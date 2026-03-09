Amerykańskie bombowce B-52 przybyły do brytyjskiej bazy lotniczej. USA gromadzą siły przeciwko Iranowi

Piotr Miedziński
Piotr Miedziński
2026-03-09 15:57

Kolejne amerykańskie bombowce strategiczne tym razem B-52 wylądowały w brytyjskiej bazie RAF Fairford, dołączając do już obecnych tam sił powietrznych USA - przekazało BBC News. Decyzja o ich przylocie zapadła po tym, jak premier Sir Keir Starmer autoryzował wykorzystanie brytyjskich baz do prowadzenia przez Stany Zjednoczone „ograniczonych działań defensywnych” przeciwko irańskim wyrzutniom rakietowym.

Decyzja rządu Zjednoczonego Królestwa o udostępnieniu swoich baz wojskowych siłom amerykańskim nie była natychmiastowa. Początkowo premier Sir Keir Starmer odmówił zgody na wykorzystanie brytyjskiego terytorium, w tym strategicznej bazy Diego Garcia na Oceanie Indyjskim oraz RAF Fairford, do przeprowadzenia wspólnej ofensywy z Izraelem przeciwko Iranowi. Ta postawa wywołała dyplomatyczne napięcie z Waszyngtonem, a prezydent Donald Trump publicznie wyraził swoje rozczarowanie postawą brytyjskiego premiera.

Jednak w niedzielnym oświadczeniu Sir Keir Starmer zmienił stanowisko, argumentując, że zgoda na amerykańską prośbę leży w interesie „zbiorowej samoobrony” sojuszników oraz ochrony życia obywateli brytyjskich. Premier oskarżył Iran o realizację „strategii spalonej ziemi” i podkreślił, że bazy RAF będą wykorzystywane wyłącznie do „konkretnego i ograniczonego celu obronnego”, jakim jest niszczenie irańskich rakiet „u źródła”. Rząd w Londynie wielokrotnie zapewniał, że Wielka Brytania nie weźmie udziału w żadnych działaniach ofensywnych.

Amerykańska siła ognia w sercu Europy

Flota amerykańskich samolotów wojskowych stacjonujących w bazie RAF Fairford w Gloucestershire systematycznie się powiększa. Obecnie w bazie RAF Fairford stacjonuje osiem samolotów B-1 i trzy B-52.

Tymczasem w piątek (6 marca) wieczorem na bazie sfotografowano samolot transportowy C-5 Super Galaxy jak napisał Daily Mail. Jego ładownia może pomieścić dwa czołgi M1 Abrams, sześć śmigłowców szturmowych Apache lub do 36 pojazdów wojskowych. Samolot przyleciał do Gloucestershire w piątek z bazy lotniczej Dyess w Abilene w Teksasie, tuż przed lądowaniem pierwszego bombowca B1 z 7. Skrzydła Bombowego stacjonującego na tym terenie.

Strategiczne znaczenie baz RAF Fairford i Diego Garcia

RAF Fairford nie jest przypadkową lokalizacją. To jedna z niewielu baz w Europie, która posiada certyfikację do obsługi ciężkich bombowców strategicznych, takich jak B-1, B-52 i B-2. Jej długi na ponad 3 km pas startowy jest w stanie przyjąć każdą maszynę z dowolnym obciążeniem. Położenie bazy w Anglii sprawia, że operacje wymierzone w cele na Bliskim Wschodzie, takie jak Iran, stają się znacznie bardziej efektywne logistycznie – eliminują konieczność wielokrotnego tankowania w powietrzu podczas lotów z kontynentalnych Stanów Zjednoczonych.

Równie kluczową rolę odgrywa baza na wyspie Diego Garcia, położona na Brytyjskim Terytorium Oceanu Indyjskiego. Jej strategiczne umiejscowienie pozwala na projekcję siły w regionie Azji i Bliskiego Wschodu, z dala od bezpośredniego zasięgu irańskich rakiet. W przeszłości baza ta była wielokrotnie wykorzystywana do wspierania amerykańskich operacji wojskowych. Kontrola nad Diego Garcia stała się niedawno przedmiotem sporu między Wielką Brytanią a Mauritiusem, co dodatkowo komplikuje sytuację geopolityczną.

6 marca portal ArmyRecognition informował, że USA rozmieściły w regionie Zatoki Perskiej strategiczne bombowce B-52 z pociskami manewrującymi dalekiego zasięgu JASSM. Ich użycie pozwala USA atakować cele o dużym znaczeniu, takie jak instalacje rakietowe i węzły dowodzenia, bez wkraczania w przestrzeń powietrzną Iranu. Pociski JASSM mogą razić cele na dystansie nawet około 1000 km.

Obecna koncentracja samolotów sił powietrznych USA w regionie Bliskiego Wschodu jest na historycznie wysokim poziomie, przewyższającym tę z czasów inwazji Stanów Zjednoczonych i sojuszników na Irak w 2003 r.

Polecany artykuł:

Paraliż irańskiego arsenału. Jak Izrael i USA w 8 dni zniszczyły 75% wyrzutni

B-52 Stratofortress

B-52 Stratofortress to ikona amerykańskiego lotnictwa strategicznego. Te ogromne maszyny, o długości blisko 49 metrów i rozpiętości skrzydeł 56,4 metra, i zasięgu ok. 14 000 kilometrów bez tankowania w powietrzu, co czyni go idealnym narzędziem do projekcji globalnej siły. Dzięki systemom tankowania może on przebywać w powietrzu niemal bez ograniczeń, wspierany przez latające cysterny KC-135 lub KC-46. Oznacza to, że bombowiec może dolecieć praktycznie w każde miejsce na świecie bez konieczności lądowania.

Dużą zaletą B-52H jest zdolność do przenoszenia imponującej ilości uzbrojenia i rażenia celów oddalonych o tysiące kilometrów, bez konieczności naruszenia przestrzeni powietrznej wroga. Jego ładowność dochodzi do 32 ton. Bombowiec jest zdolny do przenoszenia szerokiego wachlarza bomb konwencjonalnych i kierowanych, a także pocisków manewrujących AGM-86B (w tym również z głowicami jądrowymi), bomb JDAM, amunicji precyzyjnej oraz przeciwokrętowych pocisków AGM-158C LRASM. Co ważne, w przyszłości B-52H może zostać również przystosowany do przenoszenia hipersonicznych pocisków AGM-183A ARRW.

Poza tym Rolls-Royce ogłosił pomyślne zakończenie testów wysokościowych i operacyjnych silnika F130, przeznaczonego dla bombowców B-52J Stratofortress Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Próby, przeprowadzone w kompleksie Arnold Engineering Development Complex w Tennessee, potwierdziły wydajność jednostki napędowej w ekstremalnych warunkach, co stanowi kluczowy krok w modernizacji floty B-52. 

Ponadto, inżynierowie przeprowadzili testy funkcjonalności z wykorzystaniem ekranów zniekształceń, co pozwoliło na odtworzenie turbulentnego przepływu powietrza. Symulacja takich warunków jest niezbędna do oceny stabilności i niezawodności silnika w zmiennym środowisku lotniczym. Ważnym elementem były również testy zintegrowanego generatora napędowego z firmą Boeing, które miały potwierdzić stabilne wytwarzanie energii elektrycznej w trakcie misji. 

Obecny sukces następuje po Critical Design Review, zakończonym pod koniec 2024 roku, który umożliwił zbudowanie pierwszych silników do testów w locie. Wcześniejsze etapy testów obejmowały próby w Indianapolis oraz „szybkie testy dwukadłubowe” w Centrum Kosmicznym im. Stennisa NASA. Te ostatnie miały na celu walidację konfiguracji silnika pod kątem dwusilnikowego układu gondoli B-52, co jest specyficznym rozwiązaniem dla tego typu samolotu.

Program modernizacji przejdzie teraz do dalszej integracji systemów i dodatkowych testów z dwoma gondolami przed rozpoczęciem prób w locie. Silnik F130, wywodzący się z rodziny komercyjnych silników BR725, ma zapewnić większą niezawodność, uproszczoną logistykę i mniejsze koszty konserwacji dla długo eksploatowanej floty B-52. Rolls-Royce planuje produkcję, montaż i testy silników w swoim zakładzie w Indianapolis po rozpoczęciu produkcji, co zapewni lokalne wsparcie i miejsca pracy. Modernizacja ta ma kluczowe znaczenie dla utrzymania operacyjności i skuteczności legendarnych bombowców B-52 w nadchodzących dekadach.

Polski C-130E Hercules

Polecany artykuł:

Wojna dronów nad Iranem. Izrael stracił osiem maszyn, USA trzy
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RAF
Bombowiec B-52
WOJNA
USA