Co Ukraina dostanie poza systemami Patriot? Na stole kilka opcji

Prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte ogłosił, że Stany Zjednoczone będą sprzedawać sojusznikom z NATO uzbrojenie, które zostanie następnie wysłane na Ukrainę. Proces ten będzie koordynowany przez szefa Sojuszu.

Lista krajów kupujących broń dla Ukrainy

Rutte poinformował, że wśród kupujących uzbrojenie znajdą się:

Niemcy

Finlandia

Norwegia

Szwecja

Wielka Brytania

Dania

Kanada

Jakie systemy trafią na Ukrainę?

Trump poinformował, że w najbliższych dniach na Ukrainę trafią systemy obrony powietrznej Patriot, których Kijów potrzebuje do odpierania rosyjskich ataków. Sekretarz generalny NATO podkreślił, że pomoc dla strony ukraińskiej obejmie różne rodzaje uzbrojenia, nie tylko Patrioty.

Serwis CNN, powołując się na źródło bliskie sprawie, podał, że oprócz Patriotów, USA mogą sprzedać sojusznikom:

Pociski krótkiego zasięgu;

Rakiety średniego zasięgu powietrze-powietrze;

Amunicję do haubic;

Dlaczego USA sprzedają broń sojusznikom, a nie bezpośrednio Ukrainie?

Jak podkreślił CNN, Trump, sprzedając broń krajom europejskim i nie dostarczając jej bezpośrednio na Ukrainę, próbuje uniknąć krytycznych głosów na temat tego, że wycofuje się z kampanijnej obietnicy ograniczenia amerykańskiego zaangażowania w wojnę. Przy okazji prezydent liczy też na korzyści finansowe, gdyż każdy system Patriot kosztuje około 1 miliarda dolarów.

Wzmocnienie pozycji NATO i sygnał dla Rosji

Decyzja Trumpa może również stanowić sygnał dla Moskwy, że jest on sfrustrowany działaniami Putina. W ramach procesu ogłoszonego przez Trumpa i Ruttego, kraje sojusznicze mają przekazywać Ukrainie sprzęt już wcześniej zakupiony od USA i nabywać nową broń na jego miejsce. Mogą też kupować od USA nowe uzbrojenie, które ma trafić bezpośrednio na Ukrainę.

Sprzedaż broni sojusznikom NATO przez USA, która następnie trafi na Ukrainę, to strategiczny ruch mający na celu wzmocnienie ukraińskiej obrony, uniknięcie krytyki wewnętrznej w USA oraz wysłanie jasnego sygnału do Rosji o determinacji NATO we wspieraniu Ukrainy.