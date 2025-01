Algieria stawia na chińskie okręty wojenne zamiast rosyjskich. Czy Rosji uda się chociaż sprzedać Su-57?

Moskwa od lat starała się sprzedawać Algierii swoje okręty wojenne. Najpierw oferując patrolowe korwety typu Wasilij Bykow projektu 22160, a następnie korwety 22380, wyposażone w przeciwokrętowe pociski rakietowe Ch-35. Jednak plan ich sprzedaży zaczął się sypać, gdy w 2023 r. Algieria kupiła korwetę z Chin. Została zbudowana przez chińską stocznię Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group, wiodącego na świecie producenta okrętów. Obecnie korweta 056 jest jednym z najnowocześniejszych okrętów wojennych pływających po wodach Afryki. Dla Algierii okazała się ona tak dobrym zakupem, że kraj właśnie zdecydował, że kupi jeszcze sześć takich jednostek, a co najmniej jedną z nich zbuduje we własnej stoczni, poinformował w sobotę (18 stycznia) portal Infodefensa.

W tym celu Algieria rozpoczęła już rozbudowę stoczni w Annabie we współpracy z Włochami. Po zakończeniu prac stocznia na wschodnim wybrzeżu Algierii powinna być w stanie produkować korwety o długości kadłuba do 50 metrów.

Chiny szybko zdobyły rosnący udział w rynku zbrojeniowym Algierii, wypierając zeń Rosję, a wśród znaczących zakupów znalazły się pociski manewrujące przeciwokrętowe YJ-12B i CX-1, drony CH-4 i WJ-700, systemy artylerii rakietowej WM-80, samobieżne haubice PLZ-45, systemy rakiet przeciwpancernych HJ-12, systemy walki elektronicznej CHL-906, a według niektórych źródeł nawet systemy obrony powietrznej dalekiego zasięgu HQ-9B. W sierpniu ubiegłego roku algierskie media informowały, że kraj poważnie rozważa zakup chińskich czołgów podstawowych VT-4, które zastąpiłyby niewielką liczbę czołgów rosyjskich T-55 i T-62.

Algieria była dla Rosji bardzo ważnym klientem w dziedzinie marynarki wojennej. Północnoafrykański kraj kupił już dwa rosyjskie okręty podwodne z napędem elektrycznym i spalinowym projektu 877 oraz cztery okręty podwodne projektu 636.6 z silosami wyposażonymi w pociski manewrujące Kalibr.

Ta zmiana partnera handlowego jest bolesnym ciosem dla Rosji, która postrzegała Algierię jako lojalnego klienta. Według Washington Institute ponad 85 proc. całego sprzętu i broni w armii algierskiej jest rosyjskiej produkcji. Obecnie Algieria finalizuje z Rosją zakup myśliwca piątej generacji Su-57 wykonanego w technologii stealth, czyli o obniżonej wykrywalności.

Według doniesień rosyjskiego kanału Arms Telegram na początku stycznia delegacja rządu rosyjskiego udała się do Algierii w celu zawarcia porozumienia o współpracy wojskowo-technicznej i podpisania kontraktu na Su-57. Do teraz, czyli 20 stycznia, żadne z państw ani media nie potwierdziły podpisania kontraktu. O tym, że ten kraj może kupić te samoloty donoszono na China International Airshow 2024, gdzie to Rosja miała podpisać porozumienie z jakimś niezidentyfikowanym państwem. Jednak już w przeszłości kraj ten był zainteresowany tym samolotem, informacje medialne z 2019 r. wskazują, że kraj ten chciał kupić co najmniej 14 sztuk. W 2020 r. Algieria podobno przeznaczyła fundusze na samoloty w ramach swojego planu modernizacji obronności na lata 2021–2027, nadając priorytet samolotom piątej generacji, takim jak Su-57. Zakup samolotów Su-57 ma być odpowiedzią na zbrojenia Maroka, który nabędzie od USA samoloty F-35, a wcześniej pozyskując od Stanów Zjednoczonych flotę myśliwców F-16C/D Block 72. W latach 2010–2020 Algieria podpisała duże kontrakty na takie uzbrojenie jak myśliwce Su-30MKA, MiG-29M/M2 i zmodernizowane czołgi T-90S. Rosja dostarczyła Algierii również zaawansowane systemy obrony powietrznej, w tym S-300PMU-2 i ostatnio S-400 Triumf.

Algierskie Siły Powietrzne już obsługują rosyjskie samoloty takie jak Su-30MKA (70 sztuk), MiG-29 (39 sztuk) i Su-24 (42 sztuk) oraz Jak-130 (16 sztuk).

PM/PAP