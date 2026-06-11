Ważny wysłannik USA przyjedzie do Polski. Powód? Przejęcie samolotów F-35 "Husarz"

Nadchodzący tydzień będzie niezwykle ważny dla polskiego lotnictwa wojskowego. Jak poinformował podsekretarz stanu USA ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno, planuje on wizytę w Europie, której kluczowym punktem będzie Polska.

"Ważna podróż do Europy w tym tygodniu. W Warszawie spotkam się z wysokimi rangą polskimi urzędnikami i będę reprezentować Stany Zjednoczone podczas ceremonii przekazania Polsce pierwszych samolotów F-35" - napisał DiNanno w serwisie X.

Poza Polską, DiNanno uda się również do Czech, gdzie weźmie udział w dziewiątej Praskiej Konferencji Bezpieczeństwa Kosmicznego, a następnie do Francji, by spotkać się z urzędnikami francuskiego MSZ w sprawie wspólnych interesów bezpieczeństwa.

Głównym wydarzeniem w Polsce będzie ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP, która odbędzie się w piątek, 12 czerwca 2026 roku, w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Uroczystość ta będzie miała rangę państwową, a jej doniosłość podkreśli obecność prezydenta RP Karola Nawrockiego. To symboliczny moment, ponieważ pierwsze trzy polskie samoloty wielozadaniowe F-35 – przybyły do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku pod koniec maja.

"Powitanie z Polską": Trasa przelotów i szczegóły

W ramach obchodów przyjęcia F-35 do służby, Polska będzie miała okazję zobaczyć te najnowocześniejsze samoloty na własne oczy. Jak zapowiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk, 12 czerwca 2026 roku pierwsze polskie F-35 odbędą "rajd" po kraju pod nazwą "Powitanie z Polską". Maszyny wystartują z Łasku i przelecą nad trzema największymi polskimi miastami: Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Celem tego wydarzenia jest umożliwienie Polakom zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem, który wzmocni obronność kraju.

Uroczyste przeloty rozpoczną się nad Gdańskiem, gdzie około godziny 9:45 myśliwce przelecą nad Westerplatte. Następnie, około godziny 10:10, samoloty pojawią się nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Trasa zakończy się nad Krakowem, gdzie około godziny 10:35 formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Warto zaznaczyć, że podany harmonogram ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne oraz względy operacyjne. Aktualne informacje będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej, co pozwoli na śledzenie ewentualnych korekt.

✈️ Przelot F-35 „Husarz" nad Polską – jutro, 12 czerwca 2026 r.W piątek piloci Sił Powietrznych 🇵🇱 wykonają uroczyste przeloty nad trzema polskimi miastami w ramach wydarzenia „Powitanie z Polską":📍 Gdańsk – Westerplatte | ok. 9:45 📍 Warszawa – wzdłuż Wisły na wysokości… pic.twitter.com/uXSpFMgOEJ— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 11, 2026

Polska w elicie NATO: Znaczenie zakupu F-35

Wdrażanie samolotów F-35 do polskiej armii to proces, który ma ogromne znaczenie strategiczne. Obecnie Siły Zbrojne RP są na etapie integracji tych maszyn, a pierwsze trzy samoloty trafiły do Polski w maju bieżącego roku. Do tej pory wyprodukowano ponad 1300 samolotów F-35, z czego 32 maszyny do 2030 roku będą stacjonowały w Polsce. Dzięki zakupowi F-35, Polska dołącza do elitarnego grona 20 państw na świecie, które posiadają te zaawansowane samoloty. Co więcej, Polska staje się pierwszym krajem wschodniej flanki NATO, który dokonał takiego zakupu.

Zakup samolotów F-35 to jeden z najważniejszych kroków w modernizacji polskiego lotnictwa wojskowego. Na początku 2020 roku Polska zawarła kontrakt o wartości 4,6 miliarda dolarów na pozyskanie 32 maszyn, które w Siłach Zbrojnych RP będą nosiły nazwę "Husarz". Produkcja pierwszej maszyny zakończyła się w listopadzie 2024 roku, a do końca bieżącego roku w Polsce ma się pojawić 14 samolotów F-35. Kolejne 12 maszyn ma zostać dostarczonych do końca 2027 roku, a całość dostaw 32 F-35 ma zostać zakończona w 2029 roku.

Polskie Siły Powietrzne otrzymały już osiem samolotów F-35, które do tej pory stacjonowały w bazach w USA. Tam też odbywały się szkolenia dla polskich pilotów, instruktorów i techników, którzy zdobywali niezbędne umiejętności do obsługi i pilotowania tych zaawansowanych maszyn. Kolejne wyprodukowane samoloty mają trafiać już bezpośrednio do Polski, co przyspieszy proces ich pełnego wdrożenia do służby. Pierwszy wyprodukowany dla Polski samolot F-35 wzbił się w powietrze w grudniu 2024 roku, a dwóch pierwszych pilotów ukończyło szkolenie w maju 2025 roku. F-35 to nie tylko maszyna bojowa, ale przede wszystkim platforma, która "zbiera, analizuje i przekazuje informacje, zwiększając skuteczność działania całych Sił Zbrojnych". Wybór 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku jako miejsca stacjonowania pierwszych "Husarzy" nie jest przypadkowy – to jedno z miejsc, gdzie rozpoczynała się historia polskich F-16.

Jak powiedział w rozmowie dla Super Expressu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz:

"Baza w Łasku wybudowała precyzyjnie, zgodnie z najwyższymi standardami, całą infrastrukturę. Mamy tam Nowoczesne Zintegrowane Centrum Szkoleniowe i 4 symulatory lotów (kolejne 4 będą w Świdwinie). Zainwestowaliśmy w szkolenia pilotów, podstawowe kosztuje 12 milionów dolarów. W Stanach nasi żołnierze szkolą się na pilotów F-35 oraz na pilotów-instruktorów. To ostatnie oznacza, że będą mogli uczyć kolejnych w Polsce. Mamy też już ponad 100 osobowy personel naziemny – także po kursach w Stanach".

Jak podkreślił wicepremier:

"F-35 jest dopełnieniem naszego sprzętu sił powietrznych. F-16 są modernizowane i niezmiennie pozostają kluczowym elementem sił zbrojnych. Tak musimy na to patrzeć. Niech nikt nie myśli, że F-16 chowamy do hangarów i już nie będą używane, bo kupiliśmy F-35. Wręcz przeciwnie – samoloty będą wspólnie chronić polskiego nieba, będą wspólnie chronić bezpieczeństwa każdego z nas".

Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, dzięki F-35 otwieramy nowe możliwości współpracy z wieloma krajami, m.in. z Wielką Brytanią, Holandią, Norwegią czy Danią. "Możemy planować i realizować kolejne wspólne operacje. Tak powinniśmy postrzegać i postrzegamy Polskie bezpieczeństwo. To model oparty na budowie własnych zdolności obronnych, członkostwie w UE, w NATO i silnych relacjach z USA" - powiedział wicepremier.

"Kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy przychodzą do wojska, to widzę, że F-35 robi wrażenie i staje się celem przyszłej służby. To coś czego nie oferuje żaden inny pracodawca – to jest marzenie każdego, kto myśli o lotnictwie. I to marzenie staje się teraz osiągalne. Jeżeli chcemy budować armię liczącą trzysta tysięcy żołnierzy zawodowych i kolejne dwieście tysięcy służących w ramach aktywnej rezerwy, musimy mieć narzędzia i ambicje. F-35 jest dowodem, że jako kraj je mamy i potrafimy je realizować" - powiedział wicepremier Kosiniak-Kamysz

F-35

F-35 jako nowoczesne myśliwce piątej generacji znacząco poszerzą zdolności polskiego lotnictwa. Są one m.in. zbudowane w technologii stealth, utrudniającej ich wykrycie przez radary przeciwnika; wyposażone są także w szereg sensorów, zbierających dane z otoczenia i przekazujących je pilotowi oraz innym jednostkom na morzu czy na ziemi, np. z systemami przeciwlotniczymi Patriot. W ten sposób zwiększa się jego bezpieczeństwo i szanse skutecznego działania. Pilot wie więcej i szybciej niż w jakimkolwiek innym samolocie.

F-35 może z powodzeniem realizować misje myśliwskie, przełamania obrony przeciwnika, uderzeniowe i rozpoznawcze. To wzmocnienie nie tylko dla sił powietrznych, ale dla całych sił zbrojnych Polski.

Mogą także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie celów przeciwnika na dystansie kilkuset kilometrów. Zgodę na zakup 821 tego typu pocisków Polska otrzymała od USA w marcu.

F-35 to produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin wielozadaniowe samoloty V generacji, które obecnie wykorzystywane są i zamawiane przez szereg państw NATO, a także np. Izrael, Koreę Południową, Szwajcarię czy Singapur; produkowane są od 2006 r., powoli stając się kluczowym samolotem bojowym Sojuszu Północnoatlantyckiego - w Europie trafiają m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch, Danii czy Czech.