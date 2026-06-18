MSPO 2026: Kanada jako Kraj Wiodący. Rekordowa delegacja i strategiczne umowy na horyzoncie

Obecność kanadyjskiego przemysłu na MSPO 2026 jest odzwierciedleniem dynamicznie rozwijającej się współpracy obronnej pomiędzy Polską i Kanadą. Kwestia ta była jednym z głównych tematów rozmów prowadzonych podczas targów CANSEC w Ottawie. W spotkaniu uczestniczył Wicepremier i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który aktywnie zapraszał kanadyjskie przedsiębiorstwa do inwestowania w Polsce i udziału w kieleckim Salonie.

Kluczowe porozumienia na MSPO 2026

Podczas nadchodzącego Salonu w Kielcach planowane jest podpisanie dwóch istotnych dokumentów, które znacząco wpłyną na przyszłość współpracy obronnej Polski i Kanady. Pierwszym z nich jest Memorandum of Understanding dotyczące współpracy wojsk obrony cyberprzestrzeni, co jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia w sferze cyfrowej. Drugim kluczowym porozumieniem będzie umowa o gwarancjach obronnych pomiędzy oboma krajami. Jak informują Targi Kielce, „Szef MON zapraszał kanadyjskie przedsiębiorstwa do udziału w MSPO oraz do rozwijania inwestycji w Polsce. Jednocześnie potwierdzono, że podczas wrześniowego Salonu w Kielcach planowane jest podpisanie Memorandum of Understanding dotyczącego współpracy wojsk obrony cyberprzestrzeni, a także umowy o gwarancjach obronnych pomiędzy Polską i Kanadą.”

Wysoki szczebel delegacji kanadyjskiej, w tym kanadyjski minister obrony David McGuinty oraz minister handlu międzynarodowego Kanady Maninder Sidhu, świadczy o strategicznym znaczeniu tegorocznej edycji wydarzenia dla obu państw.

Historyczna skala Targów Kielce

Kanada odgrywa coraz ważniejszą rolę w rozwoju współpracy obronnej państw NATO, koncentrując się szczególnie na obszarach nowych technologii, interoperacyjności oraz cyberbezpieczeństwa. MSPO 2026 ma stać się platformą dalszego zacieśniania relacji przemysłowych i wojskowych pomiędzy partnerami transatlantyckimi. Tegoroczna edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, która odbędzie się od 8 do 11 września w Targach Kielce, zapowiada się jako największa w historii. Organizatorzy przygotowali nową halę wystawienniczą, co pozwoli znacząco zwiększyć powierzchnię ekspozycyjną. Według wstępnych zapowiedzi, liczba wystawców może przekroczyć 900, a łączna powierzchnia wystawiennicza osiągnie ponad 40 tysięcy metrów kwadratowych.

Na podstawie komunikatu prasowego Targi Kielce