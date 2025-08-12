Kolejne Czarne Pantery na Warmii i Mazurach. Pierwsza umowa wykonawcza na K2 prawie zrealizowana

Zbliżający się koniec dostaw pierwszej umowy wykonawczej, jaką podpisano z Hyundai Rotem Company w 2022 roku jest pewnego rodzaju momentem symbolicznym. Wcześniej informowano o dostawie co najmniej 133 czołgów, więc obecnie w Siłach Zbrojnych RP powinno być już ponad 150 wozów. Dostawa odbywa się tuż po podpisaniu drugiej umowy wykonawczej na kolejne 180 maszyn, w których wchodzić będzie 116 czołgów w standardzie K2GF i 64 K2PL, z których trzy w wersji PL będą produkowane jeszcze w Korei Południowej. Reszta maszyn będzie już składana w gliwickach zakładach Bumar-Łabędy, które będą również odpowiedzialne na serwisowanie tych maszyn.

Historia wprowadzenia południowokoreańskich czołgów K2 do Polski jest jedną z najszybszych i najbardziej dynamicznych modernizacji w historii Wojsk Pancernych RP, a jednocześnie stanowi przykład, jak Polska po 2022 roku zaczęła realizować zbrojenia w tempie niespotykanym wcześniej w Europie. Proces ten nabrał rozpędu w połowie 2022 roku, kiedy po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie i konieczności pilnego uzupełnienia sprzętu przekazanego stronie ukraińskiej.

i Autor: Plut. Piotr Szafarski Czołg K2

Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało się na zakup nowoczesnych czołgów K2 „Black Panther” produkowanych przez Hyundai Rotem Company. W lipcu 2022 roku podpisano umowę ramową obejmującą plan dostarczenia do tysiąca maszyn, w dwóch zasadniczych partiach pierwsza obejmowała 180 wozów w wersji K2GF, czyli koreańskiej konfiguracji dostosowanej jedynie w niewielkim stopniu do wymagań polskich sił zbrojnych, a druga ponad 800 maszyn w docelowej, mocno zmodyfikowanej wersji K2PL, której produkcja miała być zlokalizowana w Polsce.

Już miesiąc po zawarciu umowy ramowej podpisano pierwszy kontrakt wykonawczy, obejmujący wspomniane 180 egzemplarzy K2GF z dostawami rozłożonymi na lata 2022–2025. Tempo, jakie narzucono w tym programie, było wyjątkowe – pierwsze dziesięć czołgów przypłynęło do Polski w grudniu 2022 roku, zaledwie cztery miesiące po podpisaniu kontraktu.

Trafiły one do 20. Brygady Zmechanizowanej do batalionu w Morągu, stając się symbolicznym początkiem nowej ery w polskich wojskach pancernych. Rok 2023 przyniósł kolejne dostawy do końca, tego roku Polska dysponowała już kilkudziesięcioma maszynami, a kolejne transporty przypływały systematycznie drogą morską z Korei.

Do marca 2024 roku liczba K2 w polskiej służbie wzrosła do 46, a harmonogram przewidywał, że do końca 2024 roku w jednostkach będzie ich 84. Każda dostawa była witana z dużym zainteresowaniem mediów, a Wojsko Polskie równolegle szkoliło załogi, mechaników i logistyków, przygotowując się do pełnego wdrożenia wozów do codziennej służby.

W 2025 roku proces dostaw wciąż przebiegał zgodnie z harmonogramem. Do marca tego roku w Polsce znajdowało się już około 110 maszyn z pierwszej partii, co oznaczało, że większość z 180 zamówionych K2GF była już na miejscu. Dostawy mają zostać zakończone jeszcze w 2025 roku, zamykając pierwszy etap programu.

W międzyczasie rozpoczęły się intensywne rozmowy na temat wdrożenia drugiego, kluczowego etapu uruchomienia produkcji wersji K2PL w kraju. Było to istotne z punktu widzenia nie tylko wzmocnienia zdolności bojowych, lecz także budowy potencjału polskiego przemysłu zbrojeniowego, zdobycia kompetencji w zakresie obsługi, modernizacji i w przyszłości eksportu tego typu sprzętu.

Na początku sierpnia 2025 roku podpisano finalną umowę dotyczącą drugiego etapu programu. Jej wartość wyniosła około 6,5 miliarda dolarów i obejmowała dostawy 116 kolejnych czołgów K2GF w latach 2026–2027, a następnie 64 maszyny w wersji K2PL w latach 2028–2030. Pierwsze egzemplarze K2PL mają być jeszcze montowane w Korei, natomiast docelowo cała produkcja i montaż zostaną przeniesione do zakładów Bumar-Łabędy w Gliwicach, jak zostało wspomniane na początku artykułu.

Wersja K2PL będzie różniła się od K2GF m.in. wzmocnionym pancerzem, zastosowaniem systemów aktywnej ochrony, nowoczesnymi systemami kierowania ogniem dostosowanymi do polskich wymagań oraz innymi ulepszeniami wynikającymi z doświadczeń z Ukrainy i potrzeb Wojska Polskiego. Co istotne, w ramach tej samej umowy przewidziano także produkcję i dostawy wozów towarzyszących – pojazdów inżynieryjnych, mostów towarzyszących oraz wozów zabezpieczenia technicznego, które mają powstawać w latach 2029–2031.

Cały program K2 w Polsce jest więc podzielony na dwa etapy, szybki zakup i dostawy w wersji koreańskiej, mające natychmiast wzmocnić zdolności operacyjne, oraz długofalową budowę polskiej wersji, która zapewni nie tylko samowystarczalność, lecz także udział w rozwoju technologii pancernych.

Strona koreańska zobowiązała się do transferu technologii, szkoleń i dostosowania linii produkcyjnych w Polsce, a Wojsko Polskie uzyskuje możliwość dalszej modyfikacji sprzętu zgodnie z własnymi potrzebami. W ten sposób K2 stał się nie tylko symbolem modernizacji polskich wojsk pancernych, ale też narzędziem do odbudowy i rozwoju krajowego przemysłu obronnego.