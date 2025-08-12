Święto Wojska Polskiego. Gen. Sokołowski: Żołnierze są przygotowani i zdeterminowani

Podczas defilady na warszawskiej Wisłostradzie zaprezentuje się ponad 4 tys. żołnierzy, 300 sztuk sprzętu oraz 50 różnego typu statków powietrznych. Jak poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, reprezentowane będą różne rodzaje sił zbrojnych i jednostki z całej Polski.

"Wszyscy będą razem z nami, będziemy mogli się tym pochwalić przed całym światem i na pewno przed całą Polską" - mówił minister obrony.

Generał broni Marek Sokołowski, pełniący funkcję Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podczas spotkania wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z żołnierzami przebywającymi na zgrupowaniu wojskowym komponentu pieszego, przygotowującego się do defilady podkreślił, że „wszyscy żołnierze są przygotowani i bardzo mocno zdeterminowani do działania i reprezentowania sił zbrojnych w tak ważnym dniu dla Polski”.

Parada morska na Bałtyku – Marynarka Wojenna w centrum uwagi

Po raz pierwszy równolegle z defiladą lądową odbędzie się parada morska na wodach Bałtyku w okolicach Helu. Weźmie w niej udział ok. 20 okrętów Marynarki Wojennej. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Marynarka Wojenna będzie w „centralnym punkcie obchodów”.

"Będziemy dużo o tym mówić i pokazywać - sprzęty, które są używane i na morzu, i na wodzie, i pod wodą, i na lądzie, i w powietrzu, bo to jest jedyny rodzaj sił zbrojnych, który operuje we wszystkich domenach" - zauważył szef MON.

Wielka defilada wojskowa z okazji Święta Wojska Polskiego. Armia pokazała najgroźniejszą broń Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sojusznicy z NATO i nawiązanie do Bitwy Warszawskiej

W defiladzie wezmą udział także żołnierze z USA, Wielkiej Brytanii i Rumunii z natowskiej grupy bojowej z Orzysza, a także oddziały francuskie. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że obecność Francuzów jest szczególna, ponieważ Bitwa Warszawska również odbyła się przy udziale i wsparciu francuskich generałów i dowódców.

"To jest szczególne, bo Bitwa Warszawska też przy udziale wojsk francuskich, wsparcia francuskiego generałów, dowódców, mogła być zwycięska, więc będziemy dziękować również naszym sojusznikom" - tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

Pamięć o tych, którzy będą na służbie – główne przesłanie defilady

Minister obrony podkreślił, że podczas świętowania pamiętamy o tych, którzy będą pełnić służbę na granicy, w polskich kontyngentach wojskowych i we wszystkich jednostkach, w których ich obecność jest niezbędna.

"Oczywiście myślimy o tych, którzy będą wtedy na służbie, na granicy, w polskich kontyngentach wojskowych, we wszystkich jednostkach, w których ich obecność jest niezbędna. Oni nie będą mieć dnia świątecznego. My będziemy świętować i dziękować za ich służbę. To jest główne hasło naszej defilady" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia

Centralne obchody, zaplanowane na godz. 12:00, będą złożone z uroczystego apelu, defilady lądowej na Wisłostradzie i równoległej parady morskiej u wybrzeży Helu. MON zapewnia łączoną transmisję na żywo, dostępną na telebimach w rejonie uroczystości, w telewizji i internecie.

W trakcie wydarzenia zaprezentowanych zostanie około 300 jednostek najnowocześniejszego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Wojska Polskiego, 50 statków powietrznych i 20 okrętów na wodzie. Udział w nim weźmie blisko 4000 żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, w tym m.in. 1. Warszawska Brygada Pancerna, Strzelcy Podhalańscy, 6. Brygada Powietrznodesantowa, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej. Drugie tyle żołnierzy będzie zabezpieczać wydarzenie. Weźmie w nim udział także około 100 żołnierzy z wojsk i struktur sojuszniczych.

Defilada inna niż wszystkie poprzednie

W tym roku szczególną uwagę poświęcono Marynarce Wojennej. Oprócz parady morskiej na Helu, jednostki MW operujące na lądzie, w tym Morska Jednostka Rakietowa wyposażona w pociski przeciwokrętowe Naval Strike Missile, zaprezentują się na czele defilady pojazdów w Warszawie. Jej przedstawicieli można było zobaczyć już na próbie.

Po raz pierwszy w historii w defiladzie wezmą udział żołnierze z Australii, a ich samolot wczesnego ostrzegania E-7A Wedgetail pojawi się podczas powietrznej części pokazu.

Święto Wojska Polskiego – dlaczego 15 sierpnia?

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, zwanej „Cudem nad Wisłą”. Było to decydujące zwycięstwo Wojska Polskiego nad Armią Czerwoną, które zatrzymało pochód bolszewików na Europę.

Bitwa Warszawska miała ogromne znaczenie dla odzyskania i utrzymania niepodległości przez Polskę. Z tego względu dzień ten jest okazją do uczczenia bohaterstwa żołnierzy i podkreślenia roli Wojska Polskiego w zapewnieniu bezpieczeństwa kraju.