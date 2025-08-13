Generalskie awanse w Wojsku Polskim. Prezydent wręczy akty mianowania

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
2025-08-13 20:23

Prezydent Karol Nawrocki dokonał mianowania ośmiu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Uroczystość wręczenia aktów mianowania odbędzie się w czwartek, 14 sierpnia, w przeddzień Święta Wojska Polskiego.

Generalskie nominacje

i

Autor: Kancelaria Prezydenta/X Generalskie nominacje

W czwartek, 14 sierpnia, o godz. 14 na dziedzińcu Belwederu odbędzie się uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego nominacji generalskich w Siłach Zbrojnych RP. W wydarzeniu udział weźmie również Władysław Kosiniak-Kamysz wicepremier i minister obrony narodowej.

Lista awansowanych oficerów Wojska Polskiego

Na podstawie decyzji prezydenta Karola Nawrockiego na wyższe stopnie generalskie zostali mianowani następujący oficerowie:

  • Na stopień generała broni Wojska Polskiego:
    • Generał dywizji Maciej Klisz – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
  • Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego:
    • Generał brygady Mirosław Polakow – Zastępca Szefa Sztabu Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) Sojuszniczego Dowództwa Operacyjnego (ACO)
    • Generał brygady Adam Rzeczkowski – Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego
    • Generał brygady Krzysztof Zielski – Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
  • Na stopień generała brygady Wojska Polskiego:
    • Pułkownik Norbert Chojnacki – Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
    • Pułkownik Mariusz Kubarek – Zastępca Dyrektora Centrum Operacyjnego MON
    • Pułkownik Mieczysław Malec – Szef Pionu Operacyjnego ds. NATO – Zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE
    • Pułkownik Wacław Samocik – Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej

Polecany artykuł:

Generalskie nominacje na 15 sierpnia? Prezydent Nawrocki ujawnia szczegóły rozm…

Awans generalski

Mianowanie oficerów na stopnie generalskie jest ważnym wydarzeniem w życiu Wojska Polskiego. Awans generalski to bowiem nie tylko prestiż, ale przede wszystkim większa odpowiedzialność i nowe wyzwania. Mianowani oficerowie to doświadczeni dowódcy, którzy swoją dotychczasową służbą udowodnili, że są gotowi do pełnienia jeszcze wyższych funkcji w strukturach Wojska Polskiego. Wręczenie nominacji generalskich w przededniu Święta Wojska Polskiego i obchodów 105. rocznicy Bitwy Warszawskiej, które jest obchodzone 15 sierpnia, ma dodatkowo symboliczny charakter.

Portal Obronny SE Google News
GENERAŁ
KAROL NAWROCKI
NOMINACJE GENERALSKIE
WOJSKO POLSKIE