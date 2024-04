Co zawiera pierwsza transza uzbrojenia z USA dla Ukrainy o wartości miliarda USD?

Jak podał w komunikacie Departament Obrony USA w skład transzy weszły:

• rakiety przeciwlotnicze Stinger;

• broń strzelecka i dodatkowa amunicja do broni strzeleckiej, w tym kalibru .50 do zwalczania bezzałogowych systemów powietrznych (UAS);

• dodatkowa amunicja do artyleryjskich systemów rakietowych wysokiej mobilności (HIMARS);

• pociski artyleryjskie kal. 155 mm, w tym odłamkowo-burzące i udoskonalona amunicja konwencjonalna podwójnego przeznaczenia;

• pociski artyleryjskie 105 mm;

• pociski moździerzowe 60 mm;

• bojowe wozy piechoty Bradley;

• odporne na miny pojazdy (MRAP);

• wielozadaniowe pojazdy kołowe o wysokiej mobilności (HMMWV);

• pojazdy wsparcia logistycznego;

• pojazdy taktyczne do holowania sprzętu;

• pociski naprowadzane przewodowo (TOW);

• systemy przeciwpancerne Javelin i AT-4;

• precyzyjna amunicja lotnicza;

• sprzęt wsparcia lotnisk;

• miny przeciwpancerne;

• amunicja przeciwpiechotna Claymore;

• amunicja do niszczenia przeszkód obronnych;

• noktowizory;

• części zamienne, sprzęt terenowy, amunicja szkoleniowa, środki dokonserwacji i inny sprzęt pomocniczy.

„Pakiet ten zapewni zastrzyk amunicji, broni i sprzętu, aby wesprzeć zdolność Ukrainy do obrony linii frontu, ochrony miast i przeciwstawienia się ciągłym atakom Rosji. Przy ponadpartyjnym wsparciu Kongresu Ukraina może liczyć na silne i zdecydowane przywództwo USA, które wraz z około 50 sojusznikami i partnerami zapewni spójne wsparcie w zakresie bezpieczeństwa, aby zapewnić swoim odważnym obrońcom krytyczne zdolności potrzebne do walki z rosyjską agresją” – podkreśla Pentagon w komunikacie.

Jak zapowiedział we wtorek (23 kwietnia) rzecznik resortu gen. Pat Ryder, część sprzętu zacznie trafiać na Ukrainę w ciągu kilku dni, bo został on uprzednio rozlokowany w wysuniętych magazynach, m.in. w Polsce. Prezydent Joe Biden zapowiedział w środę, przypomina PAP, że wysyłka uzbrojenia zacznie się „dosłownie w ciągu najbliższych godzin”.

Jeszcze nie wiadomo, czy w pakiecie znalazły się pociski rakietowe do systemów HIMARS - ATACMS o zasięgu 300 km. Nowo przyjęta przez Kongres ustawa zobowiązuje prezydenta do wysłania tych pocisków - o które od dawna zabiega Ukraina - „tak szybko, jak to możliwe". Przepisy pozwalają prezydentowi na zrezygnowanie z przekazania pocisków, lecz w takim wypadku musi formalnie notyfikować Kongres o swojej decyzji. Jak dotąd USA dostarczyły Ukrainie niewielką liczbę tych rakiet w wersji o zasięgu do 150 km.

Nowy pakiet oznacza, że łączna wartość pomocy wojskowej wysłanej Ukrainie przez Stany Zjednoczone od początku rosyjskiej inwazji do uchwalenia ostatniego pakietu pomocowego (61,5 mld USD) to obecnie 45,2 mld dolarów.