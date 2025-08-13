Generalskie awanse w Wojsku Polskim. Prezydent wręczy akty mianowania

W czwartek, 14 sierpnia, o godz. 14 na dziedzińcu Belwederu odbędzie się uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego nominacji generalskich w Siłach Zbrojnych RP. W wydarzeniu udział weźmie również Władysław Kosiniak-Kamysz wicepremier i minister obrony narodowej.
Lista awansowanych oficerów Wojska Polskiego
Na podstawie decyzji prezydenta Karola Nawrockiego na wyższe stopnie generalskie zostali mianowani następujący oficerowie:
- Na stopień generała broni Wojska Polskiego:
- Generał dywizji Maciej Klisz – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
- Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego:
- Generał brygady Mirosław Polakow – Zastępca Szefa Sztabu Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) Sojuszniczego Dowództwa Operacyjnego (ACO)
- Generał brygady Adam Rzeczkowski – Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego
- Generał brygady Krzysztof Zielski – Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
- Na stopień generała brygady Wojska Polskiego:
- Pułkownik Norbert Chojnacki – Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
- Pułkownik Mariusz Kubarek – Zastępca Dyrektora Centrum Operacyjnego MON
- Pułkownik Mieczysław Malec – Szef Pionu Operacyjnego ds. NATO – Zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE
- Pułkownik Wacław Samocik – Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej
Awans generalski
Mianowanie oficerów na stopnie generalskie jest ważnym wydarzeniem w życiu Wojska Polskiego. Awans generalski to bowiem nie tylko prestiż, ale przede wszystkim większa odpowiedzialność i nowe wyzwania. Mianowani oficerowie to doświadczeni dowódcy, którzy swoją dotychczasową służbą udowodnili, że są gotowi do pełnienia jeszcze wyższych funkcji w strukturach Wojska Polskiego. Wręczenie nominacji generalskich w przededniu Święta Wojska Polskiego i obchodów 105. rocznicy Bitwy Warszawskiej, które jest obchodzone 15 sierpnia, ma dodatkowo symboliczny charakter.