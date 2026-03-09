MON przywraca do użytku strzelnice wojskowe zamknięte w latach 2015-2024.

Działania te są częścią szerszej strategii wzmacniania zdolności obronnych państwa.

Zmiany w przepisach prawnych umożliwiły ponowne otwarcie wielu obiektów.

Dotychczas spośród 26 decyzji wyłączających strzelnice z użytkowania złożono 17 wniosków o ich uchylenie, trzy obiekty zostały już przywrócone do eksploatacji, a sześć decyzji pozostaje w trakcie rozpatrywania. W przypadku części infrastruktury konieczne będzie przeprowadzenie prac modernizacyjnych wymagających odpowiednich nakładów inwestycyjnych.

Modernizacja i inwestycje w infrastrukturę

„Działania związane z przywracaniem strzelnic do użytkowania są elementem naszej szerszej strategii wzmacniania zdolności obronnych państwa. Wynikają one bezpośrednio z obecnej sytuacji bezpieczeństwa i konieczności zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia dla Wojska Polskiego. Strzelnice pozostają w gestii resortu obrony narodowej, dlatego inicjuję działania, które pozwolą na ich stopniowe przywracanie do eksploatacji” - powiedział wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

W ramach prowadzonych prac identyfikowane są obiekty wyłączone z użytkowania decyzjami organów nadzoru budowlanego, organów ochrony środowiska, rozkazami dowódców jednostek wojskowych lub decyzjami zarządców infrastruktury. Dla każdego z nich określany jest zakres niezbędnych prac modernizacyjnych i remontowych umożliwiających ponowne wykorzystanie w procesie szkolenia.

Przyczyną zamknięcia większości obecnie nieużytkowanych strzelnic były przepisy wcześniejszego rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych strzelnic (Dz.U. 2001 nr 132 poz. 1479). Po uchyleniu tych regulacji i wejściu w życie nowego Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków technicznych dla obiektów budowlanych niebędących budynkami, służących obronności państwa (Dz.U. 2025 poz. 1916), spełnione zostały wymagania dotyczące m.in. stref ochronnych.

„Nowe regulacje prawne stworzyły możliwość wznowienia eksploatacji wielu strzelnic wojskowych, które wcześniej – mimo potencjału szkoleniowego – nie mogły być użytkowane. Dzięki zmianom legislacyjnym możemy dziś wrócić do tych obiektów i stopniowo przywracać je do systemu szkolenia Sił Zbrojnych RP” - podkreślił sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk.

Szkolenia wracają w ograniczonym zakresie

Tam, gdzie pozwala na to aktualny stan techniczny infrastruktury, prowadzone są również działania umożliwiające wznowienie szkolenia strzeleckiego w ograniczonym zakresie, np. na krótszych dystansach (strzelania do 25 m) lub bez użycia amunicji bojowej.

„Odtworzenie infrastruktury szkoleniowej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia właściwych warunków szkolenia żołnierzy oraz dalszego wzmacniania zdolności obronnych państwa. Sprawna i bezpieczna baza szkoleniowa jest jednym z fundamentów budowania zdolności bojowych Sił Zbrojnych RP” - zaznaczył Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Wiesław Kukuła.

Przed wejściem w życie nowych regulacji - rozporządzenia z 2023 r. oraz ustawy z dnia 25 lipca 2025 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa (Dz.U. 2025 poz. 1080 z późn. zm.) - inwestowanie w zamknięte obiekty było ekonomicznie nieuzasadnione. Nawet po poprawie ich stanu technicznego nie mogłyby one zostać przywrócone do użytkowania ze względu na obowiązujące wówczas ograniczenia prawne, w tym dotyczące stref ochronnych i dopuszczalnych norm hałasu.

Obecnie planowana jest także analiza strzelnic wyłączonych z użytkowania z powodu przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Jej wyniki pozwolą określić kolejną grupę obiektów możliwych do uruchomienia w oparciu o obowiązujące przepisy tzw. specustawy inwestycyjnej.

W resorcie trwają również uzgodnienia „Wytycznych w sprawie projektowania, budowy i wykonawstwa strzelnic stałych i w terenie przygodnym”, które ujednolicą standardy realizacji inwestycji w tym obszarze.

Podejmowane działania mają na celu odbudowę i rozwój infrastruktury szkoleniowej Sił Zbrojnych RP, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz stworzenie stabilnych podstaw prawnych i organizacyjnych dla długofalowego wzmacniania zdolności obronnych państwa.

Na podstawie komunikatu prasowego Sztabu Generalnego WP