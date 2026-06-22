MSPO 2026 w Kielcach. Edycja z Kanadą i AI. Czego możemy się spodziewać?

Do rozpoczęcia XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) pozostały trzy miesiące, a już teraz zapowiada się, że tegoroczna edycja, która odbędzie się od 8 do 11 września w Targach Kielce, będzie jedną z największych i najbardziej międzynarodowych w historii wydarzenia. Organizatorzy przewidują udział około 900 wystawców z 35 krajów, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu i rosnącej randze kieleckiego Salonu. Po raz pierwszy ekspozycja zostanie zorganizowana również w nowej, imponującej hali wystawienniczej, co znacząco zwiększy możliwości prezentacji najnowszych technologii i sprzętu wojskowego.

MSPO od lat jest uznawane za jedno z kluczowych wydarzeń sektora obronnego w Europie. Tegoroczna edycja odbywa się w szczególnie dynamicznym okresie dla całej branży. Konflikty zbrojne, takie jak wojna w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, w połączeniu z rosnącymi wydatkami obronnymi państw NATO i przyspieszoną modernizacją sił zbrojnych, sprawiają, że przemysł obronny przeżywa okres bezprecedensowych zmian. W tym kontekście coraz większe znaczenie zyskują nie tylko tradycyjne systemy uzbrojenia, ale także innowacyjne dziedziny, takie jak cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, systemy autonomiczne oraz technologie kosmiczne. To właśnie te obszary będą dominować w dyskusjach i prezentacjach podczas tegorocznego Salonu, odzwierciedlając globalne trendy i priorytety obronne.

Kanada – strategiczny partner XXXIV MSPO

Jednym z najbardziej znaczących elementów tegorocznego MSPO będzie status Kanady jako kraju wiodącego. To pierwszy raz, kiedy Kanada prezentuje swoje rozwiązania w ramach corocznej Wystawy Narodowej, dołączając do grona państw, które w przeszłości gościły w Kielcach, takich jak Wielka Brytania, Niemcy, USA czy Turcja. Do Kielc przyjedzie blisko 160 przedstawicieli kanadyjskiego przemysłu obronnego, co świadczy o wadze, jaką kraj ten przywiązuje do współpracy z Polską i regionem. Obecne będą również instytucje państwowe, w tym Ambasada Kanady w Polsce oraz przedstawiciele administracji federalnej.

Wybór Kanady na kraj wiodący nie jest przypadkowy. Relacje polsko-kanadyjskie rozwijają się coraz intensywniej, zarówno na płaszczyźnie gospodarczej, jak i wojskowej. Oba kraje są aktywnymi członkami NATO, angażują się we wzmacnianie wschodniej flanki Sojuszu i inwestują w rozwój nowoczesnych zdolności obronnych. Udział w MSPO potwierdzili wysocy rangą przedstawiciele kanadyjskiego rządu: minister handlu międzynarodowego Maninder Sidhu oraz minister obrony narodowej David McGuinty. Co więcej, podczas niedawnej wizyty w Kanadzie minister obrony narodowej Polski, Władysław Kosiniak-Kamysz, poinformował o planach podpisania Memorandum of Understanding dotyczącego współpracy wojsk obrony cyberprzestrzeni oraz umowy o gwarancjach obronnych pomiędzy Polską i Kanadą. Te inicjatywy podkreślają strategiczne znaczenie wzajemnych relacji i ich potencjał w obszarze bezpieczeństwa.

Sztuczna Inteligencja i Cyberbezpieczeństwo: Przyszłość obronności

Stałym i niezwykle ważnym punktem Salonu jest Wystawa Sił Zbrojnych RP, która w tym roku zostanie zorganizowana pod hasłem „Innowacje i technologie AI wyznacznikami nowoczesnych sił zbrojnych”. Ten temat nie jest przypadkowy, bowiem sztuczna inteligencja staje się jednym z najważniejszych obszarów rozwoju współczesnych armii. Jej zastosowania są szerokie i obejmują między innymi analizę ogromnych ilości danych, wspieranie procesów decyzyjnych, rozpoznanie, ochronę infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałanie cyberzagrożeniom.

Coraz większą rolę odgrywają również systemy bezzałogowe, które dzięki wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów są w stanie realizować coraz bardziej złożone zadania. Doświadczenia konfliktów zbrojnych ostatnich lat, w tym wojny w Ukrainie, dobitnie pokazują, że przewaga technologiczna staje się równie istotna jak liczebność wojsk czy ilość posiadanego sprzętu. Polska aktywnie rozwija swoje kompetencje w tym obszarze. Modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP obejmuje nie tylko pozyskiwanie nowego uzbrojenia, ale również budowę zdolności związanych z cyberbezpieczeństwem, automatyzacją procesów oraz wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Istotną rolę odgrywają tutaj Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, które należą do najmłodszych rodzajów wojsk w polskich siłach zbrojnych i są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w cyfrowym wymiarze.

MSPO: Więcej niż targi – ku strategicznej współpracy

Znaczenie MSPO od lat budowane jest nie tylko przez liczbę wystawców czy prezentowanego sprzętu. Targi Kielce to platforma, na której regularnie dochodzi do podpisywania ważnych porozumień, listów intencyjnych i umów dotyczących współpracy przemysłowej oraz realizacji programów modernizacyjnych dla sił zbrojnych. Spotkania przedstawicieli rządów, armii i przemysłu coraz częściej przekładają się na konkretne projekty realizowane w kolejnych latach, mające realny wpływ na bezpieczeństwo i rozwój technologiczny. Dlatego dla wielu uczestników najważniejsze wydarzenia odbywają się nie tylko na stoiskach wystawienniczych, ale również podczas intensywnych rozmów biznesowych, konferencji i spotkań bilateralnych, które kształtują przyszłość obronności.

Rosnąca liczba uczestników oraz coraz większa obecność zagranicznych delegacji sprawiają, że MSPO umacnia swoją pozycję w gronie najważniejszych wydarzeń sektora obronnego w Europie. Tegoroczna edycja może być kolejnym potwierdzeniem, że Polska staje się nie tylko jednym z największych rynków obronnych na kontynencie, ale również miejscem, gdzie kształtowane są kierunki współpracy przemysłowej i strategicznej dla całego regionu.

Tegoroczna edycja będzie również pierwszą organizowaną z wykorzystaniem nowej hali wystawienniczej Targów Kielce. Obiekt o powierzchni wystawienniczej ponad 15,5 tys. mkw. znacząco zwiększa możliwości ekspozycyjne i pozwala na jeszcze lepszą prezentację sprzętu oraz technologii wojskowych. Jak podkreśla dr Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targów Kielce: