W USA na rynku cywilnym nie królują rewolwery. Górą kaliber 9 mm

• Smith & Wesson jest liderem sprzedaży, za nim plasuje się Ruger.

• Import znacząco uzupełnia rynek, głównie z Austrii, Brazylii, Niemiec i Turcji.

• W USA dominuje sprzedaż pistoletów, najpopularniejszy kaliber to 9 mm.

Europejski koncern goni amerykańskich liderów

Wedle rzeczonego raportu liderem rynku broni strzeleckiej dla odbiorców cywilnych jest Smith & Wesson. Wyprzedza znacząco młodszego konkurenta (działa od 1949 r.) – Sturm, Ruger & Co, powszechnie znanego pod mianem Ruger.

Smith & Wesson (SWBI) zakłada za cały rok fiskalny 2025 sprzedaż netto na poziomie 474,7 mln USD. To spadek o 11,4 proc. w ujęciu rok do roku. Sztandarowe produkty koncernu to pistolety z serii M&P (Military & Police) i rzecz jasna rewolwery: Model 686, Model 629 i Model 442. Produkuje także karabinek M&P15 z serii AR-15, ceniony za funkcjonalność i przystępną cenę.

W raporcie sprzedaż netto Rugera określono na 135,7 mln USD. Ruger ma szeroką ofertę: pistolety, rewolwery, karabiny, lever-actiony (m.in. Marlin), oraz nowe modele oznaczone w raporcie (RXM, Super Wrangler, American Centerfire Rifle Gen II).

Na trzecim miejscu umieszczono europejski koncern mający znaczną obecność w USA, zarówno pod względem produkcji, jak i sprzedaży. To SIG Sauer. Nie podano informacji finansowych, choć podkreślono, że w 2023 r. SIG wyprodukował ok. milion pistoletów. Większość z nich w USA. Na rynku cywilnym wzięcie ma SIG P365 – kompaktowy pistolet przeznaczony do noszenia codziennego, który zdobył uznanie dzięki swojej niezawodności i dużej pojemności magazynka jak na tak mały rozmiar.

W raporcie podkreśla się, że „europejski” kaliber pistoletowy 9 mm jest najpopularniejszy w Stanach. W 2023 r. stanowił 60,3 proc. wszystkich pistoletów wyprodukowanych w tym roku (rok wcześniej: 56,5 proc.). Oznacza to, że trzy na pięć pistoletów wyprodukowanych było w kalibrze 9 mm.

Firm produkujących broń strzelecką w masowych seriach jest parędziesiąt. Trudno zliczyć małe manufaktury tuningujące wyroby tych producentów dla kolekcjonerów lub klientów ze specjalnymi wymaganiami. Konkurencja jest spora, rynek jest bodaj największy na świecie. Zatem nic dziwnego, że producenci spoza USA starają się na nim zakotwiczyć. Jaki udział w amerykańskim rynku mają zagraniczni producenci? Odpowiedź brzmi: znaczny, bo import stanowi dużą część dostaw broni do USA.

Amerykanie lubią kupować broń, również zagraniczną

Według omawianego raportu: w 2023 r. do USA importowano 5 845 019 sztuk broni; prognoza dla 2024 wskazywała spadek importu (o 7,4 proc.) do 5 412 509 sztuk. Dla porównania: krajowa produkcja w 2023 r. wyniosła 8 466 729 sztuk.

Import broni krótkiej pochodzi przede wszystkim z Austrii, Brazylii i Niemiec oraz z Turcji (Glock, Taurus, Beretta, Canik, H&K itd.). W przypadku broni długiej najwięcej jej importuje się z Włoch i Turcji. Udział importu w wolumenie sprzedaży na rynku amerykańskim jest wysoki. Ma realny wpływ na dostępność produktów i ceny.

Co w USA lepiej sprzedaje się – rewolwery czy pistolety? W 2023 r. w USA wyprodukowano:

• pistoletów (od 70 producentów): 3 939 517 szt. (w tym kalibru 9 mm: 2 375 628);

• rewolwerów (od 42 producentów): 805 054 szt.;

• karabinów (rifles – od 82 producentów): 3 119 376 szt.;

• strzelb (shotguns): 602 782 szt.

Legendarny Colt M1911 jest nadal produkowany, choć w ograniczonym zakresie, i ma swoich odbiorców poza granicami Stanów.

A jak ma się eksport broni strzeleckiej „made in USA”? W 2023 r. w świat poszło:

• 217 691 amerykańskich pistoletów i tylko 12 112 rewolwerów;

• lepszy był eksport karabinów (198 768) i strzelb (45 067).

W stosunku do roku poprzedniego eksport spadł o 13,6 proc. W raporcie podkreśla się, że na ten wolumen sprzedaży wypływała i nadal wpływa polityka handlowa, regulacje eksportowe i popyt zagraniczny. Zmiany taryf i regulacji mogą szybko wpływać na wielkość eksportu. A także polityka celna prowadzona dynamicznie przez rząd Donalda Trumpa. Odczuwa to Turcja po wprowadzeniu wyższych stawek na import do USA, co uderza silnie w tureckich producentów broni. Dotychczas oferowali oni niezły towar po stosunkowo niskiej cenie.

Przez ostatnie dwa lata Turcja utrzymywała pozycję lidera importu broni do USA (2 751 368 jednostek), wyprzedzając Austrię (2 150 935) oraz Brazylię (1 764 190).

