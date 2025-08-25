Kosmiczny krok dla Polski. ICEYE z nowym inwestorem z Grupy BGK

ICEYE to globalny lider w dziedzinie projektowania i produkcji systemów obserwacji Ziemi, opartych na satelitach wyposażonych w radar z syntetyczną aperturą (SAR). Firma specjalizuje się w budowie dedykowanych konstelacji satelitarnych oraz dostarczaniu danych i produktów analitycznych, mających zastosowanie m.in. w obronności, zarządzaniu kryzysowym, rolnictwie czy badaniu zmian klimatycznych.

W ciągu 10 lat działalności, ICEYE z małego polsko-fińskiego projektu, stał się międzynarodową firmą z biurami w Polsce, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, i Stanach Zjednoczonych. Polska spółka jest kluczowym filarem firmy. W Warszawie mieszczą się Centrum Operacji Satelitarnych – odpowiadające za globalną obsługę konstelacji ICEYE, zespół planowania satelitarnego oraz laboratorium badawczo-rozwojowe, w którym rozwijane i produkowane są kluczowe podzespoły, m.in. system sterowania orientacją (ADCS), radio, system zarządzania radarem czy systemy zasilania. Trwają prace nad dalszą rozbudową kompetencji polskiego biura.

"Niezmiernie cieszy nas, że Vinci wraz z Grupą BGK dostrzega strategiczną potrzebę inwestycji w technologie kosmiczne, których znaczenie dla bezpieczeństwa i światowej gospodarki nieustannie rośnie. Firmy New Space, takie jak ICEYE, dzięki swojej dynamice i innowacyjności, radykalnie zmieniają oblicze przemysłu kosmicznego. To inwestycja w przyszłość, która będzie służyć Polsce" – skomentował Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE.

"Podpisując umowę z ICEYE, za pośrednictwem Vinci, Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje swoją strategię na lata 2025-2030, która zakłada wsparcie innowacyjnych polskich technologii. Rozwiązania przez nią oferowane to dobry przykład technologii dual-use. Satelity ICEYE pozwalają dostarczać dane np. w rolnictwie, zarządzaniu kryzysowym, a także w obronności. Spółka ICEYE ma już ugruntowaną pozycję na rynku. Niedawno zawarła kontrakt z MON" – mówi Mirosław Czekaj, prezes BGK.

Vinci S.A. to firma zarządzająca funduszami venture capital oraz private equity należąca do Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Spółka zarządza funduszami o łącznej kapitalizacji 1,1 mld PLN, koncentrując się na inwestycjach wspierających ekspansję zagraniczną, wzmacnianie konkurencyjności i wzrost spółek, innowacyjność oraz zachowanie własności intelektualnej w Polsce. Vinci wspiera spółki na różnych etapach rozwoju, oferując finansowanie w przedziale od 10 do 90 mln PLN w formie finansowania kapitałowego jako inwestor mniejszościowy, mezzanine oraz private debt.

Vinci inwestuje w ICEYE ponad 40 mln zł, nie wykluczając zwiększenia swojego zaangażowania kapitałowego w przyszłości.

"Nasza inwestycja w ICEYE oznacza, że Polska na wczesnym etapie wkracza w zupełnie nowy segment branży satelitarnej. Wysokiej jakości dane satelitarne mają zastosowanie zarówno w działaniach obronnych i wywiadowczych, jak i w zapobieganiu oraz usuwaniu skutków katastrof naturalnych. Rynek monitoringu Ziemi z kosmosu rośnie w tempie 2 mld dolarów rocznie, na które składają się zamówienia ze strony państw oraz sektora prywatnego" – informuje Bartosz Drabikowski, prezes Vinci, funduszu z grupy BGK, wspierającego rozwój innowacyjnych technologii.

"Wkraczamy na ten perspektywiczny rynek z dużym apetytem, widząc w nim szansę rozwoju dla Polski, ale też okazję do pomnożenia posiadanego przez Vinci kapitału. Tuż po drugim w historii locie Polaka w kosmos, ogłaszamy naszą pierwszą inwestycję w technologie kosmiczne" – dodaje.

ICEYE jest właścicielem i operatorem największej na świecie konstelacji satelitów SAR, oferując globalny dostęp do danych radarowych o najwyższej dostępnej częstotliwości rewizyt i rozdzielczości 25 cm, umożliwiając precyzyjne wykrywanie obiektów niezależnie od warunków atmosferycznych czy pory doby. Od 2018 roku ICEYE umieścił na orbicie 54 satelity SAR na potrzeby własnej konstelacji i dla klientów, a od bieżącego roku planuje wynosić około 20 nowych satelitów rocznie. W maju 2025 r. firma podpisała umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej na dostarczenie Siłom Zbrojnym RP trzech satelitów radarowych, w ramach programu MikroSAR.