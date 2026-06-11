Dimax. Technologia sprawdzona w boju: K&S przekuwa doświadczenia z Ukrainy w standardy bezpieczeństwa

Sprzęt Könner & Söhnen Grupy Dimax zdobył status "combat-proven", sprawdzając się w ekstremalnych warunkach bojowych na Ukrainie.

Doświadczenia z frontu zaowocowały innowacyjnymi silnikami i generatorami, kluczowymi dla ciągłości zasilania w krytycznych sytuacjach.

Odkryj strategiczną współpracę z DeWALT i innowacje K&S, gwarantujące niezawodne zasilanie dla infrastruktury krytycznej.

Jak produkty K&S stały się kluczowym elementem infrastruktury krytycznej

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, produkty K&S stały się kluczowym elementem infrastruktury krytycznej jednostek liniowych. Eksploatacja w temperaturach od -25°C do +40°C, przy ekstremalnym zapyleniu i wilgotności, skłoniła inżynierów marki do opracowania nie tylko autorskich jednostek napędowych, ale i zintegrowanych rozwiązań energetycznych.

Nasza obecność na Ukrainie w trakcie konfliktu fundamentalnie zweryfikowała nasze podejście do technologii produktu – mówi Oleksii Rodionov, CEO Dimax Group. - Szybko zrozumieliśmy, że w warunkach bojowych »niezawodność« to nie tylko brak awarii, ale przede wszystkim zdolność urządzenia do pracy przy minimalnym serwisie i maksymalnym obciążeniu. Każdy raport z frontu trafiał bezpośrednio do naszego działu R&D, co pozwoliło nam projektować rozwiązania realnie ratujące życie.

K&S zabezpiecza pełne spektrum wymagań operacyjnych

Doświadczenia zebrane „w polu” przełożyły się na konkretne know-how technologiczne: silniki własnej marki, agregaty prądu stałego (DC), technologię Tandem oraz generatory klasy przemysłowej do ciągłej i intensywnej pracy (heavy-duty). K&S zabezpiecza pełne spektrum wymagań operacyjnych – od podstawowego i rezerwowego wytwarzania energii, po profesjonalny sprzęt akumulatorowy, elektryczny i spalinowy do utrzymania obiektów.

Portfolio opiera się na jednolitym standardzie inżynieryjnym: komponentach o wydłużonej żywotności, systemach zaprojektowanych do intensywnego użytkowania oraz łańcuchach dostaw skonstruowanych z myślą o długofalowym wsparciu klientów instytucjonalnych.

Nowy rozdział: Współpraca strategiczna z DeWALT

W 2025 roku Grupa Dimax została licencjonowanym producentem sprzętu energetycznego dla marki DeWALT, obejmującym produkcję i rozwój wysokoprężnych zespołów prądotwórczych (diesla), przenośnych stacji zasilania oraz systemów magazynowania energii. Współpraca ta jest potwierdzeniem, że standardy inżynieryjne i produkcyjne K&S spełniają rygorystyczne wymogi globalnego lidera sprzętu profesjonalnego.

Dla sektora obronnego i infrastruktury krytycznej partnerstwo to ma szczególne znaczenie. Sprzęt opracowany w ramach tej kooperacji projektowany jest z myślą o zastosowaniach podwójnego przeznaczenia (dual-use). Rozwiązania inżynieryjne dedykowane dla profesjonalnego budownictwa znajdują bezpośrednie zastosowanie w jednostkach mobilnych, szpitalach polowych, systemach łączności oraz wszędzie tam, gdzie infrastruktura sieciowa jest niedostępna.

Fundament długoterminowego partnerstwa

Zamówienia w sektorze obronnym to nie jednorazowa transakcja, lecz początek relacji opartej na ciągłości dostaw, która musi przetrwać lata użytkowania, cykle serwisowe i ewoluujące wymagania operacyjne.

Podejście Könner & Söhnen do klientów instytucjonalnych odzwierciedla tę rzeczywistość. Silniki z nadanymi numerami seryjnymi zapewniającymi pełną identyfikowalność produkcji, europejska sieć magazynowa i serwisowa oraz certyfikowane komponenty to fundamenty dostawcy zdolnego do obsługi długofalowych zamówień w sektorze obronnym.

Zapraszamy specjalistów ds. zamówień obronnych, oficerów logistyki oraz menedżerów infrastruktury do odwiedzenia stoiska Dimax Group w celu omówienia indywidualnych oczekiwań w zakresie zdolności operacyjnych.

Dimax International Poland będzie na Warszawskich Targach Obronnych 19 i 20 czerwca. Pokaże swoją ofertę na jednym z naszych stoisk.