Jasny sygnał z Holandii dla Izraela. Wycofano licencje na eksport części do okrętów wojennych

Decyzja o anulowaniu licencji eksportowych, które wcześniej przyznano firmom dostarczającym części dla izraelskiej marynarki wojennej, jest bezprecedensowa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii przypomniało, że od początku konfliktu w Strefie Gazy, czyli od jesieni 2023 roku, Izrael otrzymał od Holandii 11 zgód eksportowych, a tyle samo wniosków zostało odrzuconych. Anulowanie już wydanych zezwoleń jest decyzją unikatową.

Krytycy zarzucają rządowi, że nie dość dokładnie ocenia, czy dostarczany sprzęt nie jest wykorzystywany do łamania praw człowieka. Organizacje pozarządowe wniosły sprawę do sądu, a ich wniosek o całkowite zawieszenie eksportu wojskowego do Izraela ma być rozpatrzony we wrześniu.

Zrzuty pomocy humanitarnej nad Strefą Gazy – kosztowna i nieskuteczna pomoc?

Równocześnie z decyzją o wycofaniu licencji, Holandia rozpoczęła zrzuty pomocy humanitarnej nad Strefą Gazy. Akcja jest realizowana z pokładu wojskowego samolotu transportowego C-130 Hercules, który wystartował z Eindhoven i został załadowany w Jordanii.

Przez najbliższe dwa tygodnie maszyna ma codziennie zrzucać paczki z żywnością, lekami i wodą. Ministrowie Spraw Zagranicznych i Obrony Holandii, Caspar Veldkamp i Ruben Brekelmans, podkreślili, że jest to odpowiedź na apel Jordanii oraz wyraz „głębokiego zaniepokojenia katastrofalną sytuacją (przyp. red. palestyńskich) cywilów”.

Krytyka zrzutów z powietrza

Mimo szczytnych intencji, ta forma pomocy spotkała się z krytyką. Organizacje humanitarne, takie jak Oxfam Novib i ONZ-owskie Biuro ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA), uważają, że zrzuty z powietrza są kosztowne, ryzykowne i nieskuteczne. Wiele paczek trafia do morza lub ląduje na obszarach niedostępnych dla palestyńskich cywilów. Zdarzały się również przypadki śmiertelnych obrażeń spowodowanych spadającymi ładunkami.