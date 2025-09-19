Ten brytyjski CKM też trzeba – od czasu do czasu – modernizować

• L111A1 kal. 12,7 mm to zmodernizowana wersja Browninga M2, zdolna razić cele na dystansie do 2 km z szybkostrzelnością 485–635 pocisków na minutę.

• Wariant M3M tej broni jest używany przez Royal Navy na śmigłowcach Sea Lynx do unieruchamiania silników łodzi przemytników narkotyków.

• FN Browning Group, właściciel FN UK, zatrudnia ponad 3 tys. osób i należy w całości do Regionu Walonii w Belgii.

Ten CKM bazuje na wiecznie żywym M2, nadal produkowanym od 1932 r.

Karabin maszynowy L111A1 kal. 12,7 mm (.50) HMG to unowocześniona wersja karabinu Browning M2, służąca jako broń wsparcia ogniowego armii brytyjskiej, o skutecznym zasięgu ok. 2 km. To broń używana wyłącznie w brytyjskich siłach zbrojnych, nie tylko w wojskach lądowych, ale także w marynarce wojennej.

CKM (38,5 kg wagi) zasilany jest amunicją z magazynka o pojemności 100 naboi lub z taśmy umieszczonej w zasobniku (600 nabojów). Strzela z szybkostrzelnością 485–635 pocisków na minutę, przy prędkości wylotowej pocisku wynoszącej 930 m na sekundę.

Karabin wyposażony jest nadto w optyczny celownik o czterokrotnym przybliżeniu. HMG są montowane na trójnogach i obsługiwane przez dwuosobową załogę. Atutem tej broni jest siła obalająca pocisków 12,7 mm. Można nim neutralizować lekko opancerzone pojazdy. Royal Navy montuje wariant HMG (M3M) na śmigłowcach Sea Lynx podczas operacji zwalczania przemytu narkotyków, gdzie służy do unieruchamiania silników łodzi motorowych.

Za modernizację tej broni, w ramach programu Mid-Life Improvement (MLI), brytyjski podatnik zapłaci ok. 20 mln funtów (27,2 mln USD). Karabin maszynowy L111A1 HMG ma zostać „odświeżony”, po to, aby był dostosowany do współczesnych wymagań, działał sprawniej, rzadziej się psuł i jego użytkowanie w kosztach było maksymalnie zoptymalizowane.

W komunikacie podano:

„Jesteśmy niezwykle zaszczyceni, że możemy wspierać Brytyjskie Siły Zbrojne w ramach tego 10-letniego kontraktu, który zapewni żołnierzom stałe wyposażenie w niezawodne, gotowe do misji ciężkie karabiny maszynowe. To doskonale oddaje cel FN: „wzmocnić tych, którzy służą, bronią i chronią nas, zapewniając im najbardziej niezawodne rozwiązania w zakresie obronności i bezpieczeństwa”. Program MLI zapewnia również długoterminową widoczność niezbędną dla lokalnych inwestycji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, dodatkowo wzmacniając bezpieczeństwo dostaw i strategiczną autonomię Zjednoczonego Królestwa w dziedzinie broni strzeleckiej” – skomentował kontrakt Julien Compère, dyrektor generalny FN Browning Group.

Armia brytyjska chciałby mieć także nowy lekki karabin maszynowy

FN Browning Group to belgijski koncern zbrojeniowy z siedzibą w Herstal koło Liège, będący właścicielem światowo znanych marek FN Herstal, Browning i Winchester. Zatrudnia ponad 3 tys. pracowników na całym świecie. Obroty FN szacuje się na 900 mln – 1 mld euro. Grupa 90 proc. produkcji sprzedaje w Europie. W 100 proc. jej właścicielem jest Region Walonii, jednostka federalna państwa belgijskiego.

Skoro jesteśmy przy karabinach maszynowych, to dodajmy, że królewski resort obrony ogłosił przetarg na nowy lekki karabin maszynowy w ramach „Project Troubler”. Armia brytyjska zamierza wyposażyć się w LKM kalibru 5,56 mm ważący mniej niż 7,1 kg. Do wzięcia jest kontrakt o wartości 4 mln funtów...