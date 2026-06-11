ILA 26: Niemiecka hybryda antydronowa od MBDA. Laser i rakiety w duecie

W obliczu narastającego zagrożenia ze strony dronów, na targach ILA 2024 zaprezentowano hybrydowe rozwiązanie obronne.

MBDA Deutschland połączyła precyzję lasera wysokiej energii HYDIS z zasięgiem pocisków DEFENDair, tworząc wszechstronną platformę do efektywnej walki z bezzałogowcami.

Ta innowacyjna kombinacja technologii oferuje zarówno chirurgiczną precyzję przy niskich kosztach, jak i siłę rażenia dla większych celów, stanowiąc odpowiedź na współczesne wyzwania pola walki.

Odkryj, jak ten system może zmienić oblicze obrony przeciwlotniczej i czy to faktycznie przyszłość w walce z rojami dronów.

Niewielkie, zwinne i coraz bardziej autonomiczne drony stanowią jedno z największych wyzwań współczesnego pola walki i bezpieczeństwa cywilnego. Tradycyjne systemy obrony powietrznej często są zbyt kosztowne lub nieefektywne, szczególnie w walce z rojami bezzałogowców. Odpowiedzią na to ma być system zaprezentowany przez MBDA Deutschland na targach lotniczych ILA Berlin 2024. Firma ze swoich zaawansowanych technologii: laser wysokiej energii (HEL) z niskokosztowymi pociskami przeciwlotniczymi DEFENDair.

Sercem rozwiązania jest modułowa broń laserowa HYDIS (High Energy Laser Weapon System), opracowana przez MBDA Deutschland. Jej główną zaletą jest możliwość neutralizacji celów z prędkością światła, przy niezwykle niskim koszcie pojedynczego "strzału" i teoretycznie niewyczerpanym zapasie amunicj. Przynajmniej, dopuki platforma posiada dość energii elektrycznej. Laser może służyć do odstraszania, uszkadzania systemów optycznych drona, ale też do jego całkowitego zniszczenia, w zależności od potrzeb i skali zagrożenia.

Uzupełnieniem lasera są pociski DEFENDair – specjalnie zaprojektowane do zwalczania dronów, w tym tych większych i szybszych, na dystansach ponad 5 km. Rakiety tego typu wykorzystują zaawansowany system naprowadzania telewizyjnego (TV) z funkcją automatycznego rozpoznawania i śledzenia celów.

Pocisk DefendAir ma być produkowany w ramach kontraktu na rozwój i dostawy dla Bundeswehry, która wybrała go jako drugorzędne uzbrojenie dla działa przeciwlotniczego Skyranger 30. Według MBDA w najbliższych latach planowany jest szybki rozwój produkcji seryjnej.

Połączenie lasera i rakiet nie jest przypadkowe. Każda z tych technologii ma swoje unikalne zalety:

Broń laserowa (HEL): Oferuje praktycznie nieograniczoną liczbę strzałów, niskie koszty operacyjne, chirurgiczną precyzję i natychmiastową reakcję. Idealna do zwalczania pojedynczych, mniejszych dronów lub rojów na krótkich i średnich dystansach.

Pociski DEFENDair: Zapewniają zasięg, prędkość i siłę rażenia niezbędną do eliminacji większych, szybszych celów, takich jak bezzałogowce bojowe czy taktyczne systemy rozpoznawcze, które mogą stanowić poważniejsze zagrożenie.

Dzięki tej synergii, operatorzy systemu mogą dynamicznie wybierać najbardziej efektywny i ekonomiczny środek do zneutralizowania każdego zagrożenia. Na przykład, tani dron rozpoznawczy może zostać zniszczony laserem, podczas gdy zaawansowany dron uderzeniowy zostanie przechwycony pociskiem.

Prezentowana wieża uzbrojona jest w laser HYDIS i 24 pociski DEFENDair w dwóch wyrzutniach po 12 sztuk. Całość naprowadzana jest przez zaawansowany system sensorów, dostarczany przez firmę Hensoldt. Wieża jest bezzałogowa i stanowi autonomiczny moduł, który może zostać zainstalowany na dowolnym pojeździe, czy, na przykład, na jednostce pływającej.

MBDA Deutschland planuje dalsze demonstracje i testy tego hybrydowego rozwiązania, mające na celu pełną integrację z istniejącymi i przyszłymi systemami obrony powietrznej. To wyraźny sygnał, że przyszłość walki z dronami leży w elastycznych, wielowarstwowych i kosztowo efektywnych rozwiązaniach, które zapewniają wysoką skuteczność wobec wszystkich rodzajów zagrożeń.