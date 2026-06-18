MSPO 2026: Kanada jako Kraj Wiodący. Rekordowa delegacja i strategiczne umowy na horyzoncie

2026-06-18 12:15

Kanada, jako tegoroczny Kraj Wiodący Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2026, przygotowuje imponującą delegację na wrześniowe Targi Kielce. Udział w wydarzeniu potwierdziło już 165 kanadyjskich firm, reprezentujących sektor obronny, cyberbezpieczeństwo oraz zaawansowane technologie wojskowe. To strategiczne partnerstwo ma zaowocować podpisaniem kluczowych porozumień, które zacieśnią współpracę obronną między Polską a Kanadą, z udziałem najwyższych rangą przedstawicieli obu państw.

Targi Kielce - MSPO
Autor: Piotr Miedziński / Portal Obronny/ Creative Commons Targi Kielce - MSPO

Obecność kanadyjskiego przemysłu na MSPO 2026 jest odzwierciedleniem dynamicznie rozwijającej się współpracy obronnej pomiędzy Polską i Kanadą. Kwestia ta była jednym z głównych tematów rozmów prowadzonych podczas targów CANSEC w Ottawie. W spotkaniu uczestniczył Wicepremier i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który aktywnie zapraszał kanadyjskie przedsiębiorstwa do inwestowania w Polsce i udziału w kieleckim Salonie. 

Kluczowe porozumienia na MSPO 2026

Podczas nadchodzącego Salonu w Kielcach planowane jest podpisanie dwóch istotnych dokumentów, które znacząco wpłyną na przyszłość współpracy obronnej Polski i Kanady. Pierwszym z nich jest Memorandum of Understanding dotyczące współpracy wojsk obrony cyberprzestrzeni, co jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia w sferze cyfrowej. Drugim kluczowym porozumieniem będzie umowa o gwarancjach obronnych pomiędzy oboma krajami. Jak informują Targi Kielce, „Szef MON zapraszał kanadyjskie przedsiębiorstwa do udziału w MSPO oraz do rozwijania inwestycji w Polsce. Jednocześnie potwierdzono, że podczas wrześniowego Salonu w Kielcach planowane jest podpisanie Memorandum of Understanding dotyczącego współpracy wojsk obrony cyberprzestrzeni, a także umowy o gwarancjach obronnych pomiędzy Polską i Kanadą.”

Wysoki szczebel delegacji kanadyjskiej, w tym kanadyjski minister obrony David McGuinty oraz minister handlu międzynarodowego Kanady Maninder Sidhu, świadczy o strategicznym znaczeniu tegorocznej edycji wydarzenia dla obu państw. 

Polecany artykuł:

Miliard dolarów na współpracę z Polską. Kanada chce wykorzystać SAFE

Historyczna skala Targów Kielce

Kanada odgrywa coraz ważniejszą rolę w rozwoju współpracy obronnej państw NATO, koncentrując się szczególnie na obszarach nowych technologii, interoperacyjności oraz cyberbezpieczeństwa. MSPO 2026 ma stać się platformą dalszego zacieśniania relacji przemysłowych i wojskowych pomiędzy partnerami transatlantyckimi. Tegoroczna edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, która odbędzie się od 8 do 11 września w Targach Kielce, zapowiada się jako największa w historii. Organizatorzy przygotowali nową halę wystawienniczą, co pozwoli znacząco zwiększyć powierzchnię ekspozycyjną. Według wstępnych zapowiedzi, liczba wystawców może przekroczyć 900, a łączna powierzchnia wystawiennicza osiągnie ponad 40 tysięcy metrów kwadratowych. 

Na podstawie komunikatu prasowego Targi Kielce

Andrzej Mochoń: bezpieczeństwo i obronność jeszcze długo będą napędzać MSPO | GARDA

Polecany artykuł:

Polska sprzeda drony i wyśle żołnierzy do Arktyki. Polska i Kanada zacieśniają …
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KANADA
MSPO
TARGI KIELCE