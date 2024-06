Pierwszy taki przypadek w historii. Rosjanie tracą supernowoczesny samolot Su-57

"Trafienie w Su-57 jest pierwszym takim przypadkiem w historii" – oświadczył HUR w komunikacie w sieciach społecznościowych.

Maszyna została zniszczona w sobotę 8 maja. Achtubińsk znajduje się w odległości 589 km od linii frontu. Ukraińcy pokazali dwa zdjęcia satelitarne lotniska w Achtubińsku; na zdjęciu z 7 czerwca widać cały samolot, zaś na zdjęciu, wykonanym dzień później przy maszynie widać "wyrwy po wybuchach i charakterystyczne plamy po pożarze, spowodowanym przez trafienie" – wyjaśniono.

⚡️ For the first time in history, a Russian Su-57 multirole fighter jet has been hitIt happened yesterday on the territory of the Akhtubinsk airfield in the Astrakhan region, located 589 kilometers from the front line.The Su-57 is Russia's most advanced fighter jet, capable… pic.twitter.com/eCe0XngUfR— NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2024

Jak zauważa portal The War Zone: „chociaż samolot wydaje się nienaruszony, wybuch, a zwłaszcza odłamki powstałe w pobliżu pobliskiej detonacji, najprawdopodobniej podziurawiłyby go i spowodowały inne uszkodzenia”.

Nie było od razu jasne, jakiej broni użyto, ale odległość lotniska od Ukrainy sugeruje, że prawdopodobnie zostało ono trafione przez drony. Rzecznik ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrij Jusow kilka godzin później powiedział w ukraińskiej telewizji, że w wyniku ataku mogły zostać uszkodzone dwa zaparkowane w bazie samoloty Su-57, a także rosyjski personel miał ucierpieć.

Jak zauważył Forbes to, że „Ukraińcy mogli trafić w myśliwiec ukryty prawie 600 km od linii frontu, sugeruje, że rosyjska obrona przeciwlotnicza jest tak rozdrobniona w wyniku ataków ukraińskich dronów, że nie jest w stanie chronić wszystkich najcenniejszych aktywów Kremla”. Rzecznik ukraińskich sił powietrznych Ilja Jewłasz powiedział w kwietniu ukraińskim mediom, że Moskwa stara się utrzymać flotę Su-57 „w bezpiecznej odległości” od ukraińskiej siły ognia.

7 czerwca ukraińskie drony zaatakowały bazę lotniczą Mozdok w Osetii Północnej, ponad 530 mil od linii frontu. Baza jest domem dla bombowców Tu-22M3 Backfire-C, które były mocno zaangażowane na Ukrainie, głównie wystrzeliwując naddźwiękowe pociski manewrujące serii Kh-22/Kh-32 (AS-4 Kitchen). Znajdują się tam również myśliwce przechwytujące MiG-31 Foxhound.

Brytyjskie ministerstwo obrony oceniało w ub. roku, że Su-57 Felon jest wykorzystywany w wojnie na Ukrainie, ale w ograniczonym zakresie, gdyż priorytetem dla rosyjskich sił powietrznych jest uniknięcie jego utraty.

Brytyjczycy informowali, że jest to najbardziej zaawansowany rosyjski naddźwiękowy odrzutowiec bojowy piątej generacji, wykorzystujący technologie stealth i wysoce zaawansowaną awionikę. Uznawali także, że misje z użyciem tej maszyny były prawdopodobnie ograniczone do przelotu nad terytorium Rosji i wystrzeliwania stamtąd na Ukrainę rakiet dalekiego zasięgu typu powietrze-ziemia lub powietrze-powietrze.

Korespondent wojskowy rosyjskiej państwowej agencji informacyjnej RIA Aleksandr Charczenko w niedzielnym poście w Telegramie potępił fakt, że Moskwa nie zbudowała hangarów chroniących swoje samoloty. Niedawno media donosiły, że Rosjanie rozpoczęli budowę hangarów na lotniskach 300 kilometrów od granicy z Ukrainą, aby chronić samoloty przed dronami i pociskami balistycznymi ATACMS. Budowa nowych hangarów została zauważona na zdjęciach satelitarnych lotniska Marynowka, które znajduje się w obwodzie wołgogradzkim w Rosji, 300 km od granicy z Ukrainą. Nie wiadomo jeszcze, z jakich materiałów wykonane są hangary. Wcześniej na terytorium Federacji Rosyjskiej instalowano schrony dla lotnictwa pokryte profilowanymi blachami. Wykorzystanie profilowanych blach nie zapewnia jednak niezbędnej ochrony, ponieważ nie są one wystarczająco grube. Na początku tego roku pojawiły się informacje, że ukraińscy skutecznie zniszczyli sprzęt wroga ukryty w hangarach za pomocą dronów szturmowych. Oprócz konstrukcji obronnych Rosjanie tworzą także fałszywe samoloty. W zeszłym roku Rosja pomalowała fałszywe MiG-y na lotnisku w Sewastopolu. Rosjanie także swego czasu nakładali na samoloty opony, by je ukryć przez widocznością dronów, ale także zabezpieczyć częściowo przed odłamkami.

Jak się wydaje, na razie tanie drony zapewniają Ukrainie część możliwości sił powietrznych bez konieczności obsługi skomplikowanych i drogich myśliwców. Gdy Su-57 kosztuje około 35-54 milionów dolarów, taki ukraiński dron Aeroprakt A-22 Foxbat kosztuje tylko około 90 000 dolarów – czyli około 0,003% kosztów rosyjskiego samolotu. To wyraźnie pokazuje, że Ukraina taniej może zadać Rosji dużo mocniejsze ciosy.

Su-57 to naddźwiękowy, dwusilnikowy myśliwiec piątej generacji, który łączy cechy niskiej wykrywalności w ramach stealth i był postrzegany jako odpowiedź Moskwy na F-22 Raptor z USA. Historia Su-57 zaczyna się już 2001 roku, wtedy to ogłoszono konkurs, w którym wygrał projekt Suchoj T-50. Pierwszy prototyp T-50-1 został oblatany w Komsomolsku nad Amurem 29 stycznia 2010 roku. Prototypy na początku ulegały dość poważnym problemom. Mimo tego w 2012 roku podjęto decyzję, by zbudować kolejną partię prototypów według zmodyfikowanego projektu ze wzmocnioną konstrukcją płatowca. W 2017 roku T-50 oficjalnie został przemianowany na Su-57, a próby zakończono w 2018 roku. Su-57 wszedł do służby w rosyjskich siłach powietrzno-kosmicznych w grudniu 2020 roku i miał zastąpić starzejące się myśliwce konstrukcji radzieckiej, takie jak Su-27 i MiG-29.

Dokładna liczba gotowych do walki Su-57 dostępnych dla rosyjskich sił powietrznych nie jest znana. Katalog Flight Global „World Air Forces 2024” zawiera listę 14 Su-57 w stanie aktywnym i kolejnych 62 w stanie zamówionym. W 2022 roku TASS podał, że do końca tego roku siły rosyjskie otrzymają łącznie 22 Su-57. A łącznie zamówiono 76 egzemplarzy z dostawą do 2028 roku. Według Instytutu Badań nad Polityką Zagraniczną cenę Su-57 szacuje się na 35–54 mln dolarów.

Samolot posiada masę startową wynoszącą 35 000 kg. Wymiary samolotu wynoszą: Długość to 20,10 m, rozpiętość skrzydeł to 14,10 m, wysokość zaś to 4,60 m. Samolot posiada dwa silniki dwuprzepływowe Saturn AL-41 F-1, każdy o ciągu maksymalnym 147,20 kN z dopalaniem. Zasięg do przebazowania wynosi 3500 km. Samolot może działać na pułapie 20 000 m. Uzbrojenie samolotu to jedno działko Gsz-301 kal. 30 mm oraz uzbrojenie umieszczone w dwóch komorach na uzbrojenie w dolnej części kadłuba jedna nad drugą, zwykle do czterech rakiet R-77M, Ch-58USzK lub Ch-36 albo uzbrojenie precyzyjne do niszczenia celów naziemnych, rakiet Ch-38M lub bomb KAB-250.

PO/PAP