Rosjanie prezentują swoje zdobycze z Ukrainy. W kolekcji pojazdy Bradley, Marder i czołg Leopard 2

Mimo tego, że wojska ukraińskie robią wszystko, by sprzęt przekazany jej przez zachodnie kraje nie trafił w ręce Rosjan, niszcząc go lub bardzo szybko ewakuując, to jednak czasem rosyjskiej arami udaje się przejąć sprzęt posiadany przez ukraińską armię. Według nagrań i zdjęć, które się pojawiły w sieci, do Moskwy dostarczono pierwsze zdobyte pojazdy opancerzone, jak bojowy wóz piechoty Marder, amerykański Bradley oraz transporter opancerzony M113. Wkrótce ma także dotrzeć czołg Leopard 2 – przekazała rosyjska gazeta RIA Nowosti.