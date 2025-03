ICEYE wynosi na orbitę kolejnego satelitę. Tym razem mowa o 4. generacji

Polsko-fiński ICEYE, jako producent satelitów wyposażonych w radary z syntetyczną aperturą (SAR) służące do obserwacji Ziemi oraz monitorowania katastrof naturalnych, wystrzeliła cztery nowe satelity o rozdzielczości 25 cm, tym samym wzmacniając zbudowaną przez siebie konstelację satelitów SAR. Jednym z wyniesionych systemów jest satelita czwartej generacji. Urządzenie to pozwoli do zobrazowań, które pozwolą reagować na klęski żywiołowe oraz pozwalać dbać o kwestię bezpieczeństwa narodowego.

Satelity zintegrowane przez firmę Exolaunch zostały wyniesione na orbitę w ramach misji SpaceX na pokładzie statku Transporter-13 Rideshare, który wystartował z Bazy Kosmicznej Vandenberg w Kalifornii. Wszystkie cztery urządzenia ustanowiły łączność, a obecnie trwają rutynowe sprawdzania systemów.

Satelitę wyposażono w dwukrotnie większą antenę SAR, która generuje także dwukrotnie większą moc. Umożliwia to satelitom nowym satelitom czwartej generacji na ponad dwukrotne zwiększenie obszaru monitorowania, od 150 km do 400 km szerokości pokrycia.

Zobrazowania charakteryzują się też o 30% większą gęstością informacji. Ulepszenia obejmują również zaawansowane sterowanie orbitą do precyzyjnego odwzorowania obiektów i większą zdolność obrazowania gęstych obszarów podczas jednego przelotu satelity.

Z pewnością tego typu rozwiązania powinny być rozważane przez Siły Zbrojne RP w kontekście zwiększenia przez nie możliwości zobrazowania satelitarnego. Własne narodowe zdolności targetingu są zdolnościami ważnymi oraz unikatowymi na dzisiejszym polu walki. Dlatego tym bardziej warto obserwować tego typu działania pod kątem ewentualnego pozyskania zdolności, jakie są w tym wypadku oferowane.

"Wraz z wyniesieniem satelity Gen4, ICEYE umacnia swoją pozycję lidera innowacji w sektorze satelitów SAR. Dążymy do tego, żeby stać się głównym dostawcą kluczowej infrastruktury dla działań ISR (wywiadu, obserwacji i rozpoznania) dla państw sojuszniczych. Rozwój naszych systemów SAR odpowiada rosnącemu zapotrzebowaniu na technologie kosmiczne na światowych rynkach obronnych” – powiedział Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE.

Od 2018 roku ICEYE umieścił na orbicie 48 satelitów SAR na potrzeby własnej konstelacji i dla klientów, a od bieżącego roku planuje wynosić na orbitę 20 nowych satelitów rocznie. W styczniu 2025 roku ICEYE wystrzelił z powodzeniem cztery nowe urządzenia.

Firma jest właścicielem i operatorem jednej z największych na świecie konstelacji satelitów obserwacyjnych wyposażonych w radary z syntetyczną aperturą (Synthetic Aperture Radar, SAR), dzięki czemu dane radarowe dostarczane są w czasie niemal rzeczywistym.