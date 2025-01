Będzie więcej Su-57? Rosja ma ambitne plany produkcyjne i eksportowe

Mimo problemów rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego spowodowanych sankcjami Zachodu, przez co cierpi on na brak zachodniej technologii i podzespołów oraz tego, że przemysł jest zmuszony w pierwszej kolejności zaspokoić potrzeby wojenne i nie ma czasu na rozwój drogich i skomplikowanych projektów, to samolot piątej generacji (jak nazywają go Rosjanie) Su-57 zdaje się, ma być dla Rosjan perłą w koronie, by nadal jego rozwijać i – co więcej – zwiększać jego produkcję i oferować zagranicznym klientom.

29 stycznia miała miejsce rocznica pierwszego lotu Su-57 w Komsomolsku nad Amurem - samolot nosił wówczas oznaczenie T-50. A samolot pilotował Siergiej Bogdan. Z tego też powodu prezes Rostechu Siergiej Czemiezow ogłosił zwiększenie mocy produkcyjnych United Aircraft Corporation (UAC) co ma pozwoli na dostarczenie większej liczby samolotów, ale także zapewnić aktywną ofertę myśliwca zagranicznym klientom.

Jak mówił w czasie przemówienia prezes Rostechu:

„Su-57 wyraźnie pokazuje, że Rosja ma wyjątkowe kompetencje w lotnictwie bojowym. Cechy w nim zawarte potwierdzają się w rzeczywistych bitwach w strefie SVO. Dzisiejszy Su-57 znacząco różni się od samolotu, który po raz pierwszy wzbił się w powietrze 15 lat temu. W ciągu ostatnich lat myśliwiec przeszedł ogromną ewolucję i nadal się rozwija - możliwości uzbrojenia i systemów samolotu są rozszerzane. Rozszerzenie zdolności produkcyjnych UAC pozwoli na zwiększenie wolumenu dostaw myśliwców poprzez dostarczenie samolotów Su-57 do wojska, a także aktywnie oferować je w wersji eksportowej zagranicznym klientom”.

UAC podkreśliło ponadto, że seryjna produkcja Su-57 jest w pełnym toku, a wielkość produkcji tych myśliwców stale rośnie. Pod koniec zeszłego roku United Aircraft Corporation przekazała partię nowych Su-34 i Su-57. Umowa zawarta w 2019 roku, przewiduje, że do 2028 r. do służby ma wejść 76 myśliwców Su-57. Jednak jak na razie ta produkcja idzie bardzo powoli w 2024 roku, według pierwotnego harmonogramu Rosja miała otrzymać 20 myśliwców w 2024 r., a prawdopodobnie odebrała 6 sztuk Su-57, w 2023 było to 11 sztuk, a w 2022 – 8 sztuk. A przynajmniej jeden miał zostać uszkodzony wyniku ataku ukraińskiego na lotnisko, gdzie znajdowały się samoloty Su-57. Poza tym niedawana wizyta samolotu na chińskich targach lotniczych pokazała, jak źle wykonany jest ten samolot na tle zachodnich czy nawet chińskich konstrukcji.

Nadal także nie wiadomo co z tajemniczym zakupem zagranicznego klienta ogłoszonym w Chinach w czasie Airshow China w Zhuhai, spekulowało się, że może to być Algieria. Co ciekawe rosyjska delegacja odbyła wizytę do tego kraju na początku stycznia i miała m.in dotyczyć sprzedaży Su-57, ale do dziś nie pojawiły się żadne informacje dot. sprzedaży rosyjskiego samolotu do Algierii albo innego kraju.

Ukraińskie media pisały jakiś czas temu o problemach w produkcji Su-57 ze względu na problemy z awansowaną techniką, która nie dociera.

Su-57 to naddźwiękowy, dwusilnikowy myśliwiec piątej generacji, który łączy cechy niskiej wykrywalności w ramach stealth i był postrzegany jako odpowiedź Moskwy na F-22 Raptor z USA. Historia Su-57 zaczyna się już 2001 roku, wtedy to ogłoszono konkurs, w którym wygrał projekt Suchoj T-50. Pierwszy prototyp T-50-1 został oblatany w Komsomolsku nad Amurem 29 stycznia 2010 roku. Prototypy na początku ulegały dość poważnym problemom. Mimo tego w 2012 roku podjęto decyzję, by zbudować kolejną partię prototypów według zmodyfikowanego projektu ze wzmocnioną konstrukcją płatowca. W 2017 roku T-50 oficjalnie został przemianowany na Su-57, a próby zakończono w 2018 roku. Su-57 wszedł do służby w rosyjskich siłach powietrzno-kosmicznych w grudniu 2020 roku i miał zastąpić starzejące się myśliwce konstrukcji radzieckiej, takie jak Su-27 i MiG-29.

Dokładna liczba gotowych do walki Su-57 dostępnych dla rosyjskich sił powietrznych nie jest znana. Katalog Flight Global „World Air Forces 2024” zawiera listę 14 Su-57 w stanie aktywnym i kolejnych 62 w stanie zamówionym. W 2022 roku TASS podał, że do końca tego roku siły rosyjskie otrzymają łącznie 22 Su-57. A łącznie zamówiono 76 egzemplarzy z dostawą do 2028 roku. Według Instytutu Badań nad Polityką Zagraniczną cenę Su-57 szacuje się na 35–54 mln dolarów.

Samolot posiada masę startową wynoszącą 35 000 kg. Wymiary samolotu wynoszą: Długość to 20,10 m, rozpiętość skrzydeł to 14,10 m, wysokość zaś to 4,60 m. Samolot posiada dwa silniki dwuprzepływowe Saturn AL-41 F-1, każdy o ciągu maksymalnym 147,20 kN z dopalaniem. Zasięg do przebazowania wynosi 3500 km. Samolot może działać na pułapie 20 000 m. Uzbrojenie samolotu to jedno działko Gsz-301 kal. 30 mm oraz uzbrojenie umieszczone w dwóch komorach na uzbrojenie w dolnej części kadłuba jedna nad drugą, zwykle do czterech rakiet R-77M, Ch-58USzK lub Ch-36 albo uzbrojenie precyzyjne do niszczenia celów naziemnych, rakiet Ch-38M lub bomb KAB-250.