Nie ma zmian w zamówieniu na K2 Black Panther. MON odpowiedział na interpelację poselską Mariusza Błaszczaka

Czołgi K2 w interpelacji poselskiej Mariusza Błaszczaka

Na początku lipca 2025 r. Mariusz Błaszczak złożył interpelację poselską nr 10724 do ministra obrony narodowej w sprawie ograniczenia kontraktu na czołgi K2 Black Panther. W jej treści zawarł następujące pytania:

Dlaczego Ministerstwo Obrony Narodowej zrezygnowało z ustaleń zawartych w umowie ramowej z 2022 roku, która zakładała zakup 1000 czołgów K2 i uruchomienia ich produkcji w Polsce?

Jaki będzie zakres zadań zakładu BUMAR przy wykonaniu 60 czołgów K2?

Jakiego rodzaju inwestycje i o jakiej wartości zostaną zrealizowane w zakładzie BUMAR na potrzeby realizacji kontraktu na czołgi K2?

Jaki jest harmonogram inwestycji, o których mowa w pytaniu nr 3?

Z jakich powodów zrezygnowano z wykorzystania Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu przy realizacji kontraktu na czołgi K2?

Z upoważnienia ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza odpowiedzi na nią udzielił Paweł Bejda. „W Ministerstwie Obrony Narodowej nie są podejmowane jakiekolwiek działania mające na celu zmniejszenie wolumenu czołgów zakontraktowanych w ramach umowy ramowej zawartej w dniu 27 lipca 2022 r. pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Hyundai Rotem Company. Przedmiotowa umowa zakładała pozyskiwanie sprzętu wojskowego etapami (w ramach 6 umów wykonawczych). Aktualnie, w ramach umowy ramowej nr 2 jest pozyskiwana kolejna partia (180 szt.) czołgów w ramach umowy wykonawczej nr 2, zgodne z założeniami tejże umowy ramowej” - zaznaczył.

„W ramach umowy wykonawczej nr 2 w Zakładach Mechanicznych Bumar Łabędy S.A. planowane jest stworzenie możliwości finalnego montażu czołgu K2PL oraz wykonywania pełnego zakresu obsług, napraw i remontów MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) czołgu K2GF oraz czołgu K2PL. Umowa wykonawcza nr 2 przewiduje także możliwość transferu technologii, poprzez nawiązanie współpracy biznesowej B2B (business-to-business) pomiędzy Hyundai Rotem Company a krajowymi podmiotami przemysłu obronnego, w zakresie produkcji kadłuba wieży i podwozia, zawieszenia hydropneumatycznego, uzbrojenia głównego (system armaty) oraz automatu ładowania” - przekazał Paweł Bejda.

Czołgi K2 w polskiej armii

Południowokoreańskie Czołgi K2 Black Phanter, które obecnie pojawiają się w Polsce, to efekt umowy wykonawczej podpisanej w sierpniu 2022 r. Umowa ta o wartości 3,37 mld dolarów netto zawarta z Hyundai Rotem zakłada dostawy 180 czołgów w latach 2022-2025. Ich pierwsza partia dotarła do kraju pod koniec 2022 r. i trafiła 20. Brygady Zmechanizowanej, będącej częścią 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Obecnie 16DZ posiada już trzy brygady wyposażone w K2, a załogi tych czołgów cały czas szkolą się z obsługi, działania i konserwacji tych maszyn. Żołnierze z 16DZ byli nawet obecni na kursach realizowanych w Korei Południowej w ramach Army International Course.

Na początku sierpnia 2025 r. zawarto kolejne porozumienie w sprawie czołgów K2 z Koreą Południową. Mowa tutaj o drugiej umowie wykonawczej na dostawę 180 czołgów K2, w tym około 60 w spolonizowanej wersji K2PL, oraz 80 pojazdów wsparcia, a także uruchomienie produkcji w Polsce. Wartość kontraktu wynosi 6,5 miliardów dolarów, czyli około 25 miliardów złotych przy obecnym kursie dolara.

Nowa umowa zakłada dostawy 180 czołgów K2 w latach 2026–2030. Zgodnie z planami 116 czołgów w wersji K2GF zostanie dostarczonych w latach 2026–2027, a 64 w wersji K2PL w latach 2028–2030. Montaż końcowy 61 czołgów K2PL odbędzie się w Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy” S.A. Pierwsze trzy czołgi K2PL powstaną w Korei Południowej i przejdą testy związane z modyfikacjami w stosunku do wersji K2GF.

W rozmowie z Juliuszem Sabakiem, redaktorem Portalu Obronnego gen. Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia podkreślił, że druga umowa wykonawcza dotyczy nie tylko planu dostaw i konfiguracji czołgów K2GF i modyfikacji, jakie wprowadzane są na podstawie doświadczeń z eksploatacji. Kluczowe kwestie dotyczą transferu do Polski najważniejszych kompetencji produkcyjnych i remontowych.

„Jeżeli chodzi o transfer technologii, to poza tymi elementami, o których mówiłem wcześniej, które będą integrowane tu w wersji K2PL, została zagwarantowana tą umową możliwość rozpoczęcia produkcji i transferu technologii, ale na zasadzie B2B (ang. business to business - przyp.red.). Mówimy tu o produkcji armaty, produkcji automatu ładowania, zawieszenia hydropneumatycznego i spawania, zarówno konstrukcji wieży, jak i całego czołgu. I to będzie się odbywało w relacjach biznesowych pod ścisłym nadzorem Ministerstwa Aktywów Państwowych. Relacje w tym zakresie zostały ściśle nawiązane i oczekujemy owoców tej współpracy. Oby jak najszybciej" – powiedział gen. Kuptel.