który oświadczył - „Dzisiaj pojawia się wątek związany z rozmowami, z partnerami z Ukrainy, na temat remontów ukraińskich samolotów F-16 i MiG-29, Kto w Polsce mógłby to robić, jak nie WZL? To jest naturalne, że tutaj są zakłady, które są przygotowane i infrastrukturalnie i kompetencyjnie do tego typu zadań. Tak więc mamy nadzieję, że te rozmowy przyniosą efekt w postaci zleceń konkretnych dla napraw tych samolotów właśnie tutaj.”

Oczywiście bydgoskie zakłady mają takie kompetencje, gdyż przez lata nie tylko remontowały, ale tez modernizowały polskie myśliwce MiG-29. WZL nr 2 posiadają też odpowiednie kompetencje w zakresie F-16, pozyskane i rozszerzone m.in. o remonty silników F100 (w dawnych WZL nr 4 w Warszawie). Natomiast w 2021 roku zakłady w Bydgoszczy podpisały umowę na remonty wydłużające resurs, czyli czas eksploatacji myśliwców F-16 dla USA Air Force w Europie.

Ukraina wykorzystuje podczas wojny bardzo intensywnie posiadane samoloty. Ich nalot, czyli czas spędzony w powietrzu, szybko rośnie. Samoloty wojskowe wymagają w takich warunkach nie tylko dobrej i kompleksowej obsługi, ale też bardziej poważnych remontów. Szczególnie istotne są tutaj remonty związane z osiągnięciem określonego nalotu, które są wymagane ze względów bezpieczeństwa. Pozwalają one ocenić zużycie nie tylko agregatów, ale też poszczególnych elementów struktury i wykryć ewentualne problemy zanim doprowadzą do katastrofy.

To właśnie przekraczanie tych norma jest najprawdopodobniej jedną z głównych przyczyn coraz częstszych katastrof samolotów rosyjskiego lotnictwa wojskowego. Sprzęt ten, w odróżnieniu od zachodniego, ma znacznie krótsze okresy miedzyprzeglądowe, a wiele agregatów, szczególnie silniki, mają dość krótkie resursy. Ich nadprzeciętna eksploatacja, normalna w warunkach wojennych, prowadzi do zwiększonego ryzyka awarii, wypadków i katastrof. Ukraina najwyraźniej chce uniknąć podobnych problemów. Polska jest najbliższym krajem z odpowiednią do tego infrastruktura i kompetencjami.