MBDA na wojennych obrotach. Firma podwaja inwestycje i radykalnie zwiększa produkcję pocisków przechwytujących

MBDA, największy europejski producent pocisków, planuje zwiększyć produkcję o 40% do 2026 roku i podwoić inwestycje do 5 miliardów euro do 2030 roku.

Wzrost popytu na systemy rakietowe, zwłaszcza pociski przechwytujące, jest napędzany przez wojnę na Ukrainie oraz konflikt na Bliskim Wschodzie, który rozpoczął się pod koniec lutego 2026 roku, kiedy to siły amerykańskie i izraelskie uderzyły na cele w Iranie.

W odpowiedzi na konflikty, MBDA zmieniła strategię, przechodząc na produkcję „na zapas” i przeznaczając około 1 miliarda euro na przewidywaną sprzedaż, głównie w obronie powietrznej.

Firma zatrudniła 2700 nowych pracowników w 2025 roku i planuje rekrutację kolejnych 2800 w 2026 roku, a także inwestuje w rozwój technologii obrony przed zagrożeniami hipersonicznymi, czego przykładem jest projekt HYDIS².

Konflikty zbrojne na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie stały się brutalnym przebudzeniem dla Europy, obnażając luki w zdolnościach obronnych i niedoinwestowanie minionych dekad. Dyrektor generalny MBDA, Eric Beranger, podczas dorocznej konferencji prasowej w Paryżu, nie pozostawił złudzeń co do powagi sytuacji. „Po szoku związanym z sytuacją na Ukrainie, przejście od rządów porządku międzynarodowego do rządów brutalnej siły ponownie przekroczyło nowy próg wraz z konfliktem w Iranie” – stwierdził. Jego słowa znajdują potwierdzenie w rekordowych wynikach finansowych firmy: portfel zamówień MBDA osiągnął wartość 44,4 mld euro, a przychody w 2025 roku wzrosły do 5,8 mld euro.

Wojna, która rozpoczęła się 28 lutego 2026 roku od uderzeń sił amerykańskich i izraelskich na cele w Iranie, zapoczątkowała nową, niebezpieczną fazę w regionie. W odpowiedzi Teheran przeprowadził zmasowane ataki rakietowe i dronowe na cele w Izraelu, Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie oraz na bazy amerykańskie. Według wstępnych szacunków, które pojawiły się na początku konfliktu, Iran mógł użyć ponad tysiąca pocisków balistycznych i kilku tysięcy dronów typu Shahed, co wygenerowało natychmiastowe i ogromne zapotrzebowanie na skuteczne systemy przechwytujące. „Jeśli chodzi o państwa Zatoki Perskiej, utrzymujemy z nimi bezpośrednie kontakty, one same się z nami kontaktują, ale rozmawiają również z różnymi rządami” – powiedział.

Według niego:

„Systemy rakietowe stały się kluczowym elementem zdolności obronnych”.

Produkcja "na zapas": Zmiana paradygmatu w przemyśle zbrojeniowym

Skala i intensywność konfliktów wymusiły na MBDA fundamentalną zmianę strategii produkcyjnej. Firma, będąca spółką joint venture Airbus, BAE Systems i Leonardo, odeszła od tradycyjnego modelu "produkcji na zamówienie".

„W przypadku produktów, na które jest duże zapotrzebowanie, nie produkujemy już na zamówienie. Produkujemy na zapas” – zakomunikował Beranger.

Ta nowa polityka oznacza, że firma, przewidując przyszłe potrzeby, rozpoczyna produkcję kluczowych systemów, zanim jeszcze zostaną podpisane formalne kontrakty. MBDA przeznaczyła już około 1 miliarda euro na produkcję z przeznaczeniem na przewidywaną sprzedaż, głównie w obszarze obrony powietrznej. Jest to posunięcie obarczone ryzykiem finansowym, ale konieczne, aby drastycznie skrócić czas dostaw i zapewnić państwom europejskim oraz sojusznikom dostęp do kluczowych zdolności obronnych w chwilach kryzysu. W niektórych zakładach wprowadzono pracę na trzy zmiany, aby sprostać wyzwaniom.

Wysoki rangą francuski oficer wojskowy powiedział agencji Reuters na marginesie forum obronnego w Paryżu w tym tygodniu, że zachodnie zapasy pocisków Aster 30 i Patriot są niewystarczające, aby sprostać oczekiwaniom.

„Istnieje obawa, że ​​nastąpi efekt wypierania, biorąc pod uwagę wszystko, co dzieje się w Iranie, liczbę pocisków wystrzeliwanych w regionie w związku z tymi rakietami” – powiedział francuski generał Ivan Martin.

Inwestycje w potencjał: Nowe fabryki i tysiące miejsc pracy

Aby wesprzeć planowany 40-procentowy wzrost produkcji w 2026 roku, MBDA podwoiła swój pięcioletni plan inwestycyjny z 2,5 mld do 5 mld euro na lata 2026-2030. Środki te zostaną przeznaczone na rozbudowę istniejącej infrastruktury produkcyjnej, otwieranie nowych zakładów w Europie, wzmacnianie łańcuchów dostaw oraz rekrutację.

Już w 2025 roku firma zatrudniła 2700 nowych pracowników, a w 2026 roku planuje rekrutację kolejnych 2800 osób, co zwiększy całkowite zatrudnienie do blisko 23 000. Ten dynamiczny wzrost jest widoczny w całym portfolio firmy jak pociski Aster, produkcja tych zaawansowanych pocisków przeciwlotniczych i przeciwrakietowych wzrosła pięciokrotnie w latach 2023-2025. MBDA planuje jej ponowne podwojenie w 2026 roku, m.in. poprzez uruchomienie drugiej linii montażu końcowego we Włoszech. Czas produkcji ma zostać skrócony z 42 miesięcy w 2022 roku do poniżej 18 miesięcy w roku 2026.

Zdolności produkcyjne pocisków Mistral - obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD) - wzrosły czterokrotnie. W lipcu 2025 roku firma świętowała wyprodukowanie 2000 pocisku Mistral 3.

Wizja przyszłości: Obrona przed hipersonicznymi zagrożeniami

MBDA nie tylko odpowiada na bieżące potrzeby, ale również intensywnie inwestuje w technologie przyszłości. Kluczowym projektem jest HYDIS (Hypersonic Defence Interceptor Study), mający na celu opracowanie europejskiego pocisku przechwytującego zdolnego do neutralizacji zagrożeń hipersonicznych, takich jak pociski manewrujące i pojazdy szybujące.

Projekt, realizowany w ramach konsorcjum 19 partnerów z 14 krajów, wszedł w zaawansowaną fazę koncepcyjną. W 2025 roku dokonano selekcji dwóch najbardziej obiecujących koncepcji. Ostateczna decyzja i wybór jednego projektu ma nastąpić podczas Final Concept Review w 2026 roku. Celem jest osiągnięcie zdolności operacyjnej przez nowy system, nazwany Aquila, około 2035 roku. Inicjatywa ta jest postrzegana jako kluczowy element budowy europejskiej suwerenności technologicznej i strategicznej w dziedzinie obrony przeciwrakietowej.