Generalskie awanse w Wojsku Polskim. Prezydent wręczy akty mianowania

W czwartek, 14 sierpnia, o godz. 14 na dziedzińcu Belwederu odbędzie się uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego nominacji generalskich w Siłach Zbrojnych RP. W wydarzeniu udział weźmie również Władysław Kosiniak-Kamysz wicepremier i minister obrony narodowej.

Lista awansowanych oficerów Wojska Polskiego

Na podstawie decyzji prezydenta Karola Nawrockiego na wyższe stopnie generalskie zostali mianowani następujący oficerowie:

Na stopień generała broni Wojska Polskiego :

: Generał dywizji Maciej Klisz – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych

Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego:

Generał brygady Mirosław Polakow – Zastępca Szefa Sztabu Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) Sojuszniczego Dowództwa Operacyjnego (ACO)



Generał brygady Adam Rzeczkowski – Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego



Generał brygady Krzysztof Zielski – Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego:

Pułkownik Norbert Chojnacki – Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego



Pułkownik Mariusz Kubarek – Zastępca Dyrektora Centrum Operacyjnego MON



Pułkownik Mieczysław Malec – Szef Pionu Operacyjnego ds. NATO – Zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE



Pułkownik Wacław Samocik – Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP @NawrockiKn, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mianował ośmiu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta RP 14 sierpnia… pic.twitter.com/lgaugnmlE5— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) August 13, 2025

Awans generalski

Mianowanie oficerów na stopnie generalskie jest ważnym wydarzeniem w życiu Wojska Polskiego. Awans generalski to bowiem nie tylko prestiż, ale przede wszystkim większa odpowiedzialność i nowe wyzwania. Mianowani oficerowie to doświadczeni dowódcy, którzy swoją dotychczasową służbą udowodnili, że są gotowi do pełnienia jeszcze wyższych funkcji w strukturach Wojska Polskiego. Wręczenie nominacji generalskich w przededniu Święta Wojska Polskiego i obchodów 105. rocznicy Bitwy Warszawskiej, które jest obchodzone 15 sierpnia, ma dodatkowo symboliczny charakter.