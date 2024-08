Rosja potrzebuje nowoczesnych samolotów. Dlatego chce zwiększyć produkcję Su-57

Jak poinformowała rosyjska firma United Aircraft Corporation, zakłady lotnicze Komsomolsk-on-Amur (KnAAZ), kluczowy zakład w ramach United Aircraft Corporation (UAC), uruchomiły nowe obiekty mające na celu zwiększenie produkcji myśliwców Su-57 piątej generacji. Otworzone zostały nowe obiekty rozwojowe związane z układem paliwowym, a także przeprowadzono inne modernizacje. Rosjanie ukończyli również pierwszą fazę budowy hangaru przeznaczonego do testowania i integrowania pokładowego sprzętu radioelektronicznego, a także awioniki. Budowa podobno rozpoczęła się w sierpniu 2022 r., a nowe obiekty miały być gotowe do użytku w połowie 2023 r., ale opóźniły się. Według Defence News inwestycje będą kontynuowane, a Rosjanie już planują budowę nowych obiektów.

Nadal jednak nie wiadomo, czy Rosji uda się zwiększyć produkcję wystarczająco szybko, aby Su-57 stał się istotnym elementem jej potencjału bojowego. Jak zauważa Defense News: „po pełnoskalowej inwazji kraju na sąsiednią Ukrainę, państwowi producenci broni Rostec, UAC i zakłady lotnicze w Komsomolsku nad Amurem są pod licznymi sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i innych krajów, zmuszając tym samym rosyjskie firmy do poszukiwania sprzętu elektronicznego i podzespołów w Azji lub nielegalnego importu”.

Alexander Pekarsh, dyrektor oddziału United Aviation Corporation (UAC) w KnAAZ, uważa, wysiłki inwestycyjne pomogą zwiększyć wydajność i postęp technologiczny produkcji Su-57. To z kolei umożliwi spełnienie wymagań rosyjskiego Ministerstwa Obrony w zakresie produkcji myśliwców Su-57. Obecnie samoloty te są sporadycznie wykorzystywane do misji bojowych nad Ukrainą. W czerwcu 2024 roku siły ukraińskie miały uszkodzić jeden lub dwa samoloty Su-57 podczas ataku na lotnisko Achtubińsk na południu Rosji.

Rząd rosyjski oficjalnie zamówił 76 nowych myśliwców Su-57 w czerwcu 2019 r., ale liczba dostarczonych samolotów nie jest znana. Wiadomo tylko tyle United Aircraft Corporation dostarczyło pięć samolotów w 2021 r., siedem w 2022 r. i jedenaście w 2023 r., z czego około dziesięć uważa się za sprawne. Rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że planuje odebrać 22 samoloty Su-57 w 2024 roku. Jednak do sierpnia 2024 roku nie było jeszcze żadnych informacji o statusie jakichkolwiek dostaw. Według planów dostarczenie wszystkich samolotów było planowane na 2027 rok. W tym roku dla przykładu Lockheed Martin ogłosił, że wyprodukował 1000 F-35.

Su-57 to naddźwiękowy, dwusilnikowy myśliwiec piątej generacji, który łączy cechy niskiej wykrywalności w ramach stealth i był postrzegany jako odpowiedź Moskwy na F-22 Raptor z USA. Historia Su-57 zaczyna się już 2001 roku, wtedy to ogłoszono konkurs, w którym wygrał projekt Suchoj T-50. Pierwszy prototyp T-50-1 został oblatany w Komsomolsku nad Amurem 29 stycznia 2010 roku. Prototypy na początku ulegały dość poważnym problemom. Mimo tego w 2012 roku podjęto decyzję, by zbudować kolejną partię prototypów według zmodyfikowanego projektu ze wzmocnioną konstrukcją płatowca. W 2017 roku T-50 oficjalnie został przemianowany na Su-57, a próby zakończono w 2018 roku. Su-57 wszedł do służby w rosyjskich siłach powietrzno-kosmicznych w grudniu 2020 roku i miał zastąpić starzejące się myśliwce konstrukcji radzieckiej, takie jak Su-27 i MiG-29.

Dokładna liczba gotowych do walki Su-57 dostępnych dla rosyjskich sił powietrznych nie jest znana. Katalog Flight Global „World Air Forces 2024” zawiera listę 14 Su-57 w stanie aktywnym i kolejnych 62 w stanie zamówionym. W 2022 roku TASS podał, że do końca tego roku siły rosyjskie otrzymają łącznie 22 Su-57. A łącznie zamówiono 76 egzemplarzy z dostawą do 2028 roku. Według Instytutu Badań nad Polityką Zagraniczną cenę Su-57 szacuje się na 35–54 mln dolarów.

Samolot posiada masę startową wynoszącą 35 000 kg. Wymiary samolotu wynoszą: Długość to 20,10 m, rozpiętość skrzydeł to 14,10 m, wysokość zaś to 4,60 m. Samolot posiada dwa silniki dwuprzepływowe Saturn AL-41 F-1, każdy o ciągu maksymalnym 147,20 kN z dopalaniem. Zasięg do przebazowania wynosi 3500 km. Samolot może działać na pułapie 20 000 m. Uzbrojenie samolotu to jedno działko Gsz-301 kal. 30 mm oraz uzbrojenie umieszczone w dwóch komorach na uzbrojenie w dolnej części kadłuba jedna nad drugą, zwykle do czterech rakiet R-77M, Ch-58USzK lub Ch-36 albo uzbrojenie precyzyjne do niszczenia celów naziemnych, rakiet Ch-38M lub bomb KAB-250.