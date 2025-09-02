Portal Obronny na 33. MSPO. W Kielcach ruszył Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Karolina Modzelewska
2025-09-02 12:29

We wtorek (2 września) Kielce zamieniły się w centrum światowej debaty o bezpieczeństwie i przyszłości armii. Właśnie ruszył 33. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, który w tym roku przyciągnął rekordową liczbę wystawców i delegacji wojskowych z całego świata. W MSPO 2025 weźmie udział aż 811 firm z 35 krajów. To jedno z najważniejszych wydarzeń obronnych w Europie i drugie co do wielkości targi branży zbrojeniowej na kontynencie, na którym nie mogło zabraknąć przedstawicieli Portalu Obronnego.

Portal Obronny na MSPO 2025

Tegoroczny Salon, który potrwa od 2 do 5 września 2025 roku, zapowiada się jako wydarzenie bez precedensu. Blisko 40 tysięcy m² powierzchni wystawienniczej, kilkadziesiąt delegacji państwowych i aż 811 firm z 35 krajów, to liczby, które już dziś wyznaczają nowy rekord w historii MSPO.

Swoje technologie pokażą wystawcy m.in. z Australii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Korei Południowej, Turcji oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ekspozycja rozmieszczona zostanie w halach 1-6, tymczasowej hali 9, hali 10 oraz na 16 tysiącach m² terenów zewnętrznych.

Na gości MSPO 2025 czeka różnorodna ekspozycja, od ciężkiego uzbrojenia po najbardziej innowacyjne systemy przyszłości. 385 wystawców z zagranicy zaprezentuje technologie w dziedzinie łączności, satelitów, sztucznej inteligencji, bezzałogowców oraz logistyki wojskowej. Obok największych globalnych koncernów obronnych pojawią się także mniejsze firmy oferujące wyspecjalizowane rozwiązania.

