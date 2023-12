Do Chorwacji przybyło pierwszych 22 z 89 zamówionych przez chorwacką armię wozów bojowych M2 Bradley. Zdaniem ambasady USA "uzbrojenie to wzmocni potencjał armii chorwackiej, pozycję NATO w regionie i zaoferuje chorwackim żołnierzom lepsze możliwości szkolenia i współpracy z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych".

Chorwacja podała wcześniej, że zapłaci za pojazdy około 145 milionów dolarów (134 miliony euro), podczas gdy Stany Zjednoczone przekazały prawie 57 milionów dolarów w postaci dotacji wojskowych.

Pojazdy trafią do zakładu DDSV, gdzie zostaną całkowicie odrestaurowane; proces renowacji obejmie remont układu napędowego, instalację nowej broni i systemów uzbrojenia, malowanie i inspekcje, aby upewnić się, że wszystkie pojazdy spełniają najwyższe standardy wydajności.

"Zakład DDSV staje się ważnym węzłem tego typu prac, promującym rozwój gospodarczy w regionie" - zaznaczył amerykański chargé d'affaires Mark Fleming. "Głęboko doceniamy naszą bliską współpracę z rządem chorwackim w ramach tego ważnego projektu z korzyścią dla obu naszych krajów" - dodał.

W prace nad zintegrowaniem pojazdów z chorwackim wojskiem angażować się też będzie amerykańska Gwardia Narodowa w ramach długoterminowych inicjatyw partnerskich.

Rosjanie zdobywają Bradley

Tocząca się wojna sprawia, że wysyłany sprzęt zachodni Ukrainie wcześniej czy później trafi w ręce Rosjan. Media branżowe zalała teraz informacja, że Rosjanie zdobyli amerykański wóz bojowy Bradley, który zamierzają zbadać. 6 grudnia rosyjska telewizja wyemitowała reportaż ze zdobycznym wozem amerykańskim, zdobytym na linii frontu w obwodzie ługańskim. Jak twierdzą Rosjanie, Bradley został unieruchomiony przez rosyjski ogień i porzucony przez ukraińską załogę. Cała historia przejęcia została w rosyjskiej telewizji przedstawiona w sposób filmowy, bowiem to żołnierze rosyjscy aby odzyskać pojazd pod osłoną ciemności i gęstej mgły, w „szarej strefie”, około 500 metrów od sił ukraińskich, holowali go między polami minowymi po nieudanej pierwszej próbie wyciągnięcia go. Bradley przedstawiony na nagraniu jest pełen dziur po kulach, według rosyjskiej telewizji dziury na pojeździe są następstwem ataku ukraińskich dronów, które próbował zniszczyć pojazd, by nie wpadł w ręce wroga.

Jak pisze agencja Reuters, prezenter rosyjskiego programu emitowanego w godzinach największej oglądalności w głównej stacji Channel 1 zasugerował, że przechwycenie działającego Bradleya, jednego z kilkudziesięciu dostarczonych Ukrainie w tym roku przez Waszyngton, umożliwi siłom rosyjskim zidentyfikowanie jego słabych punktów. Jest to już drugi pojazd po szwedzkim CV9040C zachodni typ bojowego wozu piechoty, jaki udało się przejąć Rosjanom podczas walk na Ukrainie.

Bradlay w zależności od wersji (A2, A3) może mieć pancerz wykonany z laminatów, stali, aluminium 5083 i 7039, wzmcniany pancerzem reaktywnym przeciw pociskom wystrzeliwanym z RPG.

W pierwszym wariancie M2 pancerze boczne i tylny zmontowane są z dwóch stalowych płyt o grubości 0,25 cala (0,64 cm) oddalonych od siebie o 1 cal (2,5 cm) i 3,5 cala (8,9 cm) od aluminiowego pancerza. Góra, dół i przód kadłuba składały się z pancerza aluminiowego 5083, a w przedniej jednej trzeciej części dna kadłuba dodano stalowy pancerz o średnicy 0,375 cala (0,953 cm), aby zwiększyć ochronę przed minami.

W wersji M2A2 (kilkanaście sztuk USA przekazały SZU) ulepszono opancerzenie. Wzmocniono dno kadłuba, a na jego bokach oraz z przodu i po prawej stronie wieży dodano stalowe płyty o grubości 1,25 cala (3,18 cm). Przystosowano są do montażu na nich pasywnego lub wybuchowego pancerza reaktywnego. Z tyłu kadłuba zainstalowano pancerz z laminatu.

W ostatniej wersji Bradlaya – M2A3 – dach jego wieży wzmocniono pancerzem z tytanu. Nie jest podawana jego grubość.

PM/PAP