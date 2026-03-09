Firma Galvion zaprezentowała ultralekki hełm balistyczny Batlskin Hellbender UL, zaprojektowany dla współczesnych sił zbrojnych.

Hełm oferuje najwyższy poziom ochrony i jest dostępny w różnych rozmiarach, zapewniając komfort i kompatybilność z innymi systemami.

Galvion, z europejską produkcją w Gdańsku, stawia na rozwój hełmów, które ewoluują wraz z potrzebami żołnierzy.

Dowiedz się, jak Hellbender UL zmienia podejście do ochrony głowy na współczesnym polu walki.

Firma Galvion pokazała ultralekki hełm balistyczny Batlskin Hellbender UL

Galvion, światowy lider w zakresie innowacyjnych systemów ochrony balistycznej, czyli np. hełmów, oraz zarządzania zasilaniem i danymi dla sił zbrojnych, ma swój europejski zakład produkcyjny w Polsce, w Gdańsku. Produkcja przeznaczona jest dla najbardziej wymagających zespołów wojskowych i taktycznych na świecie. Na targach Enforce Tac w Norymberdze Galvion pokazał hełm Batlskin Hellbender UL.

Platforma Hellbender została wdrożona w ramach wielu międzynarodowych programów, odpowiadając na zróżnicowane potrzeby użytkowników. W sierpniu 2025 roku Galvion ogłosił przyznanie kontraktu o wartości 130 milionów dolarów przez Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, który wybrał wariant platformy Hellbender do swojego programu Zintegrowanego Systemu Hełmowego. Najnowszy wariant, czyli Hellbender UL to efekt wieloletnich prac rozwojowych oraz doświadczeń i opinii użytkowników zebranych podczas eksploatacji w zróżnicowanych warunkach operacyjnych.

Ultralekki, wysokowydajny system dla współczesnych sił zbrojnych

Hellbender UL to ultralekki, wysokowydajny system dostosowany do zmieniających się potrzeb sił NATO i Europy, szczególnie tych, które wymagają hełmów w wersji full cut, czyli z pełnym profilem osłony - mówi Jonathan Blanshay, przewodniczący rady nadzorczej Galvion. - To istotne rozszerzenie naszego portfolio lekkich hełmów, uzupełniające szeroko wykorzystywany system Caiman. Jest wyrazem naszego systemowego podejścia, które obejmuje nie tylko ochronę, lecz także integrację, utrzymanie i przyszły rozwój funkcjonalności. Ten hełm został zaprojektowany z myślą o formacjach, które oczekują, że ich wyposażenie będzie ewoluować wraz z nimi – podkreśla.

Hellbender UL - kompletny system ochrony głowy

Hellbender UL został zaprojektowany jako kompletny system ochrony głowy. Zapewnia najwyższy poziom ochrony dzięki udoskonalonej geometrii skorupy. Innowacyjny proces produkcji umożliwia zwiększenie parametrów balistycznych przy jednoczesnym obniżeniu masy, co przekłada się na wyjątkową sztywność konstrukcji i odporność na uderzenia. Hełm dostępny jest w czterech rozmiarach (S–XL) i dwóch wersjach cięcia, w tym mid cut/full cut, co zapewnia idealną równowagę między maksymalnym zakresem ochrony a łatwą integracją systemów łączności.

Ponadto hełm wyposażony jest w niskoprofilowy, stabilny uchwyt, balistyczne elementy mocujące oraz zintegrowane kanały i przepusty kablowe minimalizujące ryzyko zaczepienia. Zaprojektowano go z myślą o optymalnym zakryciu i stabilności przy zachowaniu kompatybilności z osłonami twarzy, noktowizją, maskami chemicznymi czy biologicznymi oraz innymi kluczowymi systemami misji.

Najwyższej klasy system wyściółki Apex (również od Galvion) łączy pełną ochronę przed uderzeniami z szerokimi możliwościami regulacji, zapewniając stabilność, komfort i wytrzymałość podczas długotrwałego noszenia.

Co ważne, Hallbendera zaprojektowano z myślą o przyszłej integracji, aby stanowił skalowalną bazę do wdrażania zaawansowanych rozwiązań obliczeniowych i cyfrowych - w miarę jak zmieniają się wymagania operacyjne.

Znowu produkujemy w Polsce czołgi | GARDA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Galvion stawia na rozwój hełmów, które ewoluują wraz z potrzebami żołnierzy

Warto podkreślić, że podejście Galvion do rozwoju systemów hełmowych opiera się na sprawdzonej produkcji regionalnej i dostawach na dużą skalę. Firma zainwestowała znacznie w lokalną produkcję i możliwości łańcucha dostaw w Europie, w tym w utworzenie Europejskiego Centrum Produkcyjnego w Polsce, aby wspierać dostawę 250 000 hełmów Caiman zamówionych do tej pory w ramach kontraktu ramowego NSPA (NATO Support and Procurement Agency).

W miarę jak europejskie siły zbrojne kontynuują modernizację swoich systemów żołnierskich, kanadyjska firma zobowiązuje się do dalszego rozwijania tego regionalnego modelu, wspierając szersze wdrażanie swoich platform hełmowych, w tym Hellbender.

Czym zajmuje się firma Galvion?

Galvion jest światowym liderem w zakresie innowacyjnych systemów ochrony balistycznej, czyli np. hełmów, oraz zarządzania zasilaniem i danymi dla sił zbrojnych. Kanadyjska firma projektuje, rozwija i dostarcza kluczowe dla misji rozwiązania w zakresie ochrony głowy, inteligentne systemy zarządzania energią i danymi oraz zaawansowane zintegrowane systemy dla żołnierzy i zespołów taktycznych w najbardziej wymagających warunkach na świecie. Firma wychodzi poza tradycyjną, bierną ochronę, koncentrując się na aktywnych, zintegrowanych systemach zwiększających skuteczność działań i przeżywalność, odpowiadając jednocześnie na dynamicznie zmieniające się wymagania współczesnego pola walki.

Galvion ma zakłady w New Hampshire, Vermont i Massachusetts w USA, w Montrealu w Kanadzie, w Bristolu w Wielkiej Brytanii oraz od 2025 roku jedyny zakład w Polsce - w Gdańsku.