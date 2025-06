Umowa została zawarta 23 czerwca 2025 roku w Helsinkach. ICEYE, europejska firma technologiczna z sektora kosmicznego i obronnego, specjalizujaca się w produkcji satelitów obserwacyjnych wyposażonych w radary z syntetyczną aperturą (SAR) o wysokiej rozdzielczości, została wybrana do dostarczenia systemów wywiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych (ISR) Królewskim Holenderskim Siłom Powietrznym. Na mocy umowy ICEYE dostarczy Królewskim Holenderskim Siłom Powietrznym (RNLAF) cztery satelity SAR o rozdzielczości 25 cm, lokalny segment naziemny wraz z anteną oraz mobilny segment naziemny z autonomicznym centrum analizy danych obrazowych, opartym na technologii AI. Umowa obejmuje także sprzedaż danych satelitarnych dostarczanych przez istniejącą konstelację ICEYE.

„Z przyjemnością nawiązujemy współpracę z ICEYE w celu rozwijania zdolności obronnych Królewskich Holenderskich Sił Powietrznych w kosmosie. Ta współpraca stawia Holandię na czele europejskich krajów inwestujących w tę najnowocześniejszą technologię. Postrzegamy kosmos jako krytyczną domenę dla obrony narodowej i podkreślamy zaangażowanie naszego kraju w zabezpieczanie swoich interesów na tym ważnym, nowym froncie obrony” - skomentował zawarcie umowy generał André Steur, dowódca Królewskich Holenderskich Sił Powietrznych.

Współpraca, realizowana w rekordowym czasie — zaledwie cztery miesiące od podpisania umowy do dostarczenia pierwszego komponentu systemu — kładzie podwaliny pod pierwszą holenderską misję satelitarną o charakterze wojskowym. Tak błyskawiczna realizacja to dowód możliwości ICEYE w dostarczaniu suwerennych, satelitarnych systemów ISR (ang. Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) w krótkim czasie. Dzięki temu RNLAF i holenderskie Ministerstwo Obrony znacznie przyspieszyły wdrażanie krajowej strategii obronnej i kosmicznej, która zakłada konieczność posiadania suwerennych i niezależnych zdolności ISR. Jednocześnie ICEYE zobowiązłą się pogłębić współpracę z Królestwem Niderlandów i jego lokalnym przemysłem zaawansowanych technologii kosmicznych oraz obronnych.

„Ta umowa jest krokiem w kierunku wzmacniania europejskiego potencjału obronnego oraz bezpieczeństwa państw europejskich. Jesteśmy dumni, że dzięki pierwszej operacyjnej wojskowej misji satelitarnej Królestwa Niderlandów możemy zapewnić temu krajowi suwerenną zdolność satelitarnego rozpoznania ISR. Nasza firma, jako europejski dostawca, jest idealnie przygotowana do wspierania państw europejskich w budowie zaawansowanych zdolności ISR w kosmosie” - podkreśla Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE.

Europejskie, suwerenne technologie ICEYE, niepodlegające regulacjom ITAR, pozwalają na szybką dostawę klientom zdolności ISR. System ICEYE został również zaprojektowany tak, aby – jeśli zajdzie taka potrzeba – umożliwiać współdzielenie zasobów i wspólne ich wykorzystywanie w ramach zadań różnych państw. Ma to na celu optymalizację wykorzystania połączonych zdolności oraz wzmocnienie zbiorowych zdolności obronnych państw europejskich i sojuszniczych.