Berlin gotów na zakup systemów Patriot od USA. Chce je przekazać Ukrainie

Spis treści

Niemcy chcą przekazać Ukrainie systemy Patriot

Podczas konferencji w Rzymie poświęconej odbudowie Ukrainy, kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił, że Niemcy są gotowe zakupić dodatkowe systemy Patriot od Stanów Zjednoczonych, aby udostępnić je Ukrainie. Ta deklaracja jest odpowiedzią na nasilające się rosyjskie ataki na Ukrainę i ma na celu wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej. Kanclerz Merz wspomniał również, że zwrócił się do byłego prezydenta USA, Donalda Trumpa, z prośbą o dostawę systemów Patriot. To pokazuje, że kwestia wsparcia dla Ukrainy jest ponadpartyjna i wymaga zaangażowania różnych sił politycznych.

„Jesteśmy gotowi zakupić dodatkowe systemy Patriot od Stanów Zjednoczonych, by udostępnić je Ukrainie” - powiedział kanclerz Merz.

Do tej pory Stany Zjednoczone zgodziły się na dostarczenie trzech systemów Patriot Ukrainie. Decyzja ta została podjęta za prezydentury Joe Bidena. Teraz, wobec eskalacji konfliktu, Niemcy chcą uzupełnić te zasoby, aby skuteczniej chronić niebo nad Ukrainą. Już wcześniej niemiecki dziennik Bild donosił, że Berlin planuje wesprzeć Ukrainę kolejny systemem Patriot. Zgodnie z jego doniesieniami niemiecki rząd kilka tygodni temu wystosował do ministra obrony USA, Pete’a Hegsetha, formalny wniosek o zgodę na dostarczenie dwóch baterii Patriot.

W międzyczasie pojawiły się też informacje, jakoby prezydent USA, Donald Trump był przychylny przekazaniu Patriotów Ukrainie. Agencja Axios donosiła, że Trump obiecał Ukrainie systemy obrony powietrznej Patriot, ale pod pewnym warunkiem. Chce, by broń pochodziła z innych krajów niż Stany Zjednoczone i w tej sprawie ma naciskać na Niemcy.

Dlaczego systemy Patriot są tak ważne?

Systemy Patriot to zaawansowane zestawy rakietowe ziemia-powietrze, opracowane z myślą o zwalczaniu taktycznych rakiet balistycznych, pocisków manewrujących oraz samolotów oraz dronów, stanowiący jedną z najbardziej zaawansowanych platform tego typu na świecie. Patriot został opracowany z myślą o zwalczaniu taktycznych rakiet balistycznych, pocisków manewrujących oraz samolotów i dronów, stanowiąc jedną z najbardziej zaawansowanych platform tego typu na świecie. System składa się z wyrzutni, radaru wielofunkcyjnego AN/MPQ-65, stanowiska kierowania walką oraz jednostek wsparcia technicznego i logistycznego.

Ukraina po raz pierwszy otrzymała system Patriot wiosną 2023 roku, kiedy to w odpowiedzi na intensyfikację rosyjskich ataków rakietowych państwa zachodnie zdecydowały się przekazać Kijowowi komponenty niezbędne do stworzenia pełnych jednostek ogniowych. Pierwszy zestaw trafił z Niemiec i Stanów Zjednoczonych, a w kolejnych miesiącach dołączyły kolejne wyrzutnie dostarczane przez Holandię oraz dodatkowe wsparcie sprzętowe z Włoch i Rumunii.

Według dostępnych informacji, do połowy 2025 roku Ukraina dysponuje co najmniej trzema kompletnymi bateriami systemu Patriot, rozmieszczonymi w newralgicznych punktach kraju, w tym w okolicach Kijowa, Dniepra oraz Lwowa. Każda z tych baterii jest obsługiwana przez przeszkolony personel ukraiński, który wcześniej przechodził intensywne szkolenie w Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Systemy Patriot są wykorzystywane w Ukrainie przede wszystkim do ochrony obiektów infrastruktury krytycznej, stanowisk dowodzenia, węzłów logistycznych oraz dużych miast przed atakami rakiet balistycznych i manewrujących, takich jak rosyjskie Iskandery-M, Kindżały oraz pociski Kalibr i Ch-101. Do najgłośniejszego ich użycia doszło w maju 2023 roku, kiedy to jedna z baterii Patriot w rejonie Kijowa zdołała zestrzelić hipersoniczny pocisk Ch-47M2 Kindżał. Był to pierwszy potwierdzony przypadek neutralizacji tego typu zagrożenia w warunkach bojowych. Od tego czasu system Patriot stał się kluczowym elementem ukraińskiej tarczy antyrakietowej, często będąc jedynym skutecznym środkiem obrony przed zmasowanymi atakami z powietrza.