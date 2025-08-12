Generalskie nominacje na 15 sierpnia? Prezydent Nawrocki ujawnia szczegóły rozmów

Karol Nawrocki w wywiadzie dla telewizji Polsat potwierdził, że nominacje generalskie czekają na kontrasygnatę premiera.

"Te dyskusje odbywały się właściwie wczoraj i dzisiaj, jest rodzaj porozumienia wokół nominacji generalskich. Te rozmowy prowadził szef BBN, prof". - powiedział prezydent Nawrocki.

Dodał również, że jest to efekt sprawnego współdziałania z myślą o polskich oficerach i generałach. Podkreślił dobre przygotowania do uroczystości 15 sierpnia.

Tajemnica liczby nominacji

Prezydent nie zdradził, ile dokładnie nominacji generalskich zostanie wręczonych w piątek. Zaznaczył jednak, że sam fakt wręczenia ich w dniu Święta Wojska Polskiego jest wynikiem utrzymywania relacji między kancelarią prezydenta a kancelarią premiera.

"Wykonujemy swoje obowiązki, więc można" - dodał Nawrocki.

Święto Wojska Polskiego - symboliczne wręczenie nominacji

Święto Wojska Polskiego obchodzone 15 sierpnia upamiętnia zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 roku. Od 1992 roku ponownie obchodzone jest w połowie sierpnia. Od kilku lat elementem państwowych obchodów stała się defilada wojskowa, zazwyczaj organizowana w stolicy.

Bitwa Warszawska - kluczowy moment w historii Polski

Bitwa Warszawska to rocznica decydującego momentu zwycięskiej dla Polski bitwy w 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska rozstrzygnęło o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. To także jeden z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.