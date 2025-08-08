Defilada Wojska Polskiego 2025: Czołgi i inny sprzęt wojskowy w Wesołej – co zobaczymy 15 sierpnia?

Do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej przebazowano imponującą gamę sprzętu wojskowego. Wśród nich znajdują się:

Czołgi Abrams, Leopard, K2;

Armatohaubice Krab, K9;

Wyrzutnie rakietowe HIMARS;

Zestawy obrony powietrznej Patriot;

Pojazdy minowania narzutowego Baobab-K;

Przystosowane do desantowania pojazdy Aero;

Żołnierze szlifują umiejętności przed defiladą

To tylko niektóre egzemplarze sprzętu wojskowego, które zostały przebazowane do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. W jednostce trwa zgrupowanie, podczas którego żołnierze obsługujący sprzęt przygotowują się do defilady Wojska Polskiego, która odbędzie się 15 sierpnia w Warszawie.

Czołgi Abrams, Leopard, K2, armatohaubice Krab, K9, wyrzutnie rakietowe HIMARS, zestawy obrony powietrznej Patriot, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K czy przystosowane do desantowania pojazdy Aero – to tylko niektóre egzemplarze sprzętu…

Marynarka Wojenna także przygotowuje się do defilady

Konto na X Marynarki Wojennej RP opublikowało 7 sierpnia nagranie, gdzie piloci śmigłowca morskiego ćwiczyli do defilady. Według wpisu nad okrętami przeleci reprezentacja Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, a widoczny na filmie śmigłowiec pokładowy SH-2G będzie widoczny na lądowisku fregaty ORP Gen. Kazimierz Pułaski.

Mówi się, że morscy piloci należą do najlepszych, bo latają w najtrudniejszych warunkach! Podczas Parady Morskiej z okazji Święta Wojska Polskiego 2025 nad okrętami przeleci reprezentacja Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, a widoczny na filmie śmigłowiec pokładowy SH-2G…

Wcześniej Marynarka Wojenna RP opublikowała filmik z trendem z Tik Toka, gdzie marynarz na okręcie podwodnym ORP Orzeł tańczy do trendu.

To nie stal tworzy okręt, a ludzie. Marynarze to profesjonaliści, którzy każdego dnia dają z siebie 100%. Ich doświadczenie, determinacja i zgranie tworzą aurę zwyciężania.

Defilada Wojska Polskiego – święto polskiej armii

Defilada Wojska Polskiego, która odbędzie się 15 sierpnia w Warszawie, to kulminacyjny punkt obchodów Święta Wojska Polskiego. To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt i podziwiać wyszkolenie żołnierzy.

Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że głównym punktem centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2025 r. będzie defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie, która po raz pierwszy zostanie rozszerzona o paradę morską w Helu.

„W defiladzie zobaczymy - na lądzie i w powietrzu - niemal 50 statków powietrznych i 300 jednostek najnowocześniejszego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Wojska Polskiego, 20 okrętów na wodzie oraz ponad 4000 żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, w tym 88 pocztów sztandarowych prezentujących się w ramach defilady komponentu lądowego. Obecnych będzie także blisko 100 żołnierzy z wojsk i struktur sojuszniczych: ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii, a także reprezentacje Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód oraz Eurokorpusu” – przekazał MON.

Osoby podziwiające defiladę i parady będą mogły zobaczyć m. in.: bojowe wozy piechoty Borsuk, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K, czołgi K2 i Abrams, a na niebie - samoloty F-16 oraz śmigłowce. W tym samym czasie na wodach Bałtyku, w ramach parady morskiej, będzie można podziwiać szereg okrętów różnych klas i specjalizacji: korwety, fregaty, niszczyciele min, ale też jednostki hydrograficzne i ratownicze, w tym również najnowsze nabytki Marynarki Wojennej.

Zarówno defilada w Warszawie, jak i parada morska w Helu rozpoczną się o godzinie 12:00. MON zapewnia łączoną transmisję na żywo, dostępną na telebimach w rejonie uroczystości, w telewizji i internecie.

Tego samego dnia tj. 15 sierpnia od godziny 10:00, wojsko zaprasza na warszawską Cytadelę, gdzie przed Muzeum Wojska Polskiego będzie można obejrzeć współczesny sprzęt wojskowy, również ten należący do armii sojuszniczych. Będzie to także okazja do spotkania się z żołnierzami, sprawdzenia się na symulatorze strzeleckim i saperskim torze przeszkód, wysłuchania koncertu czy spróbowania tradycyjnej wojskowej grochówki.

Obchody będą kontynuowane także 16 sierpnia. Jak informuje Wojsko Polskie, tego dnia odbędzie się festyn historyczno-edukacyjny przed Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ossowie. Jego start zaplanowano na godz. 12:00. Festyn będzie połączony z uroczystym otwarciem placówki. Na miejscu także przygotowano liczne atrakcje, w tym pokaz sprzętu wojskowego, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, rekonstrukcja samej Bitwy Warszawskiej.

Próby morskie i lądowe przed defiladą

Przygotowania do obchodów Święta Wojska Polskiego są doskonałą okazją do zobaczenia ćwiczących żołnierzy, a także jednostek sprzętu wojskowego jeszcze przed samą uroczystością. Próby generalne zostały zaplanowane na:

7 sierpnia, godz. 12.00 – 14.00 – Hel (plaża i kładka na cyplu)

9 sierpnia, godz. 12.00 – przelot statków powietrznych wzdłuż warszawskiej Wisłostrady;

10 sierpnia, godz. 3.00 – 6.00 – warszawska Wisłostrada (żołnierze i sprzęt wojskowy zgromadzony wzdłuż Wybrzeża Gdyńskiego).

Święto Wojska Polskiego – dlaczego 15 sierpnia?

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, zwanej „Cudem nad Wisłą”. Było to decydujące zwycięstwo Wojska Polskiego nad Armią Czerwoną, które zatrzymało pochód bolszewików na Europę.

Bitwa Warszawska miała ogromne znaczenie dla odzyskania i utrzymania niepodległości przez Polskę. Z tego względu dzień ten jest okazją do uczczenia bohaterstwa żołnierzy i podkreślenia roli Wojska Polskiego w zapewnieniu bezpieczeństwa kraju.