ICEYE rewolucjonizuje monitoring Ziemi. Nowy tryb obrazowania Scan Wide

2 sierpnia ICEYE, ogłosił wprowadzenie nowego trybu obrazowania – Scan Wide. Rozszerzając swoją ofertę, ICEYE udostępnia klientom zobrazowania o największej dotychczas powierzchni. Nowy tryb Scan Wide pozwala na pokrycie obszaru aż 60 000 km² w ramach jednego ujęcia. Tryb Scan Wide pozwala także na obrazowanie sekwencyjne, umożliwiając pokrycie łącznie 120 000 km² w trakcie jednej akwizycji. Tak duża powierzchnia zobrazowania jest szczególnie użyteczna w monitoringu morskim, na przykład do wykrywania statków z wyłączonym systemem AIS (dark vessels) oraz do obserwacji wycieków ropy naftowej.

Tryb Scan Wide, wykorzystując technologię anteny fazowanej, rozszerza możliwości obrazowania oferowane przez ICEYE. Jako jedyna firma w sektorze NewSpace, ICEYE oferuje kompleksową gamę trybów pracy: od Dwell i Spot o rozdzielczości 25 cm (obszar pokrycia 5×5 km), aż po Scan Wide o rozdzielczości 27 m (obszar 200×300 km), z wieloma pośrednimi kombinacjami rozdzielczości i wielkości obszaru obrazowania.

MSPO2024: Prezes ICEYE o mobilnej platformie satelitarnej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W bogatym katalogu zdolności skupionych w ramach produktów ICEYE, tryb Scan Wide doskonale sprawdza się w prowadzeniu wielkoobszarowego rozpoznania (działania ISR). Może pomóc analitykom w identyfikowaniu podejrzanych działań, takich jak nielegalne przeładunki towarów między statkami na pełnym morzu czy w wykrywaniu jednostek, które wyłączyły system AIS, w celu ukrycia swojej aktywności. Po wstępnym wykryciu zagrożeń w trybie Scan Wide użytkownicy mogą skorzystać z bardziej precyzyjnych trybów obrazowania, takich jak Dwell Precise czy Spot Fine (o rozdzielczości 25 cm i 50 cm), aby dokładnie ocenić sytuację. Oprócz zastosowań obronnych, duży zasięg trybu Scan Wide idealnie sprawdza się w wykrywaniu i monitorowaniu wycieków ropy. Nowy tryb jest obsługiwany przez wszystkie satelity cały czas rosnącej konstelacji ICEYE. Połączenie dużej liczby satelitów z szeroką gamą trybów obrazowania czyni ofertę firmy unikalną w skali całej branży.

"Wprowadzając tryb Scan Wide do naszej oferty, dajemy klientom możliwość szerokiego spojrzenia na duży obszar, a następnie precyzyjnego zobrazowania wybranych obiektów. Wszystko to jest częścią jednego, płynnego procesu po stronie użytkownika" - powiedział John Cartwright, SVP ds. produktów w obszarze danych w ICEYE.

Jak dodał:

"To właśnie ta wszechstronność jest naszą unikalną przewagą konkurencyjną. Nieustannie pracujemy nad wykorzystaniem możliwości naszych satelitów, by tworzyć nowe rozwiązania. Chcemy, by nasi klienci mogli szybciej i pewniej znajdować odpowiedzi na najważniejsze pytania i dzięki temu zyskiwać przewagę informacyjną".

Na podstawie komunikatu prasowego ICEYE